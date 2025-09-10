Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

Країни можуть забезпечувати гарантоване збиття Шахедів, інших дронів і ракет.

Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару / Колаж: Главред, фото: US Air Force, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

Є все більше інформації про те, що атака на Польщу була не випадкова

Україна може допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту

Україна пропонує партнерам створити спільну систему повітряного захисту

Після нічної атаки 10 вересня, внаслідок якої Шахеди країни-агресорки Росії перетнули повітряний простір Польщі, президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву.

У Telegram він написав, що надходить все більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі. Їх було щонайменше 8.

Атака Росії на Польщу була не випадкова

Зеленський наголосив, що раніше також були інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон Польщі, але зараз атака була більш масштабна і цілеспрямована.

Саме тому Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару, а також допомогти розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів.

"Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", - наголосив президент.

Україна пропонує створити спільну з партнерами систему захисту

Президент зазначив, що важливим прецидентом цієї ночі стало застосування бойової авіації в повітряному просторі Польщі одразу кількох країн Європи. Тому Україна, як і раніше, пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "Шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", - додав він.

Атака на Польщу 10 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 10 вересня російські ударні безпілотники "Шахед" порушили повітряний простір Польщі. Кілька дронів залетіли на територію країни, через що польська авіація була піднята на перехоплення.

Повітряна операція, пов'язана з порушенням повітряного простору Польщі закінчилася. З'ясувалося, що у ній брала участь авіація Польщі, Нідерландів та НАТО.

Володимир Зеленський швидко відреагував на повітряний напад на Польщу і заявив, що Росія зробила ще один ескалаційний крок проти країни, яка є членом НАТО.

