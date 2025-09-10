Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Акт війни": в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу

Марія Николишин
10 вересня 2025, 08:34
3423
Конгресмен наголосив, що тепер Путін випробовує рішучість на території НАТО.
'Акт війни': в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу
Російські дрони в Польщі / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви конгресмена:

  • Росія атакувала країну НАТО
  • Трамп повинен відповісти обов'язковими санкціями проти Росії
  • Вільні країни навчать Росію розбиратися в кордонах

У ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Конгресмен США Джо Вілсон звинуватив Росію в атаці на країну НАТО. Про це він написав в соціальній мережі Х.

За його словами, Росія атакує Польщу, союзника НАТО, за допомогою іранських безпілотників менш ніж через тиждень після того, як Дональд Трамп прийняв Кароля Навроцького в Білому домі.

відео дня

"Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на продовження неспровокованої агресії воєнного злочинця Путіна проти вільних і продуктивних країн", - йдеться у повідомленні.

Конгресмен закликав Дональда Трампа відповісти обов'язковими санкціями проти Росії, які призведуть до банкрутства її військової машини та "озброять Україну зброєю, здатною вразити Росію".

Він також підкреслив, що Путін більше не задовольняється лише ударами по Україні – тепер очільник Кремля випробовує рішучість на території НАТО.

"Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі країни навчать Росію розбиратися в кордонах", - підсумував Джо Вілсон.

Чи може РФ розпочати війну проти країн НАТО

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак говорив, що безпека країн Балтії під великим питанням.

Він також додав, що західний світ розуміє ситуацію в Україні, але далеко не до кінця.

"Це в нас війна і ми все розуміємо, проте якщо війна прийде вже до європейців, вони, звісно, очманіють. Я навіть не уявляю, як тоді розгортатимуться події", - наголосив експерт.

'Акт війни': в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу
Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Заліт дронів РФ в Польщу - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 10 вересня російські ударні безпілотники "Шахед" порушили повітряний простір Польщі. Кілька дронів залетіли на територію країни, через що польська авіація була піднята на перехоплення.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що польські військові відкрили вогонь по "об'єктах", які вночі порушили повітряний простір країни. Він наголосив, що безпілотники, які вторглися в повітряний простір могли становити загрозу.

Читайте також:

Про персону: Джо Вілсон

Джо Вілсон - американський політик з Республіканської партії. Він представляє 2-й округ Південної Кароліни у Палаті представників США з 2001 року. Представляє Палату представників в Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО новини Польщі атака дронів Наліт дронів РФ на Польщу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко

11:00Інтерв'ю
Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

10:35Війна
Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

10:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

10:38

На путініста Кіркорова накинулися в РФ - що сталося

10:35

Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

10:29

"Напад на одну з країн НАТО": названо приховану ціль військових навчань РФ

10:26

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

10:25

Українська співачка зменшила собі груди і показала фото з лікарні

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
10:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 вересня (оновлюється)

10:18

Чотири знаки зодіаку, які люблять витрачати гроші

09:55

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки

09:44

РФ завжди випробовує межі можливого: Зеленський відреагував на атаку дронів на Польщу

Реклама
09:41

Масований удар РФ по Україні: в ПС сказали, скільки Шахедів полетіли в Польщу

09:06

У путіністки Доліної знайшлися таємні зв'язки з Україною

08:50

Росія атакувала Польщу: Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів

08:34

"Акт війни": в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу

08:33

РФ атакувала Україну ракетами та дронами 11 годин поспіль: що відомо про наслідкиФотоВідео

08:33

Поляки, це лише передчуття того, що на нас чекаєПогляд

08:18

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

06:54

Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ

06:22

РФ запустила багато крилатих ракет: в Україні - масштабна тривогаФото

06:10

Путін наблизився до небезпечного кроку: чому у РФ готують нову мобілізаціюПогляд

Реклама
05:33

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

05:01

Курс валют раптово почав змінюватись: що буде з гривнею 10 вересня

04:30

TikTok розігнав новий тренд: телевізор із 90-х повернувся, як вписати його інтер'єр

04:00

Апокаліпсис близько: в Мережі назвали дату кінця світу і Другого пришестя

03:23

Погріб не панацея: де зберігати моркву, щоб вона якомога довше не псувалась

03:02

"Гірше за побої": екс-в'язень Кремля зізнався, що було найстрашнішим у полоні

02:45

Найкращі друзі за знаком зодіаку: ТОП-4 знаки, які ніколи не зрадять

02:30

"Багато базарю": відомий блогер відмовився допомагати ЗСУ

01:58

"Шахеди" перетнули кордон Польщі під час атаки — країна підняла винищувачі

01:30

"Я не можу це зупинити": Світлицька вперше назвала причину свого розлучення

00:10

Мобілізація змінюється: нардеп пояснив нововведення в розсиланні повісток поштою

00:04

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

09 вересня, вівторок
23:33

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України розлучається з чоловіком - деталі

22:53

Які двигуни мають "шалений апетит" до оливи: експерти склали перелік агрегатів

22:40

"Каже: "Така вона красива": ексдружина Дзідзьо розповіла про його особисте життя

22:33

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

22:25

Курс "злітає" до 44 грн за долар: прогноз несподіваного валютного стрибка

21:54

Мама у важкому стані, а немовля у реанімації: нові деталі про постраждалих у КиєвіФото

21:54

Зіркова хвороба Віталія Козловського: друг співака розкрив правду

21:30

Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти АзербайджанВідео

Реклама
21:23

"Я дуже здивований": Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

21:07

Це може ускладнити ситуацію на Харківщині: два міста, на які націлилися окупанти

20:31

Удари по мавзолею і "Білому дому" РФ: прогноз ракетної "відповіді" по Москві

20:26

Такі носили лише багатії - які прізвища вказують на заможних предків

20:09

Скандал із танцями Усика: у команді боксера розставили всі крапки над "і"

19:52

Як зробити рушники м'якими та пухнастими: експерти дали поради

19:40

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

19:30

Штормовий вітер, дощі і грози: попередження про небезпечну погоду у багатьох областях

19:29

"Від такого просто звірієш": журналіст розповів, як полонених доводили до сказу в РФ

19:26

В Україну направили нові системи ЗРК Patriot: у ФРН зробили важливу заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти