'Акт війни': в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу

Конгресмен наголосив, що тепер Путін випробовує рішучість на території НАТО.

https://glavred.net/world/akt-voyny-v-ssha-reshitelno-otreagirovali-na-nalet-dronov-rf-v-polshu-10696739.html Посилання скопійоване

Російські дрони в Польщі / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви конгресмена:

Росія атакувала країну НАТО

Трамп повинен відповісти обов'язковими санкціями проти Росії

Вільні країни навчать Росію розбиратися в кордонах

У ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Конгресмен США Джо Вілсон звинуватив Росію в атаці на країну НАТО. Про це він написав в соціальній мережі Х.

За його словами, Росія атакує Польщу, союзника НАТО, за допомогою іранських безпілотників менш ніж через тиждень після того, як Дональд Трамп прийняв Кароля Навроцького в Білому домі.

відео дня

"Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на продовження неспровокованої агресії воєнного злочинця Путіна проти вільних і продуктивних країн", - йдеться у повідомленні.

Конгресмен закликав Дональда Трампа відповісти обов'язковими санкціями проти Росії, які призведуть до банкрутства її військової машини та "озброять Україну зброєю, здатною вразити Росію".

Він також підкреслив, що Путін більше не задовольняється лише ударами по Україні – тепер очільник Кремля випробовує рішучість на території НАТО.

"Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі країни навчать Росію розбиратися в кордонах", - підсумував Джо Вілсон.

Чи може РФ розпочати війну проти країн НАТО

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак говорив, що безпека країн Балтії під великим питанням.

Він також додав, що західний світ розуміє ситуацію в Україні, але далеко не до кінця.

"Це в нас війна і ми все розуміємо, проте якщо війна прийде вже до європейців, вони, звісно, очманіють. Я навіть не уявляю, як тоді розгортатимуться події", - наголосив експерт.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Заліт дронів РФ в Польщу - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 10 вересня російські ударні безпілотники "Шахед" порушили повітряний простір Польщі. Кілька дронів залетіли на територію країни, через що польська авіація була піднята на перехоплення.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що польські військові відкрили вогонь по "об'єктах", які вночі порушили повітряний простір країни. Він наголосив, що безпілотники, які вторглися в повітряний простір могли становити загрозу.

Читайте також:

Про персону: Джо Вілсон Джо Вілсон - американський політик з Республіканської партії. Він представляє 2-й округ Південної Кароліни у Палаті представників США з 2001 року. Представляє Палату представників в Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред