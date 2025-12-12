Команда Аліни Гросу прокоментувала вагітність співачки

Коротко:
- Що сказали піарники Гросу
- Що відомо про вагітність Гросу
У мережі поширилася інформація про те, що українська співачка Аліна Гросу вагітна своєю першою дитиною.
Про це Главред писав напередодні. Редакція також ділилася фотографіями артистки, які "злили" українському блогеру, потайки сфотографувавши співачку в супермаркеті.
Телеканал 24 звернувся по офіційний коментар до піар-менеджера артистки. "Офіційно нічого з цього приводу не коментуємо", - заявили в команді Гросу.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше писав Главред, дружина зрадника України репера Джигана, який підтримує терористичне вторгнення РФ, відверто розповіла про серйозні проблеми в родині. За словами Оксани Самойлової в ефірі їхнього сімейного шоу, старша дочка Джигана Аріела робила спроби суїциду.
Раніше також Олена Мозгова розповіла про те, який шлях із захисту батьківщини пройшов її чоловік Девід Аксельрод під час повномасштабного вторгнення. Також знаменитість зазначила, що в її чоловіка була можливість залишитися за кордоном.
Вас також може зацікавити:
- Аліна Гросу поскаржилася на проблеми у шлюбі: "Не розмовляє зі мною"
- Різниця двадцять два роки: Аліна Гросу показала рідкісний знімок із братом
- Народила в 22 і залишила батькам: Аліна Гросу розкрила правду про молодшого брата
Про персону: Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.
Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред