Команда Аліни Гросу прокоментувала вагітність співачки

Офіційні представники прокоментували стан Аліни Гросу.

Аліну Гросу запідозрили у вагітності / Колаж Главред, фото Instagram/alina_grosu

У мережі поширилася інформація про те, що українська співачка Аліна Гросу вагітна своєю першою дитиною.

Про це Главред писав напередодні. Редакція також ділилася фотографіями артистки, які "злили" українському блогеру, потайки сфотографувавши співачку в супермаркеті.

Гросу зняли з животом / Фото Беспалова

Телеканал 24 звернувся по офіційний коментар до піар-менеджера артистки. "Офіційно нічого з цього приводу не коментуємо", - заявили в команді Гросу.

Аліну Гросу запідозрили у вагітності / Фото Instagram/alina_grosu

Аліну Гросу запідозрили у вагітності / Фото Instagram/alina_grosu

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

Про персону: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.

Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

