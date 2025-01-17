РФ та Іран підписали договір про 'стратегічне партнерство': які загрози для України

Документ має 47 статей, у яких йдеться про співпрацю в низці сфер, зокрема безпеки й оборони.

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Путін та президент Ірану підписали договір / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Вікіпедія

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Диктатор РФ та іранський президент провели переговори у Кремлі

Договір про "стратегічне партнерство" РФ та Ірану укладений на 20 років

Що відомо про угоду

Російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан 17 січня підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між країнами терміном на 20 років.

"Путін та Пезешкіан підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном", - повідомила російська агенція.

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Також інформаційне агентство AP інформує, що сьогодні диктатор РФ та іранський президент провели переговори у Кремлі. Росіяни стверджують, що підписаний документ охоплює сфери від торгівлі та військового співробітництва до науки, освіти та культури.

За словами Пезешкіана, договір є "міцною основою для нашого просування вперед".

"Ми вважаємо наші відносини з вами життєво важливими, делікатними та стратегічними, і ми твердо підтримуємо цей шлях", - додав він.

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Путін натомість висловився, що документ "дасть додатковий імпульс практично всім сферам співпраці".

Водночас іранський лідер заявив, що країни мають власноруч вирішувати свої проблеми, посилаючись у цих словах на США, як зазначає AP.

"Вони приїжджають з іншого боку світу, щоб створити хаос у регіоні. Ці зв'язки, безумовно, розрядять їхню змову", - сказав Пезешкіан.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що договір про "стратегічне партнерство" з Тегераном був "запланований давно", і не повʼязаний з інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа, що відбудеться 20 січня.

Що відомо про угоду

Договір про "стратегічне партнерство" РФ та Ірану укладений строком на 20 років з можливістю автоматичного продовження кожні 5 років. Він підлягає ратифікації та набере чинності після 30 днів з дати останнього письмового повідомлення про виконання відповідних внутрішньодержавних процедур.

Документ має 47 статей, у яких йдеться про співпрацю в низці сфер, зокрема безпеки й оборони, економіки, космічній галузі, культури, охорони здоровʼя тощо. Відповідний текст опублікований на сайті Кремля.

Зокрема, відповідно до угоди, якщо одна зі сторін зазнає агресії, інша не повинна надавати жодної військової або іншої допомоги агресору та сприятиме, аби "розбіжності, що виникли, були врегульовані на основі Статуту Організації Об'єднаних Націй та інших".

"Договірні сторони консультуються та співпрацюють у сфері протидії спільним військовим загрозам та загрозам безпеці двостороннього та регіонального характеру", - зазначено в тексті угоди.

Співпраця РФ та Ірану - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ отримала від Ірану 200 ракет Fath-360. Микола Маломуж заявив, що в запасі в Ірану є близько 800 одиниць ракет Fath-360, однак всі поставити Росії Тегеран не може. Згідно із планом, більша частина цих ракет має залишатися в Ірану.

Стало відомо, що РФ може розв'язати війну руками солдатів із КНДР, Сирії та Ірану. Андрій Коваленко прогнозує, що за умови відсутності реакції Заходу країна-окупант РФ залучатиме дедалі більше північнокорейських солдатів. При цьому РФ ставить перед собою мету повернення НАТО на кордони 90-х років.

Також відомо, що Іран не відправив Росії пускові до Fateh-36 заради більших поставок ракет. Іран не відправив Росії пускові установки до ракет Fateh-36, ймовірно, через рішення віддати пріоритет відправці країні-агресорці більшої кількості балістики. Але у Москви є альтернативні платформи для запуску цього виду зброї.

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