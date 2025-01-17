Трамп готовий до жорстких дій: в США є важелі впливу на Путіна - Шейтельман

Новообраний президент США не одразу вдасться до радикальних кроків проти РФ.

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Трамп намагатиметься дотиснути Росію / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Шейтельман:

Трамп навряд чи зможе закінчити війну в Україні

Республіканець може почати погрожувати РФ

США можуть тиснути на союзників агресора

Новообраний президент США Дональд Трамп буде працювати над тим, аби тиснути на країну-агресорку Росію та безпосередньо кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, спочатку нова адміністрація США буде вдаватися до жорстких дій, якщо більш м'які кроки в сторону РФ не спрацюють.

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При цьому на думку Шейтельмана потрібен не один десяток років, щоб закінчити війну в Україні, тому Трамп, попри обіцянки, навряд чи впорається із цим завданням. Скоріше, можна розраховувати на перемир'я чи режим припинення вогню.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Щоб реалізувати такі сценарії новообраний президент Штатів у випадку небажання Путіна говорити, може погрожувати Кремлю додатковими санкціями, або ж скористатися іншими важелями впливу.

Можливими варіантами також є збільшення постачання зброї Україні чи тиск на РФ через її союзників. Наприклад, США можуть вдатися до ударів по Ірану чи Північній Кореї.

"Але на першому етапі Трамп, напевно, захоче залучити лише санкції. Цілком ймовірно, що нещодавні санкції США були зроблені за бажанням Трампа", - зауважив Шейтельман.

План Трампа щодо Росії - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що радники обраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною в найближчі місяці.

Напередодні Главред писав, що нова наступальна операція Сил оборони України в Курській області виглядає як заздалегідь прорахований стратегічний крок напередодні інавгурації Дональда Трампа на пост президента США. Трамп може використати уразливість агресора Росії, щоб посадити її за стіл перемовин, а Курська область стане розмінною монетою.

Раніше також повідомлялося, що США можуть змусити Росію відшкодувати збитки, завдані Україні, якщо Дональд Трамп повернеться до влади.

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Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

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