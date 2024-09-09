Як ракети Ірану змінять обстріли України та які міста опиняться під ударом

Які загрози можуть чекати на українців під час нових ракетних ударів Росії, укомплектованої іранською балістикою - читайте у матеріалі.

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До яких міст дістане іранська балістика? / Фото: Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Вікіпедія

Уже нічого приховувати той факт, підтверджений західною розвідкою, що Іран передав Росії партію балістичних ракет. Згідно з повідомленнями ЗМІ, поки що йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їхнього успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

У вересні 2023 року Росія вперше застосувала іранські "Шахеди". Через те, що ППО Сил оборони тоді не мала достатньої кількості антидронних засобів і не були знайомі з цим типом безпілотників, перші обстріли України, особливо Києва, ознаменувалися великими руйнуваннями і жертвами. Потім Москва почала кампанію зі знищення наших енергетичних потужностей.

Чи світить цієї осені подібна ситуація містам, поки військові призвичаяться збивати іранську балістику? Загалом, вважають експерти, на це справді може піти деякий час.

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Україна не сумнівається, що Росія використовуватиме цю іранську "допомогу" для терору цивільних. Водночас від Європи досі не надійшла належна реакція - наприклад, Київ неодноразово просив дозволити йому завдавати ударів углиб країни-агресорки.

Наразі невідомо, скільки Тегеран передав окупантам ракет, хоча ЗМІ пишуть про 200 одиниць.

"Іскандери перехоплювати легше" - головна проблема у збитті ракет Ірану

Хоча збивати крилаті ракети росіян для ЗСУ - не новина, іранська зброя через її технічні особливості може трохи спантеличити Сили оборони.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважив, що головною проблемою може стати бойова частина Ababil/Fateh-360. Вона становить 579 кг. Під час заходу на ціль БЧ відділяється, що ускладнює її виявлення, відстеження та знищення.

"Наприклад, суцільнокорпусні ракети ОТРК "Іскандер" у цьому плані простіше перехоплювати", - вважає Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Які міста опиняться під ударом - дальність ракет

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія використовуватиме іранську балістику по ближніх українських цілях, зберігаючи запас "Іскандерів" для ударів углиб території України.

Радіус дії цих ракет становитиме до 120 км. Але й цього достатньо, щоб, наприклад, завдати удару по Харкову або Сумах.

Як іранські ракети змінять удари - чого слід чекати

Але ключове тут в іншому. Передача цих ракет, найімовірніше, посилить масовані ракетні атаки на Україну і, ймовірно, у виснаженого трьома роками повномасштабного вторгнення агресора з'явиться ресурс застосовувати під час одного удару набагато більше і ракет, і дронів.

Протистояти майбутнім ударам Україна повинна вже не просто збиттям цих ракет під час їхнього підльоту до міст і сіл, а й прямим знищенням складів і носіїв цих ракет, з чим, до речі, згодні і в Україні.

Але поки що Захід не відреагував на новий виток ескалації з подачі Росії належним чином.

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