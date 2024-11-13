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РФ може розв'язати війну руками солдатів із КНДР, Сирії та Ірану: названо "жертви"

Олексій Тесля
13 листопада 2024, 05:30
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РФ ставить перед собою мету повернення НАТО на кордони 90-х років, каже Андрій Коваленко.
Армія РФ, війська КНДР
/ Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот

Важливо:

  • РФ залучатиме все більше північнокорейських солдатів
  • Країни Балтії можуть стати жертвами агресії Росії

Наступні місяці будуть вирішальними, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У коментарі Каналу 24 він пояснив, що підготовка корейського військового до реальної сучасної війни займе від одного місяця до трьох.

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"Якщо росіянам вдасться їх підготувати і військовий із КНДР зможе замінити на позиції російського солдата, то це вже буде велика проблема", - попередив експерт.

Він прогнозує, що за умови відсутності реакції Заходу країна-окупант РФ залучатиме дедалі більше північнокорейських солдатів.

"А це вже Європа, і перебування тут військових КНДР - загроза не тільки Україні, а в майбутньому і країнам НАТО. Адже за ними можуть приїхати іранці, сирійці. Також за 4-6 років з такою слабкою дипломатичною позицією, яка зараз є у Заходу, країни Балтії можуть стати жертвами агресії Росії", - не виключив співрозмовник.

При цьому він нагадав про те, що РФ ставить перед собою мету повернення НАТО на кордони 90-х років.

"Враховуючи, що Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, озвучує, що НАТО має повернутися до кордонів 1990-х років, то це означає, що країни Балтії, Польща та інші держави Європи не повинні бути в НАТО. Росіяни озвучують як вони мислять, а способи, як цього досягти, вони будуть шукати, якщо не давати їм сильно по зубах", - додав Коваленко.

Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області. Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

Як повідомлялося раніше, війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх кількість на території регіону збільшується.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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Андрій Коваленко війська КНДР в Україні
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