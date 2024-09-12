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РФ отримала від Ірану 200 ракет Fath-360: Маломуж відповів, чи можливі ще поставки

Анна Ярославська
12 вересня 2024, 02:27
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У запасі в Ірану є близько 800 одиниць ракет малої дальності Fath-360.
Николай Маломуж, ракета Fath 360
Іран передав Росії партію балістичних ракет / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що в запасі в Ірану є близько 800 одиниць ракет Fath-360. Але всі поставити Росії Тегеран не може.

"Згідно з концепцією безпеки Ірану, більша частина цих ракет має залишатися в нього самого, тому що для нього існують реальні загрози: удари Ізраїлю, США та інших. 500-600 одиниць ракет Fath-360 Іран точно передати Росії не зможе", - сказав Маломуж в інтерв'ю Главреду.

За його словами, постачання 200 ракет, які увійшли до першої партії, виглядає як виконання угоди.

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"Після цього, на мою думку, Іран утримуватиметься від передачі ракет РФ, навіть такого малого радіусу дії", - припустив він.

Маломуж висловив сподівання, що спільними зусиллями вдасться запобігти наступним партіям поставок ракет Росії.

"Тому що ці поставки будуть розкриті, якщо Росія почне їх застосовувати у вересні-жовтні. Після цього з Іраном буде інша розмова - більш жорстка, з боку всіх країн, які налаштовані придушити потенціал Ірану. Адже так буде отримано прямий доказ підтримки ним терористичної діяльності та участі в тероризмі", - додав генерал.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Іран передав балістичні ракети РФ - що відомо

Іран передав Росії партію балістичних ракет. Згідно з повідомленнями ЗМІ, наразі йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їхнього успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

У Пентагоні підтвердили передачу Іраном Росії балістичних ракет ближнього радіусу дії. Речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер заявив, що окупанти можуть використовувати ракети ближнього радіусу дії Fath 360 протягом кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб.

Україна також впевнена, що Росія використовуватиме іранську "допомогу" для терору цивільних.

Держсекретар США заявив, що Росія застосує іранські ракети "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

Що таке ракета Fath-360

Це компактна іранська тактична ракета малої дальності, є аналогом GMRLS.
Призначена насамперед для ураження техніки противника: систем ППО, бронемашин, складів боєприпасів, фронтових командних пунктів, пише Вікіпедія.

На відміну від GMRLS має приблизно в 1,5 раза більшу дальність, швидкість польоту і потужність бойової частини.

Також Fath-360 робить ставку на використання дешевих цивільних вантажівок як пускових установок. За рахунок механіки зрушення тенту пускову установку неможливо розрізнити з тентованою вантажівкою до приведення в бойове положення.

Максимально пускова установка може нести 6 ракет.

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