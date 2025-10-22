ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиці

Підрозділи Десантно-штурмових військ повернули контроль над селищем на Покровському напрямку.

https://glavred.net/front/snova-razvevaetsya-ukrainskiy-flag-genshtab-podtverdil-osvobozhdenie-kucherovogo-yara-10708658.html Посилання скопійоване

ЗСУ звільнили Кучерів Яр / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Головне:

ЗСУ звільнили населений пункт Кучерів Яр

В ході операції понад 50 окупантів взято в полон

За добу на Покровському напрямку відбулося 20 зіткнень

ЗСУ відновили контроль над населеним пунктом Кучерів Яр на Покровському напрямку. Над селищем знову замайорів український прапор. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Населений пункт росіяни захопили під час прориву до Добропілля. Контроль над селищем відновили підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132-й окремий розвідувальний батальйон.

відео дня

У ДШВ додали, що в ході операції українські захисники взяли в полон понад 50 російських окупантів.

Над Кучеровим Яром замайорів прапор України - відео:

Прапор України знову майорить над Кучеревим Яром / Фото: скріншот

За даними Генштабу, за останню добу на Покровському напрямку відбулося 20 зіткнень різної інтенсивності. Бої відбулися поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та Філія. Станом на 16:12, тривали п’ять бойових зіткнень.

Пастка для РФ під Добропіллям

Як писав Главред, під час боїв поблизу Добропілля російська армія втратила близько 10 тисяч осіб живої сили, а також опинилася у двох зонах оточення, з яких окупанти не можуть вийти. Про це виданню The Economist розповів підполковник Арсен "Лемко" Димитрик із першого корпусу Нацгвардії.

За його словами, російські війська проводили масовані механізовані штурми, під час яких українські підрозділи знищили близько 50 бронемашин противника. В точці прориву під Добропіллям спершу було близько сотні ворожих солдатів, наразі їх "менше сотні".

"Вони опинилися в пастці у двох "кільцях". Не очікую, що росіяни протримаються ще довго", - цитує слова командира видання.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Північно-Слобожанському напрямку українські спецпризначенці провели успішну операцію. Бійці групи "А" 1-го загону 144-го центру ССО знищили 13 російських військових.

Також 20 жовтня Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку, завдавши ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Наступ росіян вівся на села Мала Токмачка та Новоандріївка.

Крім цього, Росія пів року готувала механізовані штурми на Малу Токмачку у Запорізькій області, використовуючи осінню погоду для прикриття техніки та FPV-дронів. Українські захисники знищують колони ворога.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред