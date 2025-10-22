Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиці

Руслана Заклінська
22 жовтня 2025, 18:04оновлено 22 жовтня, 18:37
263
Підрозділи Десантно-штурмових військ повернули контроль над селищем на Покровському напрямку.
ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиці
ЗСУ звільнили Кучерів Яр / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Головне:

  • ЗСУ звільнили населений пункт Кучерів Яр
  • В ході операції понад 50 окупантів взято в полон
  • За добу на Покровському напрямку відбулося 20 зіткнень

ЗСУ відновили контроль над населеним пунктом Кучерів Яр на Покровському напрямку. Над селищем знову замайорів український прапор. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Населений пункт росіяни захопили під час прориву до Добропілля. Контроль над селищем відновили підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132-й окремий розвідувальний батальйон.

відео дня

У ДШВ додали, що в ході операції українські захисники взяли в полон понад 50 російських окупантів.

Над Кучеровим Яром замайорів прапор України - відео:

ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиці
Прапор України знову майорить над Кучеревим Яром / Фото: скріншот

За даними Генштабу, за останню добу на Покровському напрямку відбулося 20 зіткнень різної інтенсивності. Бої відбулися поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та Філія. Станом на 16:12, тривали п’ять бойових зіткнень.

Пастка для РФ під Добропіллям

Як писав Главред, під час боїв поблизу Добропілля російська армія втратила близько 10 тисяч осіб живої сили, а також опинилася у двох зонах оточення, з яких окупанти не можуть вийти. Про це виданню The Economist розповів підполковник Арсен "Лемко" Димитрик із першого корпусу Нацгвардії.

За його словами, російські війська проводили масовані механізовані штурми, під час яких українські підрозділи знищили близько 50 бронемашин противника. В точці прориву під Добропіллям спершу було близько сотні ворожих солдатів, наразі їх "менше сотні".

"Вони опинилися в пастці у двох "кільцях". Не очікую, що росіяни протримаються ще довго", - цитує слова командира видання.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Північно-Слобожанському напрямку українські спецпризначенці провели успішну операцію. Бійці групи "А" 1-го загону 144-го центру ССО знищили 13 російських військових.

Також 20 жовтня Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку, завдавши ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Наступ росіян вівся на села Мала Токмачка та Новоандріївка.

Крім цього, Росія пів року готувала механізовані штурми на Малу Токмачку у Запорізькій області, використовуючи осінню погоду для прикриття техніки та FPV-дронів. Українські захисники знищують колони ворога.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Добропілля війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиці

ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиці

18:04Фронт
Зеленський назвав умови України для закінчення війни - про що йдеться

Зеленський назвав умови України для закінчення війни - про що йдеться

17:12Війна
Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:42Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Останні новини

18:39

Макарони по-королівськи: зайняті господині оцінять рецепт

18:04

ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиціВідео

18:00

Як можна зігрітися без опалення: простий спосіб, про який багато хто не знаєВідео

17:32

Ціни різко рвонули вгору: в Україні популярний овоч за тиждень подорожчав на 12%

17:19

Олена Мозгова звернулася до Земфіри після масованої атаки РФ по Україні

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
17:17

Стартували зйомки сиквелу найкасовішого українського ігрового фільму року "Коли ти вийдеш заміж?"

17:15

У Франції після пограбування Лувру стався новий інцидент: який скарб зник із музею

17:12

Зеленський назвав умови України для закінчення війни - про що йдеться

16:52

Останній поцілунок: Карла Бруні зворушливо проводила Саркозі сидіти у в'язниці

Реклама
16:42

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:39

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

16:37

Зникає з тарілки миттєво: гора смачного печива з яблук

16:36

Україна закупить цілу армаду новітніх винищувачів Gripen: подробиці великої угоди

16:26

Як сказати "достаток" українською": правильну відповідь мало хто знаєВідео

16:19

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону СШАВідео

16:16

150 тонн картоплі зникли: дивний пост у Мережі позбавив фермера врожаю

16:09

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

15:41

Забудьте про "пока": гарні українські варіанти для прощання

15:37

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме - Зеленський

15:32

Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

Реклама
15:12

В будинки українців залітають небезпечні комахи: зʼявилися фото цих "гігантів"

15:08

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

14:57

На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

14:44

"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

14:44

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

14:12

"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

14:00

Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на ХарківФото

13:56

Незручно вийшло: на конкурсі краси учасниця подумала, що потрапила до фіналуВідео

13:35

Китайський гороскоп на завтра 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

13:30

В Путіна проблеми: ГУР повідомило про зрив набору контрактників до армії РФ

13:18

Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

13:15

РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

13:14

Чи варто запасатися вже зараз: виробники розповіли, скільки коштуватиме картопля

13:09

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

12:46

Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

12:39

Україна готує велику угоду з Saab: можливе постачання винищувачів Gripen

12:26

Можна легко зламати коробку: чи варто перемикати автомат в режим N на світлофорі

12:23

"Росія нахабніє": окупанти атакували дроном дитячий садок, 1 загиблий, 7 постраждалихФото

Реклама
12:03

"Діти перелякались": нардепка повідомила про влучання в її будинок під час атаки РФ

11:59

Оптимістичного сценарію немає: експерт сказав, чи буде світло в українців узимкуФотоВідео

11:40

Зруйновані оселі та "Нова пошта": як виглядає Новгород-Сіверський після удару РФ

11:36

Чому 23 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:16

"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

11:08

Останнє попередження: експерт назвав сигнал, який отримав Путін від Трампа

10:52

Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФФото

10:51

"Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжяФото

10:44

Мирний план Трампа щодо України зазнав невдачі, і Путіна це влаштовує - CNN

10:42

Могла обійтися у цілий статок: які штрафи платили козаки за лайку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти