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ISW: Іран не відправив Росії пускові до Fateh-36 заради більших поставок ракет

Яна Ставська
22 вересня 2024, 11:36
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Крім того, так Іран намагається "приховати" постачання ракет країні-агресору.
Іран, ракети
Іран допомагає Росії вести війну проти України / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, Вікіпедія

Іран не відправив Росії пускові установки до ракет Fateh-36, ймовірно, через рішення віддати пріоритет відправці країні-агресорці більшої кількості балістики. Але у Москви є альтернативні платформи для запуску цього виду зброї.

Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що доставка пускових установок вимагала б додаткових перевезень. Крім цього, у РФ є свої можливості для запуску ракет.

"Така домовленість дає змогу обом країнам уникати логістичного тягаря транспортування пускових, водночас забезпечуючи прихованішу передачу ракет Fateh-36, що дає змогу Тегерану краще приховати ланцюжок поставок і заперечувати свою участь у військовій допомозі Росії", - ідеться у звіті Інституту.

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Експерти наголошують, що "той факт, що Іран не відправив пускові установки, сам по собі нічого не говорить про прихильність Ірану до підтримки російських військових зусиль".

Іранські ракети - головне

Раніше газета WSJ писала, що Іран відправив Росії партію балістичних ракет малої дальності. Європа і США працюють над новими санкціями у відповідь на дії Ірану. У наступній партії ракет виявляться ракети більшого радіусу дії, попереджають експерти.

Відносини Ірану і Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні

До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.

19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську.

На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном і Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70 %. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40 %. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС.

У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном і Росією було укладено договір про стратегічне партнерство.
Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом.

Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35.

Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

Іран уже надав Росії сотні безпілотників під час повномасштабної війни проти України, але потенційна передача балістичних ракет означатиме новий виток бойових дій.

Аналітики вважають, що іранські ракети типу Ababil або Fateh-360 Росія використовуватиме по ближніх цілях, а "Іскандери" - по дальніх.

Головною проблемою під час збиття іранської "балістики" можуть стати особливості її бойової частини, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

ISW: Іран не відправив Росії пускові до Fateh-36 заради більших поставок ракет
Іранські балістичні ракети - детально про них / Інфографіка: Главред

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