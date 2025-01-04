Росія не планує закінчувати війну у 2025: у РНБО розповіли про плани Путіна

Примусити Путіна до переговорів можна тільки через силу і ті країни, які підтримують дії РФ.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-ne-planiruet-zakanchivat-voynu-v-2025-v-snbo-rasskazali-o-planah-putina-10627502.html Посилання скопійоване

Росія готується до продовження війни до 2027 року / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Чому Путін не хоче закінчувати війну

Хто може примусити РФ до мирних переговорів

У РФ мають намір продовжувати війну до 2027 року, уникаючи переговорів про її завершення. Там почали збирати ресурси для продовження конфлікту.

В ефірі телеканалу "Еспресо" керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що на це вказують не лише заяви російського диктатора Володимира Путіна.

відео дня

"Я аналізую не тільки заяви Путіна, а й роботу військово-промислового комплексу, економічний потенціал і акценти, які робляться на оборону і продовження інтенсивної війни протягом 2025 року, а також спроби накопичити ресурси і розподілити його таким чином, щоб вони могли воювати до 2027 року", - зазначив він.

Також Коваленко пояснив, що примусити Путіна до перемовин можна лише через силу і ті країни, які підтримують дії РФ - зокрема, Китай.

Тому якщо вдасться залучити Пекін до переговорів, і не на боці Москви, риторика Росії зміниться. Кремль не може підтримувати інтенсивність війни проти України без допомоги в обході санкцій і підтримки військово-промислового комплексу.

Мирні переговори України і РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Україна провела переговори з РФ у Білорусі. Дмитро Лубінець повідомив, що під час спілкування сторони обговорили умови утримання військовополонених з обох сторін, яких вдалося повернути в рамках обміну напередодні.

У Зеленського видали важливу заяву про переговори з Росією та припинення війни. Наразі українські урядовці відкидають будь-які розмови про тиск чи припущення, що приїзд обраного президентом США Дональда Трампа обов'язково означає неминучість мирних переговорів.

Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес із країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

Вам може бути цікаво:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року його призначили керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового керівника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема, в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ та СЗР, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком'юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПСО", - наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред