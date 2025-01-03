РФ атакувала Україну понад 90 дронами з трьох напрямків: скільки вдалося збити

Ворожі безпілотники були збиті у дев'яти областях.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-bolee-90-dronami-s-treh-napravleniy-skolko-udalos-sbit-10627304.html Посилання скопійоване

Сили ППО збили 60 дронів / Колаж: Главред, фото: 102 ОБр ТрО ім. Вітовського, t.me/SJTF_Odes

Ви дізнаєтеся:

Скільки дронів РФ використала для атаки по Україні

Скільки безпілотників вдалося збити силам ППО

У ніч на 3 січня російська окупаційна армія атакувала Україну 93-ма ударними дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 60 "Шахедів".

Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram, станом на 09:00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

відео дня

У результаті через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків), один - у повітрі.

Водночас унаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах і багатоквартирних будинках у Донецькій та Чернігівській областях.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Атака дронів на Київ - останні новини

У ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.

Було зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу.

У ніч на 3 січня російська окупаційна армія атакувала і Київську область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. На Київщині одна людина загинула, ще четверо - дістали травм.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред