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РФ атакувала Україну понад 90 дронами з трьох напрямків: скільки вдалося збити

Анна Ярославська
3 січня 2025, 10:46
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Ворожі безпілотники були збиті у дев'яти областях.
Збитий дрон
Сили ППО збили 60 дронів / Колаж: Главред, фото: 102 ОБр ТрО ім. Вітовського, t.me/SJTF_Odes

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки дронів РФ використала для атаки по Україні
  • Скільки безпілотників вдалося збити силам ППО

У ніч на 3 січня російська окупаційна армія атакувала Україну 93-ма ударними дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 60 "Шахедів".

Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram, станом на 09:00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

відео дня

У результаті через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків), один - у повітрі.

Водночас унаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах і багатоквартирних будинках у Донецькій та Чернігівській областях.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Атака дронів на Київ - останні новини

У ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.

Було зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу.

У ніч на 3 січня російська окупаційна армія атакувала і Київську область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. На Київщині одна людина загинула, ще четверо - дістали травм.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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