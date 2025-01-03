РФ атакувала Україну понад 90 дронами з трьох напрямків: скільки вдалося збити

Ви дізнаєтеся:
- Скільки дронів РФ використала для атаки по Україні
- Скільки безпілотників вдалося збити силам ППО
У ніч на 3 січня російська окупаційна армія атакувала Україну 93-ма ударними дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 60 "Шахедів".
Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram, станом на 09:00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.
У результаті через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків), один - у повітрі.
Водночас унаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах і багатоквартирних будинках у Донецькій та Чернігівській областях.
Атака дронів на Київ - останні новини
У ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.
Було зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу.
У ніч на 3 січня російська окупаційна армія атакувала і Київську область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. На Київщині одна людина загинула, ще четверо - дістали травм.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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