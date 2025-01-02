Зривають плани РФ: в АТЕШ розкрили 'спосіб виживання' окупантів під Херсоном

На тимчасово окупованій Херсонщині значно зросла кількість зламаної техніки, зокрема човнів і гідроскутерів, розповіли партизани.

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На Херсонщині масово ламається російська техніка / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 38 окрема бригада морської піхоти

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В окупованому Лазурному зросла кількість поломок човнів і гідроскутерів

Здебільшого це саботаж російських військових

Росіяни навмисно намагаються зірвати плани РФ з форсування Дніпра

На тимчасово окупованій частині Херсонської області різко зросла кількість зламаної техніки, зокрема човнів та гідроскутерів. Більшість поломок - це саботаж з боку російських військових. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

У селищі Лазурне, де розташована ремонтна база окупантів, російські військові фіксують дедалі більше випадків поломки техніки, яка доставляється на ремонт. Згідно з інформацією "АТЕШ", багато російських солдатів свідомо пошкоджують двигуни плавзасобів.

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"Російські військові все частіше вибирають саботаж як спосіб виживання. Багато з них свідомо ламають двигуни човнів, дотримуючись інструкцій, опублікованих рухом "АТЕШ", - пишуть партизани.

Російські окупанти свідомо вдаються до саботажу, щоб уникнути участі у бойових діях. Це створює серйозні проблеми для планів російського командування, зокрема щодо використання човнів для форсування Дніпра. Постійний ремонт техніки зриває виконання бойових завдань.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія залучила до війни проти України до 180 000 ув'язнених. Колишні в'язні отримують набагато менші виплати, ніж решта окупантів, й до того ж втратили одноразову виплату та низку пільг з січня 2025 року.

Острови між берегами Дніпра стали смертельною пасткою для російських окупантів через вогневий контроль українських військових. Як повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, лише за добу знищено кілька ворожих човнів, якими окупанти намагалися переправлятися на острови Козацький, Великий Потьомкінський та Забич.

Крім цього, у Часовому Яру на Донеччині ситуація залишається стабільною. ЗСУ контролюють майже все місто та успішно відбивають атаки ворога. Російські війська намагаються форсувати канал Сіверський Донець – Донбас, щоб захопити стратегічно важливий завод, але їхні атаки стали менш інтенсивними.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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