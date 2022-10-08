Путін видав новий наказ по Кримському мосту

Кримський міст, Путін / скріншот, reuters

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про посилення захисту Кримського моста і електромереж, які проходять через Керченську протоку.

Як повідомляє ТАСС, російський диктатор поклав на ФСБ зобов'язання щодо посилення захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромереж та магістрального газопроводу Краснодарський край - Крим.

Після підриву Кримського мосту Путін запровадив у Криму "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Жовтий рівень запроваджується з 20:00 8 жовтня до 20:00 23 жовтня.

Варто відзначити, що в Росії неодноразово заявляли про те, що Кримський міст нібито надійно захищений і його дуже складно атакувати.

Зокрема, для охорони об'єкта були задіяні сили Південного військового округу, Чорноморського флоту, берегової охорони і Росгвардії.

Пожежа і руйнування Кримського моста

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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