На Сонці відбулося чотири спалахи: чи будуть магнітні бурі у перші дні листопада

Фахівці оцінили, наскільки сильно сонячні спалахи здатні впливати на Землю.

https://glavred.net/synoptic/na-solnce-proizoshlo-chetyre-vspyshki-budut-li-magnitnye-buri-v-pervye-dni-noyabrya-10809017.html Посилання скопійоване

Прогноз геомагнітної активності 3 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Чи будуть магнітні бурі у найближчі дні

Як зміниться геомагнітна активність до 4 листопада

У вівторок, 3 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. За минулу добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу В, але вони сильно не впливають на Землю.

Про це повідомляє meteoprog. Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде дуже низькою з невеликою ймовірністю спалаху С-класу.

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"Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%, ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%, ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 1%, ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%, кількість сонячних плям – 10", - йдеться у статті.

Ці дані підтверджує і meteoagent. Сьогодні К-індекс 3,8, сонячний спалах В7 та резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.

3 та 4 листопада К-індекс залишиться на зеленому рівні, але при цьому знизиться до 2.

Геомагнітна активність 2-4 листопада / фото: скріншот

Про джерело: Meteoagent Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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