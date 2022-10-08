Горить Кримський міст: піднімається величезний стовп чорного диму, рух перекритий

Горить Кримський міст/ Telegram "Риа-Мелитополь"

У тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним підіймається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

"Повідомляється про НП у районі Кримського мосту в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", – зазначають пропагандисти.

Російське пропагандистське ЗМІ "Риа-Новости" із посиланням на так званого "радника глави Криму" повідомляє, що на одній з ділянок моста горить цистерна з паливом.

"Цистерна з паливом, за попередніми даними, горить на одній із ділянок Кримського мосту, судноплавні арки не пошкоджені, повідомив радник голови Криму", – пише пропагандистське російське видання.

Місцеві жителі повідомляють, що чули вибух близько 6 години ранку. Вибух був такий сильний, що у будинках аж стіни затрусилися. Після цього на мосту спалахнуло полум’я.

Рух на мосту перекрили. У "Кримській залізниці" заявили, що спалахнула паливна цистерна в хвості вантажного поїзда на мосту.

"Локомотив із частиною вагонів виведений на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", – заявили там.

У той же час в соцмережах з’являються фото і відео палаючого мосту.

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Тим часом з'являються відео, на яких видно, що другий рівень моста сильно пошкоджений і практично впав.

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Звільнення Криму

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України успішно наступають на Херсонському напрямку. У зв'язку з такою ситуацією в адміністрації Джо Байдена припускають реалізацію сценарію звільнення окупованого Криму. Все залежить від подальших успіхів української армії.

Також у Пентагоні раніше заявили, що армія України може завдавати ударів по ворожих цілях в окупованому Криму, використовуючи надані США ракетні системи HIMARS зі снарядами GMLRS. Можливість для ураження ворожих цілей є. У Москві вже закликали посилити безпеку низки об'єктів на захопленому півострові і визнали їх вразливість.

Нагадаємо, російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін на тлі успішного контрнаступу армії України припускає здачу окупантами Херсона, Мелітополя і Криму. Однак він не бачить в цьому "небезпеки" для загарбників, оскільки вони, мовляв, потім "можуть повторити" свою війну.

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