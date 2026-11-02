Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Вони тут служать": командувач Нацгвардії - про поранених чоловіків у підвалі на Київщині

Юрій Берендій
2 листопада 2026, 19:58оновлено 2 листопада, 20:30
google news Підпишіться
на нас в Google
Командувач Нацгвардії заявив, що військові перебувають у будинку у Петропавлівській Борщагівці на службі, а інформацію про їх побиття перевірять.
'Вони тут служать': командувач Нацгвардії - про поранених чоловіків у підвалі на Київщині
Півненко прибув на місце інциденту і зробив заяву / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Чотирьох військових після СЗЧ госпіталізували
  • Півненко пообіцяв розслідувати можливе побиття
  • Командувач заперечив незаконне утримання військових

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині чотирьох військовослужбовців Національної гвардії України госпіталізували після інциденту в приватному будинку, де перебували чоловіки, повернуті до підрозділів після самовільного залишення частини. Про це повідомив командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко, який прибув на місце події та поспілкувався з місцевими мешканцями.

За словами командувача, четверо військовослужбовців потребували медичної допомоги. Він уточнив, що ці чоловіки раніше самовільно залишили військові частини, після чого їх повернули до підрозділів.

відео дня

"Чотирьох військовослужбовців ми відправили, які потребують медичної допомоги. Це військовослужбовці, які були після СЗЧ, піймані і повернуті в підрозділи. Щоб ви розуміли, оці інші військовослужбовці – це військовослужбовці Національної гвардії", - сказав Півненко.

Ситуація викликала обурення натовпу. Люди звернули увагу генерала НГУ на синці та сліди побиття на тілах чоловіків, яких таки вдалось вивести з будинку і вимагали випустити всіх, хто залишався всередині будинку.

Півненко у свою чергу наголосив на неприпустимості жорстокого поводження з військовими та пообіцяв перевірити обставини інциденту.

"Військовослужбовці – це наше все, вони захищають нашу Україну. І будь-яке погане до них ставлення – це неприпустимо!", - наголосив командувач Нацгвардії.

Під час розмови з натовпом генерал також пояснив, чому чоловіки перебувають у будинку. Він заперечив, що військовослужбовців затримали незаконно.

"Хто вам дав право катувати людей? Російська агресія не дає права катувати людей", - прокричав до Півненка один з чоловіків.

"Чому вони побиті? Російська агресія не дає права катувати людей", - прокричав один із чоловіків з натовпу на адресу Півненка.

"Це не затримали, вони тут служать", - сказав Півненко у відповідь на заклик натовпу вивести з будинку всіх військовослужбовців, які там перебувають.

"Досить нам по вухах їздити", - заперечили йому у натовпі.

Окремо командувач пообіцяв провести перевірку через повідомлення про можливе неналежне поводження з військовослужбовцями, повернутими після СЗЧ. За його словами, результати розслідування оприлюднять.

Під час подій на територію домоволодіння дозволили зайти представнику поліції та працівнику приватної швидкої допомоги. Після переговорів домовилися вивести чотирьох військових, яким була потрібна медична допомога. За інформацією, озвученою під час трансляцій із місця події, в одного з чоловіків підозрювали перелом хребта.

Що ще заявив Півненко в коментарі журналістам

Командувач Нацгвардії уточнив в коментарі УНІАН, що будинок у Петропавлівській Борщагівці є тимчасовим пунктом розміщення підрозділу. Туди прибувають мобілізовані військовослужбовці, які проходять оформлення документів і перевірки перед відправленням на навчання.

За його словами, підготовка складається з кількох етапів: 58 днів у навчальному центрі, ще 14 днів на взаємодію та злагодження в підрозділах, після чого військові можуть вирушати на виконання бойових завдань.

"Це будинок тимчасової дислокації підрозділу Національної гвардії, до якого прибувають військовослужбовці, мобілізовані через ТЦК. Вони проходять оформлення документів, перевірки, а потім у встановленому порядку відправляються, коли є можливість", - пояснив Півненко.

Він також прокоментував питання законності перебування військових у цьому приміщенні. Генерал зазначив, що значна частина підрозділів не має власних пунктів постійної дислокації через збільшення чисельності армії.

"У нас 80% військовослужбовців узагалі не мають свого ППД. Розумієте? До війни в армії було 200 тисяч військових, а зараз - мільйон. То про які офіційні пункти постійної дислокації ми говоримо? За які кошти ми їх будемо будувати?" - заявив командувач.

Окремо Півненко повідомив, що особисто контролюватиме службове розслідування щодо можливого неналежного поводження з військовими. До перевірки залучать командира та медиків, які працюють у пункті розміщення.

"Воно зараз розпочнеться, ми будемо проводити розслідування. Командира опитали, медики, які тут перебувають і постійно працюють, теж будуть опитані. Тобто ми все з'ясуємо. Якщо з нашого боку, з боку Національної гвардії, були якісь порушення, то, повірте, усе буде зроблено у встановленому порядку", - запевнив Півненко.

Також генерал пояснив, чому військовослужбовцям обмежують користування телефонами. За його словами, це пов'язано з ризиком російських ракетних ударів по місцю розташування підрозділу.

"Ви знаєте, для чого забирають телефони? Для того, щоб сюди не прилетіла ракета. Кількість телефонів, які світяться, - росіяни завжди цим користуються", - сказав командувач.

Ще однією проблемою Півненко назвав саме розташування пункту. Він заявив про необхідність терміново знайти інше приміщення, щоб убезпечити військовослужбовців від можливого російського удару.

"Місце дислокації - це проблема, адже сюди може прилетіти російська ракета, і загинуть наші люди. Ось що треба вирішувати. Треба терміново шукати місце, куди їх перемістити", - наголосив генерал.

Водночас він закликав місцевих мешканців не загострювати ситуацію та запевнив, що командування врахує виявлені проблеми.

"Якщо треба щось виправити, ми це вже зробили й надалі виправлятимемо. Більше таких випадків узагалі не буде. Але це не та історія, що ми тут когось катували й били до крові. Я тут перебуваю, і все нормально, повірте", - заявив Півненко.

Що заявив речник Нацгвардії Руслан Музичук

Речник Національної гвардії Руслан Музичук в коментарі журналістам заявив, що військовослужбовці найближчим часом залишать будівлю в Петропавлівській Борщагівці. За його словами, командування прагне врегулювати конфлікт без загострення. Родичам військових уже дозволяли зайти всередину та особисто переконатися в стані чоловіків.

"Ви бачили особисто, що деякі люди, які, можливо, потребували допомоги, уже залишили це місце в кареті швидкої допомоги. Остаточний висновок щодо їхнього стану робитимуть лікарі", - зазначив Музичук.

Він також прокоментував повідомлення про тяжкі тілесні ушкодження у військовослужбовців. За словами речника, частина родичів змогла поспілкуватися з чоловіками та побачити умови, у яких вони перебувають.

"Ми дозволили деяким родичам цих людей зайти, побачити реальний стан справ і поспілкуватися з військовослужбовцями. Після цього напруження частково спало, оскільки люди на власні очі побачили, що військовослужбовці не перебувають у тому стані, про який повідомляли в соціальних мережах", - повідомив речник Нацгвардії.

Окремо він визнав, що підходи до роботи з мобілізаційним ресурсом потребують удосконалення, оскільки воєнні умови обмежують можливості облаштування місць для одночасного перебування великої кількості військовослужбовців.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці - що відомо

У Петропавлівській Борщагівці Київської області місцеві телеграм-канали поширили інформацію про нібито незаконне утримання близько 40 людей озброєними чоловіками у підвальному приміщенні. Також повідомлялося, що на місце прибула бригада приватної швидкої допомоги, однак медиків не допустили до будівлі.

Згодом у поліції Київської області підтвердили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, які заявили про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Біля будівлі також зібралися місцеві жителі.

У поліції спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина. Там зазначили, що обставини події з'ясовуються, а на місці працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

У пресслужбі Нацгвардії у коментарі Укрінформу також підтвердили, що поблизу приватного будинку працюють представники НГУ та Національної поліції. За попередніми даними, на території перебували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Інформації про загиблих або травмованих не надходило.

Читайте також:

Про персону: Олександр Півненко

Олександр Сергійович Півненко (нар. 21 лютого 1986) – український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України.

Півненко командує НГУ з липня 2023 року.

До цього очолював Східне територіальне управління Нацгвардії, відбивав у росіян околиці Харкова та утримував Бахмут. Має звання Героя України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Київська область новини України Олександр Півненко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Буданов прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці - перші деталі

Буданов прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці - перші деталі

22:05Україна
Борти Ту вже в повітрі: РФ готує новий масований обстріл, що відомо

Борти Ту вже в повітрі: РФ готує новий масований обстріл, що відомо

21:35Україна
Понад 12 годин без світла: в Україні діятимуть суворіші графіки відключень

Понад 12 годин без світла: в Україні діятимуть суворіші графіки відключень

20:23Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Ідеальні для спальні: 7 кімнатних рослин, які очищують повітря

Ідеальні для спальні: 7 кімнатних рослин, які очищують повітря

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Лимони пролежать свіжими цілий місяць: куди їх треба покласти

Лимони пролежать свіжими цілий місяць: куди їх треба покласти

Великі зміни на порозі: три знаки китайського зодіаку залишать проблеми в минулому

Великі зміни на порозі: три знаки китайського зодіаку залишать проблеми в минулому

Последние новости

22:05

Буданов прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці - перші деталі

21:35

Борти Ту вже в повітрі: РФ готує новий масований обстріл, що відомо

21:08

Українців попередили про зростання цін на АЗС: коли чекати на подорожчання

20:53

Дочка Анджеліни Джолі завдала Бреду Пітту чергового удару

20:42

Светр більше не "кусатиметься": що потрібно додати у воду під час пранняВидео

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
20:42

Чим посипати яйця з рідким жовтком, щоб вони смакували по-ресторанному

20:36

Секрет алюмінієвої фольги, про який мало хто знає: якою стороною використовуватиВидео

20:23

Понад 12 годин без світла: в Україні діятимуть суворіші графіки відключень

20:15

Расторгуєв брав участь у тортурах, Кудрявцева хапалася за автомат: хто з зірок РФ ненавидить Україну найбільше

Реклама
19:58

Як назвати сина, який народився у листопаді: красиві імена з особливим значенням

19:58

"Вони тут служать": командувач Нацгвардії - про поранених чоловіків у підвалі на Київщині

19:56

Цвіль у ванній більше не проблема: простий спосіб повернути ідеальну чистотуВидео

19:32

Рецепт вишуканого салату з куркою і чорносливом - затьмарить "Олів'є" і "Шубу"

19:12

Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо

19:10

Китай не піде в переговори: Денисенко назвав головну загрозу для Києвамнение

19:09

"Купол" над Києвом: "Флеш" розповів про новий захист від "Шахедів"

19:00

Військова техніка РФ в Олешках під час перемир'я: Лубінець пояснив, що було на відео

18:50

Україні варто готуватися до змін у Європі 2027 року: Примаков про ризики для військової допомоги

18:43

ЦПК Шабуніна уникнув сплати майже 23 млн грн податків, задіявши 199 зарплатних ФОПів, – нардеп

18:42

Світ чекає на рідкісне повне сонячне затемнення: коли воно відбудеться

Реклама
18:29

Неймовірний трофей: виловлений гігантський короп переписав історію рекордів

18:23

При якій температурі варто спати: названо оптимальні градуси для спальніВидео

18:23

Навіщо дачники вішають порожні банки на паркан: простий спосіб захистити ділянку

17:49

Як розм'якшити листя капусти на голубці без окропу та пари - лайфхак

17:47

У 33 рази дорожчий за золото: за який незвичайний камінь платять шалені грошіВидео

17:45

Скільки можна зберігати соління після відкриття банки: одна деталь вирішує всеВидео

17:16

Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні

17:04

"Знайшла другу прослушку": Олена Тополя розповіла про замовника її зливу

17:04

На Київщині нібито утримують 40 людей у підвалі – що відомо

16:44

Чи можна тримати дверцята пралки постійно відкритими: остаточна відповідь виробників

16:38

Якими будуть відключення світла та тепла в Києві взимку: є кілька сценаріїв

16:22

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

16:02

Що носити замість пуховика зимою 2027: стилістка показала 4 модні альтернативиВидео

16:02

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

15:59

Навіщо на джинсах позаду прямокутна бирка: яка її функція

15:09

Мокрий сніг і густий туман: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні

15:06

Мешканців Олешок поділили на 3 категорії: Лубінець розкрив нові деталі евакуації

14:57

Молоді яблуні та груші можуть постраждати взимку: як захистити їх за допомогою фольги

14:56

"Я ніколи не була одружена": Камалія здивувала заявою про Захура та його заповіт

14:38

Лимони пролежать свіжими цілий місяць: куди їх треба покласти

Реклама
14:30

Нова "Ялта" чи шанс для миру: чого чекати від зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна

13:47

"Не за власним бажанням": відома актриса покинула Україну разом із сином

13:47

Чому яблуні після обрізки гірше родять: садівникам пояснили, чого не варто робити

13:42

Навіщо заморожувати оцет: незвичайний трюк, який полегшує прибирання

12:53

Окупанти мають нові територіальні успіхи на гарячому напрямку: деталі від DeepState

12:48

Дівчинка з кліпу KAZKA вразила тренера "Голосу країни": "На перших секундах повернувся"Видео

12:45

Росія почала бити по Україні новими дронами "Гербера-2": ГУР попередило про загрозу

12:43

Нездорові стосунки: Трамп перевіз свою нову помічницю до супер відокремленого притулку

12:32

"Втягую живіт": Кошевий розповів, як підтримує спортивну формуВидео

12:16

Гороскоп Таро на завтра, 3 листопада: Овнам — стане краще, Козерогам — варто трохи пригальмувати

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниАвтоУсе про салоПранняПрибирання
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти