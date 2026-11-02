'Вони тут служать': командувач Нацгвардії - про поранених чоловіків у підвалі на Київщині

Командувач Нацгвардії заявив, що військові перебувають у будинку у Петропавлівській Борщагівці на службі, а інформацію про їх побиття перевірять.

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Півненко прибув на місце інциденту і зробив заяву / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Чотирьох військових після СЗЧ госпіталізували

Півненко пообіцяв розслідувати можливе побиття

Командувач заперечив незаконне утримання військових

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині чотирьох військовослужбовців Національної гвардії України госпіталізували після інциденту в приватному будинку, де перебували чоловіки, повернуті до підрозділів після самовільного залишення частини. Про це повідомив командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко, який прибув на місце події та поспілкувався з місцевими мешканцями.

За словами командувача, четверо військовослужбовців потребували медичної допомоги. Він уточнив, що ці чоловіки раніше самовільно залишили військові частини, після чого їх повернули до підрозділів.

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"Чотирьох військовослужбовців ми відправили, які потребують медичної допомоги. Це військовослужбовці, які були після СЗЧ, піймані і повернуті в підрозділи. Щоб ви розуміли, оці інші військовослужбовці – це військовослужбовці Національної гвардії", - сказав Півненко.

Ситуація викликала обурення натовпу. Люди звернули увагу генерала НГУ на синці та сліди побиття на тілах чоловіків, яких таки вдалось вивести з будинку і вимагали випустити всіх, хто залишався всередині будинку.

Півненко у свою чергу наголосив на неприпустимості жорстокого поводження з військовими та пообіцяв перевірити обставини інциденту.

"Військовослужбовці – це наше все, вони захищають нашу Україну. І будь-яке погане до них ставлення – це неприпустимо!", - наголосив командувач Нацгвардії.

Під час розмови з натовпом генерал також пояснив, чому чоловіки перебувають у будинку. Він заперечив, що військовослужбовців затримали незаконно.

"Хто вам дав право катувати людей? Російська агресія не дає права катувати людей", - прокричав до Півненка один з чоловіків.

"Чому вони побиті? Російська агресія не дає права катувати людей", - прокричав один із чоловіків з натовпу на адресу Півненка.

"Це не затримали, вони тут служать", - сказав Півненко у відповідь на заклик натовпу вивести з будинку всіх військовослужбовців, які там перебувають.

"Досить нам по вухах їздити", - заперечили йому у натовпі.

Окремо командувач пообіцяв провести перевірку через повідомлення про можливе неналежне поводження з військовослужбовцями, повернутими після СЗЧ. За його словами, результати розслідування оприлюднять.

Під час подій на територію домоволодіння дозволили зайти представнику поліції та працівнику приватної швидкої допомоги. Після переговорів домовилися вивести чотирьох військових, яким була потрібна медична допомога. За інформацією, озвученою під час трансляцій із місця події, в одного з чоловіків підозрювали перелом хребта.

Що ще заявив Півненко в коментарі журналістам

Командувач Нацгвардії уточнив в коментарі УНІАН, що будинок у Петропавлівській Борщагівці є тимчасовим пунктом розміщення підрозділу. Туди прибувають мобілізовані військовослужбовці, які проходять оформлення документів і перевірки перед відправленням на навчання.

За його словами, підготовка складається з кількох етапів: 58 днів у навчальному центрі, ще 14 днів на взаємодію та злагодження в підрозділах, після чого військові можуть вирушати на виконання бойових завдань.

"Це будинок тимчасової дислокації підрозділу Національної гвардії, до якого прибувають військовослужбовці, мобілізовані через ТЦК. Вони проходять оформлення документів, перевірки, а потім у встановленому порядку відправляються, коли є можливість", - пояснив Півненко.

Він також прокоментував питання законності перебування військових у цьому приміщенні. Генерал зазначив, що значна частина підрозділів не має власних пунктів постійної дислокації через збільшення чисельності армії.

"У нас 80% військовослужбовців узагалі не мають свого ППД. Розумієте? До війни в армії було 200 тисяч військових, а зараз - мільйон. То про які офіційні пункти постійної дислокації ми говоримо? За які кошти ми їх будемо будувати?" - заявив командувач.

Окремо Півненко повідомив, що особисто контролюватиме службове розслідування щодо можливого неналежного поводження з військовими. До перевірки залучать командира та медиків, які працюють у пункті розміщення.

"Воно зараз розпочнеться, ми будемо проводити розслідування. Командира опитали, медики, які тут перебувають і постійно працюють, теж будуть опитані. Тобто ми все з'ясуємо. Якщо з нашого боку, з боку Національної гвардії, були якісь порушення, то, повірте, усе буде зроблено у встановленому порядку", - запевнив Півненко.

Також генерал пояснив, чому військовослужбовцям обмежують користування телефонами. За його словами, це пов'язано з ризиком російських ракетних ударів по місцю розташування підрозділу.

"Ви знаєте, для чого забирають телефони? Для того, щоб сюди не прилетіла ракета. Кількість телефонів, які світяться, - росіяни завжди цим користуються", - сказав командувач.

Ще однією проблемою Півненко назвав саме розташування пункту. Він заявив про необхідність терміново знайти інше приміщення, щоб убезпечити військовослужбовців від можливого російського удару.

"Місце дислокації - це проблема, адже сюди може прилетіти російська ракета, і загинуть наші люди. Ось що треба вирішувати. Треба терміново шукати місце, куди їх перемістити", - наголосив генерал.

Водночас він закликав місцевих мешканців не загострювати ситуацію та запевнив, що командування врахує виявлені проблеми.

"Якщо треба щось виправити, ми це вже зробили й надалі виправлятимемо. Більше таких випадків узагалі не буде. Але це не та історія, що ми тут когось катували й били до крові. Я тут перебуваю, і все нормально, повірте", - заявив Півненко.

Що заявив речник Нацгвардії Руслан Музичук

Речник Національної гвардії Руслан Музичук в коментарі журналістам заявив, що військовослужбовці найближчим часом залишать будівлю в Петропавлівській Борщагівці. За його словами, командування прагне врегулювати конфлікт без загострення. Родичам військових уже дозволяли зайти всередину та особисто переконатися в стані чоловіків.

"Ви бачили особисто, що деякі люди, які, можливо, потребували допомоги, уже залишили це місце в кареті швидкої допомоги. Остаточний висновок щодо їхнього стану робитимуть лікарі", - зазначив Музичук.

Він також прокоментував повідомлення про тяжкі тілесні ушкодження у військовослужбовців. За словами речника, частина родичів змогла поспілкуватися з чоловіками та побачити умови, у яких вони перебувають.

"Ми дозволили деяким родичам цих людей зайти, побачити реальний стан справ і поспілкуватися з військовослужбовцями. Після цього напруження частково спало, оскільки люди на власні очі побачили, що військовослужбовці не перебувають у тому стані, про який повідомляли в соціальних мережах", - повідомив речник Нацгвардії.

Окремо він визнав, що підходи до роботи з мобілізаційним ресурсом потребують удосконалення, оскільки воєнні умови обмежують можливості облаштування місць для одночасного перебування великої кількості військовослужбовців.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці - що відомо

У Петропавлівській Борщагівці Київської області місцеві телеграм-канали поширили інформацію про нібито незаконне утримання близько 40 людей озброєними чоловіками у підвальному приміщенні. Також повідомлялося, що на місце прибула бригада приватної швидкої допомоги, однак медиків не допустили до будівлі.

Згодом у поліції Київської області підтвердили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, які заявили про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Біля будівлі також зібралися місцеві жителі.

У поліції спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина. Там зазначили, що обставини події з'ясовуються, а на місці працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

У пресслужбі Нацгвардії у коментарі Укрінформу також підтвердили, що поблизу приватного будинку працюють представники НГУ та Національної поліції. За попередніми даними, на території перебували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Інформації про загиблих або травмованих не надходило.

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Про персону: Олександр Півненко Олександр Сергійович Півненко (нар. 21 лютого 1986) – український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України. Півненко командує НГУ з липня 2023 року. До цього очолював Східне територіальне управління Нацгвардії, відбивав у росіян околиці Харкова та утримував Бахмут. Має звання Героя України.

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