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Росія скинула авіабомбу на лікарню в Харкові: постраждали 73 людини

Анна Ярославська
3 листопада 2026, 09:30
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За попередніми даними, окупанти застосували ФАБ-250 з модулем УМПК.
Удар РФ по лікарні в Харкові
Удар КАБом по лікарні в Харкові / Колаж: Главред, фото: t.me/pgo_gov_ua

Коротко:

  • Росіяни завдали удару по лікарні в Немишлянському районі Харкова
  • Авіабомба влучила в перехід між корпусами лікарні
  • Постраждали 73 людини, серед них - пацієнти та медики
  • За добу на Харківщині загинули дві людини, ще 114 - поранені

Російська армія в ніч на 3 листопада завдала авіаційного удару по лікарні в Немишлянському районі Харкова, в результаті чого постраждали 73 людини. Серед постраждалих - пацієнти медичного закладу, медичні працівники та мешканці сусідніх будинків. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Удар стався приблизно о 03:20. Боєприпас влучив у перехід між корпусами лікарні. У результаті вибуху пошкоджено фасад і відділення, вибито вікна. Постраждав і інший медичний заклад, а також лабораторія та вікна у десяти багатоквартирних будинках.

відео дня

На місці правоохоронці зібрали уламки боєприпасу. За попередніми даними, окупанти використовували авіабомбу ФАБ-250, оснащену модулем планування та корекції УМПК-5Р.

Росія скинула авіабомбу на лікарню в Харкові: постраждали 73 людини
​ФАБ-3000 / Інфографіка: Главред ​

Харківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні за статтею про військовий злочин (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026
    Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026
    Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026
    Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026
    Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026
    Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026
    Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026
    Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026
    Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026
    Наслідки атаки РФ на Харків 3 листопада 2026 Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/synegubov

Двоє загиблих і понад сотня поранених

Удар по лікарні став частиною масованих обстрілів регіону. Впродовж минулої доби під обстрілом опинилися Харків та ще 15 населених пунктів області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, загалом на Харківщині загинули дві людини, ще 114 отримали поранення, серед них двоє дітей. У добовому звіті ОВА кількість постраждалих у самому Харкові становила 64 особи.

Одним із міст, що найбільше постраждали, став Ізюм. Там загинув 44-річний чоловік, ще 34 людини постраждали. Поранення отримали дівчатка 10 і 14 років, а в 11-річного хлопчика зафіксовано гостру реакцію на стрес.

У Черкаській Лозовій Малоданилівській громаді загинув 51-річний чоловік. У Чугуєві поранено п’ятьох людей, у Приморському Печенезької громади у восьми мешканців зафіксовано гостру реакцію на стрес, а на трасі Золочів – Дергачі травмовано 71-річного чоловіка.

Ракети, КАБи та десятки дронів

Для ударів по області російські війська застосували різні види озброєння. За даними ОВА, за добу по Харківщині випустили 4 ракети, 6 керованих авіабомб, 2 реактивні системи залпового вогню, 5 ударних дронів типу "Герань-2", 11 FPV-дронів та ще 47 БПЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові, крім медичного закладу, пошкоджено чотири багатоповерхівки, 13 автомобілів, трамвай та господарську споруду. Найбільших руйнувань зазнав Ізюм. Там пошкоджено шість багатоквартирних і 20 приватних будинків, навчальний заклад, 25 автомобілів, магазин і поштове відділення.

У Чугуєві постраждали два багатоквартирні будинки, два магазини, 22 автомобілі та два гаражі, у Приморському - вісім приватних будинків. Також пошкоджено цивільне підприємство в Новопокровці та три складські приміщення в Барвенкові. Постраждали приватні будинки та техніка в Золочеві, Дергачах, Черкаській Лозовій, Елітному та Новій Олександрівці.

Ракетний удар по Україні 3 листопада 2026 року

Як писав Главред, у ніч на вівторок, 3 листопада, країна-агресор Росія завдала масованого удару по українській енергетиці. Окупанти застосували щонайменше 18 балістичних і гіперзвукових ракет, а також реактивні дрони "Герань-5". Під ударами опинилися десятки українських міст. Цільовими об’єктами стали теплові електростанції.

На світанку 3 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Дніпру. Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих. Пізніше стало відомо, що кількість поранених внаслідок атаки росіян на Дніпро зросла до 15. Троє чоловіків перебувають у важкому стані.

Пошуково-рятувальна операція ускладнюється постійною загрозою повторних ударів.

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Про персону: Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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