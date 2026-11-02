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Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Марія Николишин
2 листопада 2026, 16:02
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Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 3 листопада.
Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада
Курс валют в Україні на 3 листопада / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у вівторок
  • Яка нова вартість долара

На вівторок, 3 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та злотий стрімко полетіли вверх. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,53 грн/дол. Водночас 2 листопада валюта коштувала 45,35 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 18 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 3 листопада встановлено на рівні 51,05 грн/євро, що на 37 копійок більше, ніж у понеділок (50,68 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на вівторок встановлено на рівні 11,55 грн/злотий. 2 листопада ця валюта коштувала 11,50 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 5 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара до кінця року

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що якщо гривня й надалі слабшатиме в темпі останніх десяти днів, то в грудні долар може коштувати 46–47 грн.

На його думку, такий сценарій спровокує прискорення інфляції в усій економіці: спершу подорожчають імпортні товари, далі послуги, а згодом і продукція українського виробництва.

"Гривня почала стрімко девальвувати і ледь не щодня встановлювати антирекорди. Поки що нічого критичного не відбувається, адже ми спостерігаємо "повзучу" девальвацію на кілька копійок чи кілька десятків копійок на тиждень. Але тенденція невтішна", - наголосив він.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий говорив, що протягом 2–8 листопада курс долара перебуватиме в межах 44,85–45,7 грн, а євро - 50–52 грн. Різких курсових коливань поки що не очікується.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявляв, що за нестачі коштів у бюджеті американська валюта може подорожчати до 48-50 грн. Найгірший варіант розвитку подій, на його думку, передбачає долар по 80 грн.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що до кінця року курс долара буде в межах 45,5-46,7 грн. Втім, це можливо лише за двох умов: вихід на енергетичне перемир'я та безперебійне зовнішнє фінансування, щодо яких поки зберігається значна невизначеність.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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