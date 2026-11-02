Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют у вівторок
- Яка нова вартість долара
На вівторок, 3 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та злотий стрімко полетіли вверх. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,53 грн/дол. Водночас 2 листопада валюта коштувала 45,35 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 18 копійок.
Курс євро
Офіційний курс європейської валюти на 3 листопада встановлено на рівні 51,05 грн/євро, що на 37 копійок більше, ніж у понеділок (50,68 грн/євро).
Курс злотого
Курс польського злотого на вівторок встановлено на рівні 11,55 грн/злотий. 2 листопада ця валюта коштувала 11,50 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 5 копійок.
Яким буде курс долара до кінця року
Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що якщо гривня й надалі слабшатиме в темпі останніх десяти днів, то в грудні долар може коштувати 46–47 грн.
На його думку, такий сценарій спровокує прискорення інфляції в усій економіці: спершу подорожчають імпортні товари, далі послуги, а згодом і продукція українського виробництва.
"Гривня почала стрімко девальвувати і ледь не щодня встановлювати антирекорди. Поки що нічого критичного не відбувається, адже ми спостерігаємо "повзучу" девальвацію на кілька копійок чи кілька десятків копійок на тиждень. Але тенденція невтішна", - наголосив він.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий говорив, що протягом 2–8 листопада курс долара перебуватиме в межах 44,85–45,7 грн, а євро - 50–52 грн. Різких курсових коливань поки що не очікується.
Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявляв, що за нестачі коштів у бюджеті американська валюта може подорожчати до 48-50 грн. Найгірший варіант розвитку подій, на його думку, передбачає долар по 80 грн.
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що до кінця року курс долара буде в межах 45,5-46,7 грн. Втім, це можливо лише за двох умов: вихід на енергетичне перемир'я та безперебійне зовнішнє фінансування, щодо яких поки зберігається значна невизначеність.
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Про джерело: Національний банк України
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