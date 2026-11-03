РФ запустила "Циркони", "Іскандери" та майже 300 дронів, є влучання: деталі атаки

Під ударом опинилися Київська, Харківська, Вінницька та Дніпропетровська області, а вранці загроза ще не минула.

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Ракетний удар по Україні 3 листопада 2026 року - збито 309 цілей, влучання у 23 локаціях / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДСНС

Головне із заяви Повітряних сил:

ППО збила 309 повітряних цілей у ніч на 3 листопада

Під ударом - Київська, Харківська, Вінницька, Дніпропетровська області

Влучання зафіксовано у 23 локаціях, атака триває

У ніч на 3 листопада Росія завдала комбінованого удару по Україні балістичними, крилатими та протикорабельними ракетами, а також ударними дронами. Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або придушила 309 цілей. Влучання ракет і БПЛА зафіксовано у 23 локаціях, а уламки збитих цілей впали ще на 14, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 2 листопада. Основний удар припав на Київську, Харківську, Вінницьку та Дніпропетровську області.

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За попередніми даними, Сили оборони знешкодили 3 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23/"Циркон". Скільки загалом балістичних ракет випустив противник, у Повітряних силах не уточнили.

З 59 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/"Іскандер-К" збито 49, а інформацію щодо ще трьох ракет уточнюють. З 289 ударних дронів знешкоджено 257.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Реактивні Shahed стали найскладнішою ціллю

З 289 дронів 120 були реактивними Shahed. З них збили або придушили 89, тобто приблизно 74%.

З іншими безпілотниками ППО впоралася майже повністю. Серед звичайних Shahed, Гербер та дронів-імітаторів типу "Пародія" знешкоджено 168 із 169. Таким чином, із 32 незбитих дронів 31 був реактивним.

Щодо крилатих ракет, частка збитих склала близько 83%. Підрахувати частку збитих балістичних ракет неможливо, оскільки загальна кількість запущених не оприлюднена.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / Фото: t.me/kpszsu

Звідки Росія запускала ракети та дрони

Балістичні "Іскандер-М"/KN-23 та протикорабельні "Циркони" противник запускав із Ростовської, Воронезької та Курської областей РФ. Крилаті ракети повітряного та наземного базування летіли з Вологодської, Оренбурзької та Орловської областей.

Дрони стартували з напрямків Орла, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з окупованого Донецька. Ще частина летіла з Гвардійського та Чауди в окупованому Криму.

Удар відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. Вранці загроза для регіонів зберігалася.

"Атака триває, у повітряному просторі перебуває кілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - закликали у Повітряних силах.

Ракетний удар по Україні 3 листопада 2026 року

Як писав Главред, у ніч на вівторок, 3 листопада, країна-агресор Росія завдала масованого удару по українській енергетиці. Окупанти застосували щонайменше 18 балістичних і гіперзвукових ракет, а також реактивні дрони "Герань-5". Під ударами опинилися десятки українських міст. Цільовими об’єктами стали теплові електростанції.

Вночі окупанти завдали авіаційного удару по лікарні в Немишлянському районі Харкова, в результаті чого постраждали 73 людини. Серед постраждалих - пацієнти медичного закладу, медичні працівники та мешканці сусідніх будинків.

На світанку 3 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Дніпру. Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих. Пізніше стало відомо, що кількість поранених внаслідок атаки росіян на Дніпро зросла до 15. Троє чоловіків перебувають у важкому стані.

Станом на 09:35 кількість поранених внаслідок атаки росіян на Дніпро зросла до 17. Загинула одна людина. Рятувальники намагаються витягнути тіло загиблого з-під завалів.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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