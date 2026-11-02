Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо

Авіаудар по Комишувасі забрав життя 18 людей. Російські війська скинули десять бомб на укриття, де перебували цивільні. Рятувальники шукають людей.

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Зеленський відреагував на удар РФ по Комишувасі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

РФ скинула дев’ять авіабомб на укриття в Комишувасі

Загинули 18 людей, ще п’ятеро дістали поранення

Російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. Внаслідок удару загинули 18 людей, ще п’ятеро дістали поранення. На місці триває рятувальна операція та пошук постраждалих. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Російські війська атакували школу, яку використовували для гуманітарних потреб. Після першого удару по будівлі окупанти завдали повторного удару по укриттю, де перебували люди.

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"Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди. Станом на зараз відомо, на жаль, про вісімнадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. П’ять людей поранено", - повідомив Зеленський.

До ліквідації наслідків атаки залучені військові, рятувальники та сили спеціальних служб. Роботи ускладнює необхідність продовжувати пошук людей.

Президент наголосив, що російська армія не могла не знати про призначення школи та регулярну видачу допомоги місцевим жителям.

"Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там. І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості", - заявив Зеленський.

Глава держави також пов’язав атаку з перспективами мирного врегулювання. За його словами, після гуманітарної операції в Олешках з’явилася можливість для кроків, які могли б свідчити про наближення миру.

"Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства. Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя. Дякую всім, хто допомагає!" - наголосив Зеленський.

Станом на 19:22 за повідомленням секретаря міської ради Харченко, після російського удару по Комишувасі Запорізької області 27 людей вважаються зниклими безвісти.

КАБ / Інфографіка: Главред

Росія готує новий удар по Україні - що відомо

Росія може завдати масованого комбінованого ракетного удару по Україні протягом наступних двох діб. За оцінкою моніторингового каналу, сумарний залп російської стратегічної авіації може перевищити 70 крилатих ракет Х-101. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар".

Росія вже передислокувала частину стратегічної авіації на аеродром "Оленья". Протягом дня очікується прибуття додаткових літаків.

Зокрема, три бомбардувальники Ту-95МС перекинули з Далекого Сходу. Ще щонайменше три літаки можуть перемістити протягом дня.

Загалом для атаки противник може залучити п’ять Ту-160 та до шести Ту-95МС.

Серед імовірних цілей російських військ називають об’єкти енергетичної, залізничної та цивільної інфраструктури західних регіонів України.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головне управління розвідки МО України оприлюднило розширені деталі щодо характеристик та елементної бази нового російського безпілотника "Гербера-2". За даними розвідки, збільшена модифікація має розмах крил 3 метри та довжину фюзеляжу 2,6 метра, а паливний бак об'ємом 63 літри дає змогу апарату долати відстань до 1 200 км і нести бойову частину масою до 25 кг.

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про відбиття ще однієї масованої повітряної атаки в ніч на 1 листопада, під час якої ворог випустив по території України 433 безпілотники, зокрема 64 реактивні БпЛА. Силам протиповітряної оборони та засобам РЕБ вдалося знешкодити або придушити 371 БпЛА.

Раніше Командування Повітряних сил повідомило деталі попереднього нічного удару, в ході якого було виявлено та зафіксовано запуск 134 ударних дронів, серед яких 72 були реактивними.

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