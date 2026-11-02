Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо

Юрій Берендій
2 листопада 2026, 19:12
google news Підпишіться
на нас в Google
Авіаудар по Комишувасі забрав життя 18 людей. Російські війська скинули десять бомб на укриття, де перебували цивільні. Рятувальники шукають людей.
Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо
Зеленський відреагував на удар РФ по Комишувасі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

  • РФ скинула дев’ять авіабомб на укриття в Комишувасі
  • Загинули 18 людей, ще п’ятеро дістали поранення

Російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. Внаслідок удару загинули 18 людей, ще п’ятеро дістали поранення. На місці триває рятувальна операція та пошук постраждалих. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Російські війська атакували школу, яку використовували для гуманітарних потреб. Після першого удару по будівлі окупанти завдали повторного удару по укриттю, де перебували люди.

відео дня

"Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди. Станом на зараз відомо, на жаль, про вісімнадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. П’ять людей поранено", - повідомив Зеленський.

До ліквідації наслідків атаки залучені військові, рятувальники та сили спеціальних служб. Роботи ускладнює необхідність продовжувати пошук людей.

Президент наголосив, що російська армія не могла не знати про призначення школи та регулярну видачу допомоги місцевим жителям.

"Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там. І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості", - заявив Зеленський.

Глава держави також пов’язав атаку з перспективами мирного врегулювання. За його словами, після гуманітарної операції в Олешках з’явилася можливість для кроків, які могли б свідчити про наближення миру.

"Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства. Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя. Дякую всім, хто допомагає!" - наголосив Зеленський.

Станом на 19:22 за повідомленням секретаря міської ради Харченко, після російського удару по Комишувасі Запорізької області 27 людей вважаються зниклими безвісти.

Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо
КАБ / Інфографіка: Главред

Росія готує новий удар по Україні - що відомо

Росія може завдати масованого комбінованого ракетного удару по Україні протягом наступних двох діб. За оцінкою моніторингового каналу, сумарний залп російської стратегічної авіації може перевищити 70 крилатих ракет Х-101. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар".

Росія вже передислокувала частину стратегічної авіації на аеродром "Оленья". Протягом дня очікується прибуття додаткових літаків.

Зокрема, три бомбардувальники Ту-95МС перекинули з Далекого Сходу. Ще щонайменше три літаки можуть перемістити протягом дня.

Загалом для атаки противник може залучити п’ять Ту-160 та до шести Ту-95МС.

Серед імовірних цілей російських військ називають об’єкти енергетичної, залізничної та цивільної інфраструктури західних регіонів України.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головне управління розвідки МО України оприлюднило розширені деталі щодо характеристик та елементної бази нового російського безпілотника "Гербера-2". За даними розвідки, збільшена модифікація має розмах крил 3 метри та довжину фюзеляжу 2,6 метра, а паливний бак об'ємом 63 літри дає змогу апарату долати відстань до 1 200 км і нести бойову частину масою до 25 кг.

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про відбиття ще однієї масованої повітряної атаки в ніч на 1 листопада, під час якої ворог випустив по території України 433 безпілотники, зокрема 64 реактивні БпЛА. Силам протиповітряної оборони та засобам РЕБ вдалося знешкодити або придушити 371 БпЛА.

Раніше Командування Повітряних сил повідомило деталі попереднього нічного удару, в ході якого було виявлено та зафіксовано запуск 134 ударних дронів, серед яких 72 були реактивними.

Читайте також:

Про ресурс: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Запоріжжя новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо

Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо

19:12Війна
Військова техніка РФ в Олешках під час перемир'я: Лубінець пояснив, що було на відео

Військова техніка РФ в Олешках під час перемир'я: Лубінець пояснив, що було на відео

19:00Війна
Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні

Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні

17:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ідеальні для спальні: 7 кімнатних рослин, які очищують повітря

Ідеальні для спальні: 7 кімнатних рослин, які очищують повітря

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Улюблена блогерка Трампа назвала причину його неприязні до Зеленського

Улюблена блогерка Трампа назвала причину його неприязні до Зеленського

Великі зміни на порозі: три знаки китайського зодіаку залишать проблеми в минулому

Великі зміни на порозі: три знаки китайського зодіаку залишать проблеми в минулому

Останні новини

19:32

Рецепт вишуканого салату з куркою і чорносливом - затьмарить "Олів'є" і "Шубу"

19:12

Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо

19:10

Китай не піде в переговори: Денисенко назвав головну загрозу для КиєваПогляд

19:09

"Купол" над Києвом: "Флеш" розповів про новий захист від "Шахедів"

19:00

Військова техніка РФ в Олешках під час перемир'я: Лубінець пояснив, що було на відео

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
18:50

Україні варто готуватися до змін у Європі 2027 року: Примаков про ризики для військової допомоги

18:43

ЦПК Шабуніна уникнув сплати майже 23 млн грн податків, задіявши 199 зарплатних ФОПів, – нардеп

18:42

Світ чекає на рідкісне повне сонячне затемнення: коли воно відбудеться

18:29

Неймовірний трофей: виловлений гігантський короп переписав історію рекордів

Реклама
18:23

При якій температурі варто спати: названо оптимальні градуси для спальніВідео

18:23

Навіщо дачники вішають порожні банки на паркан: простий спосіб захистити ділянку

17:49

Як розм'якшити листя капусти на голубці без окропу та пари - лайфхак

17:47

У 33 рази дорожчий за золото: за який незвичайний камінь платять шалені грошіВідео

17:45

Скільки можна зберігати соління після відкриття банки: одна деталь вирішує всеВідео

17:16

Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні

17:04

"Знайшла другу прослушку": Олена Тополя розповіла про замовника її зливу

17:04

На Київщині нібито утримують 40 людей у підвалі – що відомо

16:44

Чи можна тримати дверцята пралки постійно відкритими: остаточна відповідь виробників

16:38

Якими будуть відключення світла та тепла в Києві взимку: є кілька сценаріїв

16:22

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Реклама
16:02

Що носити замість пуховика зимою 2027: стилістка показала 4 модні альтернативиВідео

16:02

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

15:59

Навіщо на джинсах позаду прямокутна бирка: яка її функція

15:09

Мокрий сніг і густий туман: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні

15:06

Мешканців Олешок поділили на 3 категорії: Лубінець розкрив нові деталі евакуації

14:57

Молоді яблуні та груші можуть постраждати взимку: як захистити їх за допомогою фольги

14:56

"Я ніколи не була одружена": Камалія здивувала заявою про Захура та його заповіт

14:38

Лимони пролежать свіжими цілий місяць: куди їх треба покласти

14:30

Нова "Ялта" чи шанс для миру: чого чекати від зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна

13:47

"Не за власним бажанням": відома актриса покинула Україну разом із сином

13:47

Чому яблуні після обрізки гірше родять: садівникам пояснили, чого не варто робити

13:42

Навіщо заморожувати оцет: незвичайний трюк, який полегшує прибирання

12:53

Окупанти мають нові територіальні успіхи на гарячому напрямку: деталі від DeepState

12:48

Дівчинка з кліпу KAZKA вразила тренера "Голосу країни": "На перших секундах повернувся"Відео

12:45

Росія почала бити по Україні новими дронами "Гербера-2": ГУР попередило про загрозу

12:43

Нездорові стосунки: Трамп перевіз свою нову помічницю до супер відокремленого притулку

12:32

"Втягую живіт": Кошевий розповів, як підтримує спортивну формуВідео

12:16

Гороскоп Таро на завтра, 3 листопада: Овнам — стане краще, Козерогам — варто трохи пригальмувати

12:05

Україна готова зупинити удари по НПЗ Росії: Зеленський озвучив умову Трампу

12:01

Персональна охорона та погрози з пістолетом: MELOVIN вперше розкрив шокуючу вартість своєї безпеки

Реклама
11:44

Китайський гороскоп на завтра, 3 листопада: Бикам — сила, Козлам — стимул

11:36

Працювала продавчинею на ринку, а тепер підкорила "Голос": хто така Каріна Вараді

11:32

"Він має глибоке розуміння військової ситуації": американський генерал про Буданова

11:12

Жовтень став найкривавішим для РФ: ISW повідомив про рекордні втрати ворога

10:59

ЗМІ розповіли, як компанія з орбіти голови Держвідновлення Федорова хоче стягнути з держави 69 млн грн за недобудову в Мелітополі

10:51

Українська супермодель закрутила роман з Абрамовичем: що відомо про Наталію Гоцій

10:36

Смерть Хайден Панеттьєрі: Кличко підняв тривогу через доньку

10:09

Спальня матиме дорожчий вигляд: що повісити на вікна замість штор

09:55

Росія готує масований ракетний удар по Україні: які регіони стануть ціллю

09:54

"Слава Богу, я втекла": Камалія назвала ім’я чоловіка, який її побив до синців

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини Запоріжжя
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти