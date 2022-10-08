"Happy Birthday, Mr President": у Зеленського потролили Путіна вибухами на Кримському мосту

Кримський міст після вибухів і пожежі / скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пожежу, яка виникла на Кримському мосту.

У своєму Twitter він написав про те, що все незаконне має бути вигнано з території України.

"Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією має бути вигнано", - написав Подоляк.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив відео з палаючим Кримським мостом в Facebook.

Він опублікував разом з відео палаючого моста і інше - відео з піснею Мерилін Монро "Happy Birthday, Mr President".

"Доброго ранку, Україно!", - написав Данілов.

/ Скріншот

Як відомо, напередодні Володимир Путін святкував своє 70-річчя.

Вибухи на Кримському мосту: реакція Кремля

Президент Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту, повідомляє ТАСС.

"Президент доручив прем'єр-міністру сформувати урядову комісію для з'ясування причин події і якнайшвидшої ліквідації наслідків. До її складу увійдуть також глави Краснодарського краю і Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС", - сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Прогнозів щодо термінів відновлення Кримського моста поки немає, додав Пєсков.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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