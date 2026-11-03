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США готують запит до НАТО щодо зброї для України: у Bloomberg розкрили подробиці

Дар'я Пшеничник
3 листопада 2026, 09:19
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Американська зброя надходить Україні ще до оплати, тож розрив у фінансуванні програми може зрости.
Военная помощь, флаги США и Украины
Вашингтон шукатиме в НАТО кошти на PURL, де вже бракує 2 млрд доларів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

Коротко:

відео дня
  • США можуть звернутися до НАТО щодо PURL вже цього місяця
  • На схвалені партії зброї бракує близько 2 млрд доларів
  • Погрози зупинити поставки в жовтні так і не виконали

США вже цього місяця можуть звернутися до союзників по НАТО з проханням виділити додаткові гроші на PURL – ключову програму, через яку Україна отримує американське озброєння, повідомляє Bloomberg.

Видання розцінює цей крок як ознаку того, що Вашингтон і далі підтримує Київ. Це відбувається попри напружені стосунки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Анонімні співрозмовники агентства стверджують, що окремих союзників уже попередили про майбутній запит.

Пентагон відвантажує зброю наперед

Точну суму майбутнього запиту поки не називають. Утім, за даними джерел, на оплату вже погоджених партій озброєння бракує близько 2 млрд доларів.

Ситуацію ускладнює порядок розрахунків: Вашингтон відправляє зброю ще до того, як отримує за неї гроші. Тому кожна нова поставка від Пентагону здатна збільшити розрив у фінансуванні.

Суперечливі сигнали з Білого дому

Bloomberg звертає увагу й на політичний фон, через який збір коштів іде повільніше.

"Розбіжність між оборонною допомогою та заявами Трампа викликала плутанину серед союзників США і, за словами деяких джерел, часом ускладнювала завдання переконати союзників фінансувати закупівлю нової зброї, особливо з огляду на те, що європейці дедалі обережніше ставляться до фінансування війни, яка затягнулася вже на п'ятий рік", - йдеться в матеріалі.

Ще минулого місяця Вашингтон погрожував призупинити поставки за PURL через удари по російській нафтовій інфраструктурі. Проте, за словами джерел, до виконання погроз не дійшло, і програма продовжує працювати.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

Чи вистачить Україні ракет для захисту від балістики?

Дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що спроможність України протистояти ракетним атакам залежить і від рішень Вашингтона. За його словами, США призупиняли попередження Києва про пуски російської балістики.

"Трамп завдав підлого удару по здатності України протистояти російському ракетно-дроновому терору", – наголосив Огризко.

Говорячи про наслідки таких обмежень, дипломат пояснив, що без американських даних про пуски та стабільного супутникового зв'язку Україні значно важче відбиватися від атак.

"Нам без цього обходитися важко, і чергова російська балістична атака це підтверджує, адже знищено багато інфраструктурних об'єктів, які не мають жодного відношення до військового виробництва", – пояснив він.

Водночас президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у розмові з Главредом застеріг від завищених очікувань навіть за наявності сучасних систем ППО.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо – ані засобами протиповітряної оборони, ані інженерними спорудами", – підкреслив експерт.

Військова допомога - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна отримуватиме 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot, продаж яких схвалили у Вашингтоні, з четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року. Тобто перші ракети за цією угодою надійдуть не раніше ніж за чотири роки. Про це на умовах анонімності розповів посадовець Державного департаменту США

Раніше президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував попередню адміністрацію за військову допомогу Україні та європейським союзникам. Зокрема, Трамп заявив, що його адміністрація відновила американські збройні сили, тоді як попередник Джо Байден, за його словами, передав значну частину військових ресурсів іншим країнам.

Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив, що домагатиметься припинення допомоги Україні. Після цього прем'єрка Джорджа Мелоні зателефонувала йому і висловила невдоволення його заявами.

Державний секретар США Марко Рубіо говорив, що без американської підтримки Україна не змогла б зберегтися як суверенна держава.

Голова комітету з закордонних справ Бундестагу Армін Лашет сказав, що Німеччина передала Україні все, що могла, для підтримки протиповітряної оборони, і поки що немає додаткових ресурсів для нових поставок.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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