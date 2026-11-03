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У США стартували проміжні вибори до Конгресу - що вже відомо

Юрій Берендій
3 листопада 2026, 14:25оновлено 3 листопада, 14:57
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Американці обирають усю Палату представників і третину Сенату.
Що відомо про вибори в США
Що відомо про вибори в США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Ключові факти:

  • Першими дільниці відкрилися у Вермонті о 12:00 за Києвом
  • На кону всі 435 місць у Палаті представників і 35 у Сенаті
  • Достроково проголосували понад 57 млн американців

У вівторок, 3 листопада, у США розпочалися проміжні вибори до Конгресу, від яких залежить баланс сил у Вашингтоні, зокрема й те, наскільки вільно Трамп зможе тиснути на Україну. Першими о 05:00 за східним часом (12:00 за Києвом) відкрилися виборчі дільниці у штаті Вермонт, повідомляє американський телеканал CBS News.

Американці обирають усіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів, а також губернаторів у 36 штатах. Нині обидві палати контролюють республіканці, тож демократам для більшості в Сенаті потрібно відвоювати щонайменше чотири місця.

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За даними CBS News, у Сенаті республіканці мають 53 місця проти 47 у демократів. У Палаті представників у них 218 мандатів і підтримка ще одного незалежного конгресмена, тоді як демократи мають 214 місць, а два крісла залишаються вакантними.

Ще до дня виборів достроково проголосували понад 57 млн американців. Дострокове голосування діяло в 47 штатах і окрузі Колумбія - його не передбачено лише в Алабамі, Міссісіпі та Нью-Гемпширі. Ще вісім штатів і столичний округ автоматично розсилають бюлетені для голосування поштою всім зареєстрованим виборцям.

За прогнозом аналітичної організації OpenSecrets, на яку посилається телеканал ABC News, витрати виборчого циклу 2025–2026 років сягнуть близько 12 млрд доларів. Це зробить нинішні перегони найдорожчими проміжними виборами до Конгресу в історії.

Коли стануть відомі результати

Перші дільниці завершать роботу о 18:00 за східним часом (01:00 4 листопада за Києвом) у частині Індіани та Кентуккі. Найпізніше голосування закінчиться на Алясці - о 01:00 за східним часом, тобто о 08:00 за Києвом, хоча на більшій частині штату дільниці закриються на годину раніше.

Перші результати почнуть надходити ввечері у вівторок за американським часом, щойно закриватимуться дільниці, однак значну частину поштових та інших бюлетенів рахуватимуть і після виборчої ночі.

"Визначення переможців у напружених перегонах може зайняти години або навіть дні", - йдеться в матеріалі.

Що передувало голосуванню

У неділю, 1 листопада, Трамп провів мітинг у місті Салайна в Канзасі, де підтримав сенатора-республіканця Роджера Маршалла.

"Це мій 30-й мітинг, і сьогодні я його закриваю. Це все. Я мав приїхати сюди, щоб переконатися, що Роджера оберуть", - додав він.

Ще одна суперечка розгорнулася довкола Каліфорнії. Як пише журнал TIME, Верховний суд США відхилив екстрений запит Міністерства юстиції щодо приблизно 20 тис. людей у списках виборців штату, яких адміністрація Трампа вважає ймовірними негромадянами.

"Демократія перемогла", - відреагував губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

Вибори в США у 2026 році
Вибори в США у 2026 році / Інфографіка: Главред

Як вибори до Конгресу можуть змінити політику Трампа

Екс-міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду пов'язав останні кроки Трампа щодо Москви зі страхом поразки на цих виборах.

"Головною причиною остаточного розвороту позиції Трампа є панічний страх програшу на проміжних виборах до Конгресу США. Очевидно, він передбачає доволі серйозні наслідки для себе і своєї адміністрації", - наголосив дипломат.

За прогнозом Огризка, після голосування тиск на президента посилиться навіть усередині його власної партії.

"А після 3 листопада у Трампа почнуться значно складніші часи, ніж сьогодні. Коли політична ситуація в США зміниться, навіть республіканці будуть вживати значно жорсткіших дій щодо Трампа, оскільки продовження нинішньої лінії заведе Штати в глухий кут", - пояснив він.

Головним важелем нового Конгресу, на думку експерта, стане контроль над фінансуванням.

"Так, у Трампа залишаться величезні повноваження у сфері зовнішньої і безпекової політики, але для цього потрібні гроші. У нового Конгресу будуть принципові та сильні важелі впливу на Трампа, тому що, якщо він хоче воювати в тому ж Ірані, для цього йому потрібні кошти", - зазначив Огризко.

Водночас дипломат застеріг, що реальні наслідки голосування стануть відчутними не одразу. За його словами, "наслідки виборів ми відчуємо не 4 листопада, а 3-4 січня, коли відбудеться перше засідання нового Конгресу і нового Сенату".

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що перед виборами Трамп намагався перекласти на Київ відповідальність за війну.

"Трамп обрав шлях звинувачень на адресу України, щоб пояснити власним виборцям, хто нібито винен у продовженні війни", - сказав експерт.

Втім, за словами Чаленка, ефект такої риторики неочевидний.

"Водночас варто зазначити, що у Сполучених Штатах рівень довіри до Зеленського вищий, ніж рівень підтримки самого Трампа. Тому важко сказати, чи дозволить така риторика консолідувати республіканський електорат, щоб збільшити явку на виборах до Конгресу", - додав він.

Вибори у США 2026 - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 листопада країна-агресор Росія завдала масованого удару по Україні. Президент Володимир Зеленський звернув увагу, що атака відбулася саме в день американських виборів до Конгресу. За його словами, росіяни застосували 289 ударних дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет.

Раніше політолог Петро Олещук прогнозував, що агресивна політика Трампа щодо України триватиме щонайменше до виборів. На його думку, перемога демократів на проміжних виборах може посилити тиск на американського президента та врівноважити його проросійську позицію. У такому разі республіканці ризикують зіткнутися з розслідуваннями в комітетах Конгресу.

Тим часом сам Трамп заговорив про можливість іти на ще одні президентські вибори. Глава Білого дому заявив, що "має право" балотуватися на третій термін, хоча й визнав, що закон передбачає інше. За даними CNN, свою позицію він обґрунтував твердженнями про масові фальсифікації на виборах 2020 року, які так і не були доведені.

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Про джерело: CBS News

CBS News - новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

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