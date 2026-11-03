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Росія атакувала Україну в день виборів у США: Зеленський звернувся до Вашингтона

Анна Ярославська
3 листопада 2026, 10:43оновлено 3 листопада, 12:41
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Окупанти завдали удару по енергетиці дев'яти областей. Також постраждали лікарні в Харкові та Дніпрі.
Напад на Україну 3 листопада 2026 року
Атака на Україну 3 листопада 2026 року - Зеленський розкрив подробиці / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Росія запустила 289 дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет
  • Основна ціль атаки - електростанції та підстанції
  • Під удар потрапили енергооб'єкти в дев'яти областях
  • У Харкові атакували лікарню, постраждали 73 людини

Країна-агресор Росія в ніч на 3 листопада атакувала Україну 289 ударними дронами, 17 балістичними та 59 крилатими ракетами. Основний удар припав на енергетичні об’єкти в дев’яти областях, а в Харкові під обстріл потрапила міська клінічна лікарня. Подробиці нічної атаки розкрив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначає, що атаку спланували заздалегідь і спрямували її на конкретні цілі.

відео дня

"Складний масований удар завдали росіяни цієї ночі, розрахований насамперед проти критичної інфраструктури. І головна мішень - енергетика, генерація та підстанції в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях. У багатьох містах і громадах тривають аварійні та екстрені відключення", - наголосив Зеленський.

У Харкові російський удар припав безпосередньо на міську клінічну лікарню. Постраждали 73 людини, пошкоджено кардіологічне відділення, де перебували на лікуванні пацієнти.

За словами президента, після нічної атаки повітряна тривога не скасована, а загроза нових ракетних і дронових ударів зберігається.

У Комишувасі загинули вже 29 осіб

Паралельно з ліквідацією наслідків нічної атаки в Запорізькій області не припиняються пошукові роботи в Комишувасі, які розпочалися ще 2 листопада. Дані про жертви продовжують оновлюватися.

"На жаль, зросла кількість загиблих. Двадцять дев’ять осіб було вбито Росією. Мої співчуття рідним і близьким. П’ятеро поранено. Під завалами ще є люди", - зазначив президент.

Розбирати завали рятувальникам доводиться під постійною загрозою.

"Роботи тривають, наскільки це дозволяє ситуація з безпекою: існує загроза повторних ударів з боку Росії, як вони це завжди підло роблять", - попередив Зеленський.

Атака в день голосування у США

Президент звернув увагу на символічність дати атаки та закликав партнерів реагувати на подібні дії Москви.

"Дуже показово, що все це відбувається в день американських виборів до Конгресу. Росіяни вважають, що Америка цього їхнього сигналу не помітить. Але потрібно помічати й зупиняти такий терор", - заявив Зеленський.

Серед головних вимог до союзників глава держави назвав посилення протиповітряної оборони та сприяння мирному процесу.

"Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів. Потрібно допомагати будувати мир чесно й надійно, і Америка може це зробити", - підкреслив він.

Росія атакувала Україну в день виборів у США: Зеленський звернувся до Вашингтона
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Ракетний удар по Україні 3 листопада 2026

Як писав Главред, у ніч на вівторок, 3 листопада, країна-агресор Росія завдала масованого удару по українській енергетиці. Окупанти застосували щонайменше 18 балістичних і гіперзвукових ракет, а також реактивні дрони "Герань-5". Під ударами опинилися десятки українських міст. Цільовими об’єктами стали теплові електростанції.

Вночі окупанти завдали авіаційного удару по лікарні в Немишлянському районі Харкова, в результаті чого постраждали 73 особи. Серед постраждалих - пацієнти медичного закладу, медичні працівники та мешканці сусідніх будинків.

На світанку 3 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Дніпру. Як повідомили в ОВА, росіяни атакували місто ракетами, коли люди спали у своїх будинках. Пошкоджено й лікарні.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих. Пізніше стало відомо, що кількість поранених внаслідок атаки росіян на Дніпро зросла до 15. Троє чоловіків – у важкому стані.

Станом на 09:35 кількість поранених внаслідок атаки росіян на Дніпро зросла до 17. Загинула одна людина. Рятувальники намагаються витягнути тіло загиблого з-під завалів.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що окупанти атакували Україну балістичними, крилатими та протикорабельними ракетами, а також ударними дронами. Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або придушила 309 цілей. Влучання ракет і БПЛА зафіксовано на 23 локаціях, а уламки збитих цілей впали ще на 14.

  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 3 листопада 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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