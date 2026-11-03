Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: на заводі спалахнула масштабна пожежа

Підприємство входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів РФ і вже не вперше цього року зазнає атак.

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Безпілотники атакували Ярославський НПЗ, який уже зупинявся у вересні / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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Дрони атакували Ярославський НПЗ у ніч на 3 листопада

На території заводу спалахнула масштабна пожежа

У вересні НПЗ уже зупиняв роботу після удару

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Безпілотники в ніч проти вівторка, 3 листопада, атакували нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області Росії. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Перед атакою в регіоні діяв режим безпілотної небезпеки, пише російське видання Astra. Місцеві мешканці розповідали про потужні вибухи та займання на території заводу.

Чому ЯНОС важливий для Росії

ПАТ "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" є одним із п'яти найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Завод випускає бензин, дизельне пальне, мазут, авіаційний гас, мастила, парафіни та інші нафтопродукти.

Пальне з Ярославля надходить до Центрального та Північно-Західного регіонів Росії, зокрема в Московську область. Серед покупців є аеропорти та оборонні підприємства.

Серія ударів: у вересні завод зупинявся

Підприємство цього року опиняється під атакою не вперше, нагадує Astra. 28 серпня удар пошкодив установку первинної переробки нафти АВТ-4.

Серйознішими виявилися наслідки атаки 17 вересня. Тоді постраждала установка АВТ-3, на яку припадає близько 40% загальної потужності НПЗ, і завод призупинив роботу.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Які об'єкти РФ стануть новими цілями для України - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, ексміністра закордонних справ України, дипломата Володимира Огризка, Україна може на деякий час змістити фокус далекобійних атак із російських нафтопереробних заводів на інші стратегічні об'єкти, щоб не загострювати відносини з Білим домом напередодні 3 листопада.

Блокування законопроєкту Ліндсі Грема, обмеження швидкості супутникового зв'язку та різка критика з боку Трампа звужують простір для маневру Києва. Поєднання цих чинників відчутно б'є по Україні. Особливо на тлі масованих обстрілів, під які дедалі частіше потрапляють цивільні об'єкти.

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 1 листопада безпілотники масовано атакували нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижегородської області Росії. РФ території підприємства спалахнула масштабна пожежа з кількома осередками займання.

В ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського ВПК комбінат "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області країни-агресора Росії. Українські військові задіяли ударні дрони та ракетні війська: берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ "Нептун".

Нагадаємо, вранці 31 жовтня в місті Уфа Республіки Башкортостан прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку на промислову зону міста, де розташовані НПЗ.

Раніше аеродром у Волгоградській області РФ був атакований "Нептунами" 29 жовтня. На супутниковому знімку видно наслідки влучень у двох місцях стоянки, де розміщувалися Су-34.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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