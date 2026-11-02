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Понад 12 годин без світла: в Україні діятимуть суворіші графіки відключень

Марія Николишин
2 листопада 2026, 20:23
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Обмеження пов'язані з наслідками масованих російських атак на енергетику.
Понад 12 годин без світла: в Україні діятимуть суворіші графіки відключень
На скільки годин вимикатимуть світло в Україні 3 листопада / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Графіки відключень діятимуть з 00:00 до 23:59
  • Обсяг обмежень сягне від 0,5 до 4 черг
  • Для промисловості введуть графіки обмеження потужності

У вівторок, 3 листопада, у частині областей України діятимуть графіки відключення світла. Обмеження для всіх категорій споживачів становитимуть від 0,5 до 4 черг. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Відомо, що погодинні відключення для всіх категорій споживачів триватимуть весь день – із 00:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 4 черг.

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Для промислових підприємств у цей самий період діятимуть графіки обмеження потужності.

В Укренерго додали, що причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.

Понад 12 годин без світла: в Україні діятимуть суворіші графіки відключень
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

У яких містах можливі масштабні відключення світла взимку

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає.

За його словами, ключовою умовою стабільного проходження опалювального сезону залишається погода.

"Я помірний оптиміст. Якщо у нас не буде місяця морозів із температурою близько мінус 10 градусів і нижче, то, за моїм прогнозом, ми досить спокійно переживемо зиму", - підкреслив він.

Понад 12 годин без світла: в Україні діятимуть суворіші графіки відключень
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж торік. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробляти електроенергію, а енергоінфраструктура міста має значно більше пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев говорив, що через російський удар по розподільчих підстанціях на території однієї зі столичних ТЕЦ містяни залишаються без електрики по 16-18 годин на добу. Відновлення триватиме приблизно до середини тижня.

Крім того, у Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер розклад формують окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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