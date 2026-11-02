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Расторгуєв брав участь у тортурах, Кудрявцева хапалася за автомат: хто з зірок РФ ненавидить Україну найбільше

Олена Кюпелі
2 листопада 2026, 20:15
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Ці, з дозволу сказати, люди ненавидять Україну просто за те, що вона існує. Настільки, що готові з неї глузувати.
Хто найбільше ненавидить Україну
Хто найбільше ненавидить Україну / Колаж Главред, фото Instagram/nvrastnik, leratv, oleggazmanov

Коротко:

  • Хто з зірок-путіністів ненавидить Україну найбільше
  • Які цинічні та жорстокі вчинки вони вчиняли

Після початку повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну російські знаменитості зайняли різні позиції. Одні виступили проти війни, інші вважали за краще мовчати, а треті публічно підтримали дії Кремля, брали участь у пропагандистських концертах, виправдовували продовження бойових дій, а також особисто брали участь у тортурах проти українців.

Серед найпомітніших прихильників російської агресії - лідер гурту "Любе" Микола Расторгуєв, телеведуча Лера Кудрявцева, співачка Вікторія Циганова, актриса Яна Поплавська, актор Іван Охлобистін та співак Олег Газманов. Їхні заяви та вчинки регулярно ставали приводом для критики з боку українських ЗМІ та користувачів соцмереж.

відео дня

Хто з російських зірок підтримує війну проти України, які заяви вони робили після 24 лютого 2022 року і чим запам’яталися їхні публічні виступи?

Микола Расторгуєв: концерти на підтримку війни та тортур

Лідер улюбленого гурту терориста Путіна "Любе" Микола Расторгуєв протягом багатьох років підтримує ватажка Кремля. Після початку повномасштабного вторгнення музикант продовжив виступати на заходах, пов’язаних із російською військовою пропагандою.

У березні 2022 року Расторгуєв брав участь у мітингу-концерті, приуроченому до річниці анексії Криму. Восени того ж року він виступав на заходах на підтримку дій Росії та приєднання окупованих українських територій. У 2024 році музикант також з’явився на провоєнному концерті "Росія, Донбас, Новоросія: разом назавжди!".

Микола Расторгуєв
Микола Расторгуєв брав участь у тортурах / lubeh.matvey.ru

Расторгуєв підтримав анексію Криму ще у 2014 році та підписав звернення на підтримку відповідних дій російської влади. За свою публічну позицію він потрапив під українські санкції.

Згідно зі свідченням українського військового Олексія Анулі, який побував у російському полоні, Микола Расторгуєв особисто приїжджав до місць утримання полонених і брав участь у знущаннях над ними.

За словами очевидця, артист поводився вкрай агресивно: він не тільки викрикував образи на адресу українців та їхніх родин, а й особисто бив полонених. Расторгуєв звинувачував їх у "злочинах на Донбасі", повторюючи найжорсткіші тези пропаганди.

Лера Кудрявцева: заявила про готовність вирушити на фронт

Телеведуча Лера Кудрявцева після початку повномасштабної війни не стала дотримуватися антивоєнної позиції. У серпні 2022 року вона публічно назвала себе патріоткою терористичної Росії та заявила, що захищатиме свою країну інформаційно.

Кудрявцева також говорила про готовність вирушити на фронт, якщо цього вимагатиме ситуація. В інтерв’ю пропагандистській жовтій газеті "Комсомольська правда" восени 2022 року вона пояснювала, що в разі потреби могла б брати участь у наданні допомоги на передовій, наприклад, як медсестра.

Лєра Кудрявцева та її втеча з РФ
Лера Кудрявцева збиралася йти на фронт / Колаж Главред, фото Instagram/ leratv

Після цих заяв Кудрявцева зіткнулася з критикою з боку українських користувачів. Особливе обурення викликало те, що ведуча говорила про любов до України та українських друзів, одночасно підтримуючи дії російської сторони.

У лютому 2023 року Кудрявцева також брала участь у зборі допомоги для російського добровольчого загону окупантів і терористів "Шторм": повідомлялося про передачу безпілотників і ретрансляторів. Ці дії стали ще одним приводом для критики її позиції щодо війни.

Вікторія Циганова: пісня "Вагнер" і підтримка російських військових

Співачка Вікторія Циганова після початку повномасштабного вторгнення зайняла відверто провоєнну позицію. Вона підтримувала дії російської влади та брала участь у заходах, присвячених нападу на Україну.

Одним із найпомітніших епізодів став вихід у жовтні 2022 року кліпу на пісню "Вагнер". Композиція присвячена однойменній російській приватній військовій компанії, а у відеоряді використано матеріали, пов’язані з діяльністю її бійців.

Циганова в кокошнику ненавидить Україну
Циганова в кокошнику ненавидить Україну / Фото Instagram/vika.tsyganova63

Пісня набула популярності в провійськовому середовищі та стала частиною інформаційної кампанії на підтримку російських збройних формувань. В основу композиції лягли вірші чоловіка співачки Вадима Циганова.

Вікторія Циганова також виступала на заходах на підтримку російської агресії. У 2025 році вона випустила пісню "Труба", присвячену російській військовій операції, під час якої військовослужбовці використовували трубопровід для проникнення в тил українських сил.

Таким чином, позиція Циганової виявлялася не лише в публічних заявах, а й у музичних проєктах, пов’язаних із російською військовою пропагандою.

Яна Поплавська: пишається сином, який вирушив вбивати українців

Актриса, яка зіграла одну з ролей у дитячому фільмі "Червона Шапочка", Яна Поплавська після початку повномасштабного вторгнення стала однією з публічних прихильниць російської військової політики.

Особливу увагу привернули її заяви про старшого сина Клима. У 2022 році він вирушив вбивати громадян України, а згодом працював над документальним проєктом у якості військового кореспондента.

Старенька
Стара "червона шапочка" Поплавська ненавидить Україну / Фото Instagram/the_yana_poplavskaya

В інтерв’ю Поплавська пояснювала, що син прийняв рішення самостійно і що вона пишається вбивцею. Вона також розповідала, що Клим пройшов підготовку та навчання з тактичної медицини.

"Так, замість автомата в нього в руках камера, але він йде пліч-о-пліч з бійцями", - говорила актриса.

Поплавська не приховувала своєї підтримки російських військових і повідомляла, що допомагає їм, передаючи гуманітарну допомогу та відвідуючи передову. Пізніше вона розповідала, що після повернення із зони бойових дій син сильно змінився.

Іван Охлобистін: закликав до перемоги терористичної Росії та підтримував війну

Актор Іван Охлобистін після початку повномасштабного вторгнення неодноразово виступав на підтримку російської окупаційної політики. У березні 2022 року він взяв участь у провоєнному концерті та публічно заявляв, що те, що відбувається, завершиться перемогою Росії.

Охлобистін також підтримував ідею протистояння Росії із Заходом і стверджував, що російська армія відстоює інтереси країни. У своїх виступах він закликав до консолідації російського суспільства навколо військових дій.

Охлобистін
Охлобистін - "гойда" власною персоною / Facebook.com

У листопаді 2023 року актор різко відреагував на повідомлення про погрози, що надходили йому, і заявив, що не боїться загинути за свою країну. У публікації він написав, що в його системі цінностей "жертвенна смерть за Батьківщину" є шляхом до раю.

Охлобистін неодноразово виступав на провоєнних заходах і підтримував дії російської влади. Його публічна риторика стала одним із прикладів того, як російські знаменитості використовували власну популярність для просування військового порядку денного.

Олег Газманов: назвав зірок, які виїхали з Росії, ворогами

Співак Олег Газманов також послідовно підтримує російську владу та її політику щодо України. Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на провоєнних заходах і критикував артистів, які покинули Росію або публічно виступили проти війни.

У серпні 2024 року Газманов заявив, що вважає знаменитостей, які виїхали з країни, ворогами, якщо вони критикують Росію з-за кордону. За його словами, такі люди не повинні поширювати негативні висловлювання про свою країну.

Олег Газманов
Путініст Олег Газманов також ненавидить Україну / https://www.instagram.com/oleggazmanov/

Хоча ця заява була спрямована насамперед проти російських артистів, які виступили проти Кремля, вона відображає загальну позицію співака: підтримку влади та неприйняття публічної критики військової політики Росії.

Газманов регулярно бере участь у патріотичних концертах та заходах, пов’язаних із російським державним порядком денним. Його ім’я також фігурує в публікаціях про російських знаменитостей, які підтримали вторгнення в Україну.

Хто з російських зірок виступив проти війни

На тлі публічної підтримки вторгнення з боку одних знаменитостей інші російські артисти виступили проти бойових дій. У перші дні після 24 лютого 2022 року антивоєнні заяви зробили Іван Ургант, Валерій Меладзе, Максим Галкін, Юрій Шевчук, Чулпан Хаматова та інші відомі особи.

Деякі з них згодом виїхали з Росії, інші продовжили жити в країні, але зіткнулися з критикою та обмеженнями через свою позицію.

У вересні 2022 року Алла Пугачова публічно виступила на підтримку свого чоловіка Максима Галкіна, якого російська влада визнала іноземним агентом. Вона закликала припинити загибель російських військових заради цілей, які назвала ілюзорними, і заявила, що війна перетворила Росію на державу-ізгоя.

Історії цих артистів показують, наскільки сильно російський шоу-бізнес розділився після початку повномасштабного вторгнення. Одні знаменитості використовують популярність для підтримки військової кампанії, інші відкрито виступають проти неї, а частина вважає за краще не висловлюватися публічно.

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Про гурт: "Любе"

Гурт "Любе" - радянський і російський рок-гурт, заснований у 1989 році. Лідером і солістом є Микола Расторгуєв, відомий як один з улюблених артистів Володимира Путіна, Народний артист Росії (2002), член партії "Єдина Росія" з 2006 року, депутат Держдуми Федеральних зборів РФ V скликання.

11 березня 2014 року Расторгуєв підписав звернення діячів культури РФ на підтримку політики президента В. В. Путіна в Україні та у Криму.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Микола Расторгуєв опублікував сторіс в Instagram, де на зображенні намальовані руки, що тримають квітку, з хештегом #Давайзамир. Це зображення використовують для дописів на підтримку вторгнення Росії та виправдання її дій.

26 лютого лідер гурту "Любе" опублікував на своїй сторінці в Instagram вірш із посланням "Росіяни війни не починають, росіяни їх закінчують".

Расторгуєв особисто брав участь у тортурах українців.

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