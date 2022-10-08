Вибух на Кримському мосту: власник фури записав звернення і розкрив особу водія вантажівки

Кримський міст / скріншот

З'явилися подробиці і маршрут фури, яка, за однією з версій, вибухнула 8 жовтня вранці на Кримському мосту.

За даними Telegram-каналу Mash, 7 жовтня фура о 9:30 була в Павлівському районі. Потім вирушила в Канівську, далі о 16:10 - в Армавір. Звідти - в Кавказький район о 18:20, слідуючи по трасі Кропоткін - Краснодар. Сьогодні фура була на Кримському мосту в момент вибуху о 06:15.

За попередніми даними, за кермом вантажівки, що вибухнула на Кримському мосту, міг бути дядько власника машини, жителя Краснодара Саміра Юсубова - 51-річний Махір Юсубов.

Принаймні, родичі впізнали його по відео з огляду.

Саме Махір, за словами родичів, і був фактичним власником автомобіля. Він займався приватними перевезеннями. Трохи більше року тому він переоформив автомобіль на свого племінника, Саміра Юсубова, але фактично продовжував працювати на машині.

Цю версію підтверджує і сам Самір на спеціально знятому відео.

Відомо, що фура виїхала з Краснодара і записана на Бориса Юсубова. За словами родичів, він продав автомобіль, але новий власник не переоформив його на своє ім'я.

Пожежа і руйнування Кримського моста

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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