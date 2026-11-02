Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Угоду на 2,1 млрд доларів укладуть лише після погодження в Конгресі, а Київ тим часом шукає країни, готові поступитися чергою на перехоплювачі.

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У Держдепі США розкрили графік постачання ракет Patriot / Фото: Bundeswehr, US Army

Головні цифри:

Постачання розтягнуть з кінця 2030 до кінця 2033 року

Угоду підпишуть після 30-денного розгляду в Конгресі

Ракети на 2,1 млрд доларів оплатять партнери та кредит ЄС

Україна отримуватиме 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot, продаж яких схвалили у Вашингтоні, з четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року. Тобто перші ракети за цією угодою надійдуть не раніше ніж за чотири роки. Про це на умовах анонімності розповів посадовець Державного департаменту США, повідомила "Європейська правда".

Співрозмовник видання назвав орієнтовні строки постачання.

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"Орієнтовний термін постачання ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) у межах запропонованого продажу озброєнь Україні, про який було оголошено 30 жовтня, – з четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року", – сказав посадовець Держдепу.

Саму угоду можна буде укласти лише після погодження в Конгресі США, на яке відводиться 30 днів. Про це також заявили в американському зовнішньополітичному відомстві.

"Угоди про продаж озброєнь іноземним державам укладаються шляхом підписання Листа-пропозиції та прийняття (Letter of Offer and Acceptance, LOA). Сторони можуть погодити LOA після завершення 30-денного періоду розгляду в Конгресі США", – пояснив представник Держдепу.

Patriot / Інфографіка: Главред

Скільки коштуватимуть ракети і хто за них заплатить

Повідомлення про можливий продаж Держдеп оприлюднив 30 жовтня. Окрім 500 ракет PAC-3 MSE, пакет передбачає запчастини, логістичну та програмну підтримку, а його орієнтовна вартість становить 2,1 млрд доларів. Головним підрядником визначено американську корпорацію Lockheed Martin.

Закупівлю мають профінансувати Канада, Німеччина та Норвегія через американську програму JUMPSTART, а також Україна - коштом національних ресурсів із кредиту ЄС на 90 млрд євро (Ukraine Support Loan). У Держдепі наголосили, що кошти США в угоді не задіяні.

Чи можна отримати перехоплювачі раніше

За даними "Європейської правди", вже тривають перемовини про те, щоб окремі держави поступилися Україні своєю чергою на закупівлю PAC-3 у Lockheed Martin. Також обговорюється передача Україні перехоплювачів, які вже є в арсеналах союзників, насамперед країн ЄС, в обмін на повернення нових ракет після 2030 року.

Питання постачання критичне через дефіцит перехоплювачів балістики, яким намагається скористатися країна-агресорка Росія. Президент України Володимир Зеленський раніше розповів журналістам, скільки ракет для Patriot країна отримує цього року.

"12 ракет на місяць, у середньому – ось, що ми отримуємо в 2026 році", – сказав глава держави, передає Укрінформ.

Програма PURL / Інфографіка: Главред

Чи вистачить Україні ракет для захисту від балістики?

Дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що спроможність України протистояти ракетним атакам залежить і від рішень Вашингтона. За його словами, США призупиняли попередження Києва про пуски російської балістики.

"Трамп завдав підлого удару по здатності України протистояти російському ракетно-дроновому терору", – наголосив Огризко.

Говорячи про наслідки таких обмежень, дипломат пояснив, що без американських даних про пуски та стабільного супутникового зв'язку Україні значно важче відбиватися від атак.

"Нам без цього обходитися важко, і чергова російська балістична атака це підтверджує, адже знищено багато інфраструктурних об'єктів, які не мають жодного відношення до військового виробництва", – пояснив він.

Водночас президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у розмові з Главредом застеріг від завищених очікувань навіть за наявності сучасних систем ППО.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо – ані засобами протиповітряної оборони, ані інженерними спорудами", – підкреслив експерт.

Ракети Patriot для України - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, 30 жовтня Держдеп США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE орієнтовною вартістю 2,1 млрд доларів. Президент Володимир Зеленський назвав це рішення сильним, однак наголосив, що поставки можуть розпочатися лише через кілька років. Він запропонував партнерам надати перехоплювачі вже взимку 2026–2027 років із подальшим відновленням їхніх запасів коштом оплаченого Україною виробництва.

Згодом глава держави розповів про можливий обмін чергами з окремими партнерами. За його словами, Київ зможе тимчасово отримати 10–30 ракет з подальшим поверненням їх за рахунок американського пакета. Зеленський також зазначив, що значна частина комплексів ППО наразі спрямована на Близький Схід.

Тим часом окупанти посилюють удари по Україні. За тиждень Росія випустила 1940 ударних дронів, понад 1580 керованих авіабомб і 44 ракети, з яких 36 - балістичні, повідомив Зеленський. Він наголосив, що росіяни намагаються максимально скористатися дефіцитом перехоплювачів балістики.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках. Нині очолює Центр досліджень Росії. У медіа регулярно коментує зовнішню політику України, відносини з США та ЄС, а також загрози з боку Росії.

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