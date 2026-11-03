"Ні про що не шкодую": зірка "Кварталу 95" розкрила, чому пішла з шоу

Ви дізнаєтеся:
- Чому Ірина Сопонару покинула "Квартал 95"
- Чи були між артисткою та командою якісь конфлікти
Відома українська актриса та гумористка Ірина Сопонару відверто розповіла про свій відхід із популярного розважального проєкту "Квартал 95", який вона покинула в грудні минулого року. В інтерв’ю програмі "Наодинці з гламуром" зірка зізналася, що це рішення було усвідомленим і остаточним.
Актриса підкреслила, що розставання з колективом відбулося мирно й без зайвих скандалів. За словами Сопонару, у якийсь момент вона просто усвідомила, що переросла цей етап і має рухатися далі, хоча прийняти таке рішення їй було нелегко.
"Я взагалі не шкодую про свої рішення. Двічі в одну річку не увійдеш. Я взагалі не розумію, що про це говорити. Минув рік! Чому про це так багато говорити, я не розумію. Нічого поганого не сталося, ніхто нікого не образив, сподіваюся. Настав момент, ось і все. Я прийняла таке рішення, не я одна, тому я думаю, що це нормально", - пояснила актриса Анні Севастьяновій.
Артистка з теплотою згадує роки, проведені в команді, зазначаючи, що там був чудовий колектив і вона займалася улюбленою справою. Однак повертатися до колишнього формату роботи Сопонару більше не планує.
"Вісім років працювала, якщо не помиляюся. Це були чудові роки, я ні про що не шкодую, мені все подобалося, і колектив класний, я чудово проводила там час, я робила те, що люблю. Але все! Прийшло таке усвідомлення, що, напевно, мені час. Мені шкода, але я більше не бачу себе там", - додала знаменитість.
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Про персону: Ірина Сопонару
Ірина Сопонару - українська актриса, комік, ведуча. Найбільш відома участю в гумористичних шоу "Жіночий квартал" і "Ліга сміху", а також у скетч-комедії "Країна У". Веде власний YouTube-канал SoponaruTV.
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