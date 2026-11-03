"Ні про що не шкодую": зірка "Кварталу 95" розкрила, чому пішла з шоу

Ірина Сопонару вперше розповіла, чому вирішила покинути "Квартал 95" після восьми років роботи.

https://glavred.net/stars/ni-o-chem-ne-zhaleyu-zvezda-kvartala-95-raskryla-prichinu-uhoda-iz-shou-10809059.html Посилання скопійоване

Ірина Сопонару - "Квартал 95" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Сопонару

Ви дізнаєтеся:

Чому Ірина Сопонару покинула "Квартал 95"

Чи були між артисткою та командою якісь конфлікти

Відома українська актриса та гумористка Ірина Сопонару відверто розповіла про свій відхід із популярного розважального проєкту "Квартал 95", який вона покинула в грудні минулого року. В інтерв’ю програмі "Наодинці з гламуром" зірка зізналася, що це рішення було усвідомленим і остаточним.

Актриса підкреслила, що розставання з колективом відбулося мирно й без зайвих скандалів. За словами Сопонару, у якийсь момент вона просто усвідомила, що переросла цей етап і має рухатися далі, хоча прийняти таке рішення їй було нелегко.

відео дня

Ірина Сопонару - чому покинула "Квартал" / фото: instagram.com, Ірина Сопонару

"Я взагалі не шкодую про свої рішення. Двічі в одну річку не увійдеш. Я взагалі не розумію, що про це говорити. Минув рік! Чому про це так багато говорити, я не розумію. Нічого поганого не сталося, ніхто нікого не образив, сподіваюся. Настав момент, ось і все. Я прийняла таке рішення, не я одна, тому я думаю, що це нормально", - пояснила актриса Анні Севастьяновій.

Артистка з теплотою згадує роки, проведені в команді, зазначаючи, що там був чудовий колектив і вона займалася улюбленою справою. Однак повертатися до колишнього формату роботи Сопонару більше не планує.

Ірина Сопонару - актриса / фото: instagram.com, Ірина Сопонару

"Вісім років працювала, якщо не помиляюся. Це були чудові роки, я ні про що не шкодую, мені все подобалося, і колектив класний, я чудово проводила там час, я робила те, що люблю. Але все! Прийшло таке усвідомлення, що, напевно, мені час. Мені шкода, але я більше не бачу себе там", - додала знаменитість.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Анастасія Волочкова спровокувала черговий публічний скандал під час перельоту до Краснодара. Перебуваючи в неадекватному стані, балерина прямо в салоні літака почала виставляти райдер для майбутніх залицяльників, приголомшивши попутників своєю поведінкою.

Також Олена Тополя знайшла у своєму будинку ще один пристрій для прослуховування та звернулася до правоохоронних органів. Співачка прямо заявила, що за витоком особистих кадрів і вимаганням стоїть знайомий чоловік із психологічними проблемами, який мститься їй.

Читайте також:

Про персону: Ірина Сопонару Ірина Сопонару - українська актриса, комік, ведуча. Найбільш відома участю в гумористичних шоу "Жіночий квартал" і "Ліга сміху", а також у скетч-комедії "Країна У". Веде власний YouTube-канал SoponaruTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред