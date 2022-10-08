Спецоперація СБУ: джерело розкрило деталі підриву Кримського мосту

В СБУ поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях.
Підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України.
Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.
"Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ", - сказав співрозмовник агентства в суботу.
Разом з тим, в СБУ поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях.
Зазначимо, що інформацію про причетність СБУ до вибухів на Кримському мосту підтверджує джерело видання Українська правда.
Додамо, що в суботу вранці в СБУ відреагували на вибухи на Кримському мосту.
При цьому в офіційному Telegram-каналі СБУ з'явився перефразований вірш Тараса Шевченка:
"Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає".
Вибухи на Кримському мосту
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.
За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.
"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.
Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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