Ракета влучила в лікарню в Харкові: багато постраждалих, евакуюють 200 пацієнтів

​​​​​​​Окупанти атакували місто балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одна з ракет влучила у перехід між корпусами лікарні.

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Харків атакували балістичними ракетами та КАБами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Російська ракета влучила в лікарню в Немишлянському районі Харкова

Кількість постраждалих зростає

Близько 200 пацієнтів переведуть до інших лікарень

У ніч на 3 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Під удар потрапив один із медичних закладів у Немишлянському районі міста. Кількість постраждалих зростає. Вибуховою хвилею пошкоджено понад тисячу вікон у будівлі лікарні та сусідніх багатоповерхівках.

Про наслідки атаки розповіли голова Харківської ОВА Олег Синегубов та мер Харкова Ігор Терехов.

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Перші дані про наслідки удару з’явилися близько четвертої ранку. Тоді Терехов повідомляв про чотирьох постраждалих і серйозні руйнування будівлі. Який саме медичний заклад опинився під ударом, на той момент не уточнювалося.

Вже за годину ситуація суттєво змінилася. Синегубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 25. За уточненими даними, російська ракета влучила в перехід між лікарняними корпусами.

Станом на 06:15 відомо, що кількість постраждалих у результаті ворожого удару по медичному закладу в Немишлянському районі збільшилася до 62. Усім надається медична допомога. 226 пацієнтів евакуюють до інших медичних закладів.

Крім лікарні, постраждала й житлова забудова поруч: вибиті вікна в чотирьох багатоповерхівках, пошкоджено 10 автомобілів.

Через руйнування лікарня не може приймати пацієнтів у звичайному режимі.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

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