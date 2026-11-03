РФ вдарила балістичними та гіперзвуковими ракетами по ключових ТЕС: що відомо

Під ударом опинилися ТЕС у Вінницькій, Дніпропетровській та Харківській областях. У Києві та двох областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

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Росія завдала удару по енергетиці України за допомогою дронів, балістичних та гіперзвукових ракет / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Росія завдала масованого балістичного удару по енергетиці

Окупанти запустили 18 балістичних та гіперзвукових ракет

Під ударом опинилися ТЕС у Вінницькій, Дніпропетровській та Харківській областях

У ніч на вівторок, 3 листопада, країна-агресор Росія завдала масованого удару по українській енергетиці. Окупанти застосували щонайменше 18 балістичних і гіперзвукових ракет, а також реактивні дрони "Герань-5". Під ударами опинилися десятки українських міст. Цільовими об’єктами стали теплові електростанції.

Близько третьої години ночі моніторинговий канал ППО Радар повідомляв про загрозу застосування балістичних ракет "Іскандер-М" з Воронезької області та запуски балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-300"/Циркон" з Курської області.

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Ракети летіли в бік Дніпра, Сумської області, Черкас, Вінницької області, Зеленодольська.

Також було зафіксовано запуски ракет Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС.

О 03:16 монітори повідомили про наслідки балістичної атаки. Найпотужніший удар припав на Ладижин у Вінницькій області. За даними каналу, у Ладижинську ТЕС влучили чотири гіперзвукові ракети "Циркон".

У Зеленодольську зафіксовано влучання чотирьох ракет "Іскандер-М"/KN-23. Ціллю була Зеленодольська ТЕС. У Дніпрі - влучання двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23. Мішенню стала Придніпровська ТЕС.

По Харкові окупанти випустили дві ракети, ймовірно С-400 або "Іскандер-М". Їхньою ціллю була ТЕЦ-4.

Дві балістичні ракети летіли в бік Зміївської ТЕС на Харківщині.

Також окупанти обстрілювали Київ балістичними ракетами,

Офіційної інформації про масштаби руйнувань та постраждалих на момент публікації немає.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Запроваджено екстрені відключення електроенергії

Вранці 3 листопада у ДТЕК повідомили, що в Києві, Київській та Дніпропетровській областях за наказом "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії.

Під час екстрених відключень графіки не діють, нагадали в компанії.

Атака на Дніпро

На світанку окупанти завдали ударів по Дніпру. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пошкоджено будинки, є поранені.

"Чотири людини постраждали. Більше 20 разів ворог атакував чотири райони. Бив безпілотниками та ракетами", - написав Ганжа о 06:59.

За його словами, у Дніпрі пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки, адміністративні будівлі. У Криворіжжі також пошкоджено інфраструктуру.

Наслідки атаки на Дніпро / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Нікопольському районі постраждали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Петропавлівська, Миколаївська та Красногригорівська громади. Пошкоджено приватний будинок, підприємство, складське приміщення. Поранення отримали чотири особи.

У Миколаївській громаді Синельниківського району сталася пожежа.

Ракета влучила в лікарню в Харкові

Як писав Главред, у ніч на 3 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Під удар потрапив один із медичних закладів у Немишлянському районі міста. Кількість постраждалих зростає. Вибуховою хвилею пошкоджено понад тисячу вікон у будівлі лікарні та сусідніх багатоповерхівках.

Станом на 06:15 відомо, що кількість постраждалих у результаті ворожого удару по медичному закладу в Немишлянському районі збільшилася до 62. Усім надається медична допомога. 226 пацієнтів евакуюють до інших медичних закладів.

Крім лікарні, постраждала й житлова забудова поруч: вибиті вікна в чотирьох багатоповерхівках, пошкоджено 10 автомобілів.

РФ склала детальний план ударів по енергетиці України

У вересні міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що Росія підготувала два детальні документи щодо зимової кампанії проти енергетики України. Окремі плани передбачені для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст.

Серед потенційних цілей - системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також інтерконектори, через які Україна отримує електроенергію з Європи і які пов’язані з енергосистемою через Дніпро.

У документах, за словами Шмигаля, для кожного об’єкта визначено необхідні сили та засоби ураження. Йдеться про використання різних типів озброєння - від балістичних ракет до реактивних і звичайних безпілотників.

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Про джерело: "ППО радар" Канал @mon1tor_ua (назва в Telegram: "ППО-радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів") - це український неофіційний моніторинговий Telegram-канал, який відстежує повітряну обстановку над територією України. На каналі публікується оперативна інформація в режимі реального часу про ракетні загрози, курс польоту БПЛА (включно з ударними дронами типу "Шахед"/"Герань"), запусках балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет, а також про роботу сил ППО в регіонах і містах України. Канал позиціонує себе як сервіс, що працює 24/7. В описі каналу прямо зазначено: "Наш канал не є офіційним джерелом інформації".

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