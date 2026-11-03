"Оновлення": Ольга Сумська змінила імідж і отримала важливу нагороду

Ольга Сумська змінила зачіску та отримала престижну премію "Митець року".

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Ольга Сумська змінила зачіску / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

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Як Ольга Сумська змінила зачіску

Кому актриса присвятила свою нагороду

Народна артистка України Ольга Сумська викликала фурор на церемонії вручення премії "Людина року", з’явившись перед публікою в несподіваному образі. 60-річна зірка зважилася на експеримент та опублікувала відео з новою зачіскою в Instagram.

Шанувальники одразу помітили, що замість звичного довгого волосся трохи нижче грудей актриса обрала стильне подовжене каре, ідеально вирівнявши пасма та зробивши відтінок ще світлішим. На сцені Сумська сяяла в розкішній чорній сукні-пальті з приталеним силуетом.

відео дня

Ольга Сумська вкоротила волосся / скрін з відео

Свою промову після вручення нагороди "Творець року" актриса розпочала зі щирої подяки українським захисникам, чоловікові Віталію Борисюку та організаторам премії. Також вона згадала свою знамениту акторську династію.

"Це нагорода за мою безмежну любов до професії, яку мені подарували батьки - В’ячеслав та Анна Сумські. Вони завжди в моєму серці. Це акторська династія Сумських, якій уже понад 140 років і яка має своїх продовжувачів. Це знову велика честь. Власне, любов не вимірюється словами і не має пенсійного віку. Тому я обіцяю, що будуть ще ролі, буде енергія. Акторська професія - це, насамперед, ліки від відчаю, які сьогодні нам так потрібні", - заявила зірка.

Юрій Горбунов та Ольга Сумська - Людина року / фото: instagram.com, Юрій Горбунов

У коментарях під публікацією шанувальники засипали артистку привітаннями, захоплюючись не лише її нагородою, а й оновленим зовнішнім виглядом.

"Чесна заслужена нагорода, дорога Ольго! Вітаємо! Нових ролей і вдячних глядачів!"

"Оновлення у зачісці. Вам дуже пасує"

"Яка ви гарна! Нова зачіска дуже пасує! Сукня вся виблискує, модель цікава"

Відео Ольги Сумської з церемонії "Людина року" дивіться тут.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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