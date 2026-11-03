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Заворушення зі стріляниною під Києвом: з’явилися нові скандальні подробиці

Олексій Тесля
3 листопада 2026, 00:47
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У НГУ повідомили, що родичі та представники громадськості вже отримали доступ до будівлі та поспілкувалися з тими, хто перебуває всередині.
Знімок екрана
Під Києвом відбулися сутички з правоохоронцями / Колаж: Главред, фото: pravda.com.ua

Головне:

  • Що кажуть у Нацгвардії про події під Києвом
  • ЗМІ розкрили особу учасниці скандалу

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила, що Офіс військового омбудсмена розпочав перевірку обставин інциденту в Петропавлівській Борщагівці.

"Офіс військового омбудсмена працює на місці подій у Петропавлівській Борщагівці разом із командуванням Національної гвардії України. Усі військовослужбовці в безпеці, їм надається необхідна медична допомога", - зазначила вона.

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У ході перевірки планується встановити всі обставини події. Крім того, в офісі розраховують на співпрацю з правоохоронними органами та СБУ.

Що кажуть у Нацгвардії

У Національній гвардії заявили, що головним завданням НГУ є встановлення реальних обставин та порушень у ситуації під Києвом.

"Буде призначено службове розслідування, правоохоронні органи працюють над з’ясуванням усіх обставин та наданням незалежної правової оцінки. Якщо будуть встановлені порушення, винні відповідатимуть згідно із законом", - йдеться у заяві.

У НГУ повідомили, що деякі родичі та представники громадськості вже отримали доступ до будівлі та поспілкувалися з тими, хто перебуває всередині.

"Інформацію про стан постраждалих та хід перевірки оприлюднюватимемо регулярно. Поки що додаткових звернень за медичною допомогою не надходило", - розповіли в Нацгвардії.

Нові подробиці силового протистояння

Як уточнюють з місця подій, під час протистояння в Петропавлівській Борщагівці пролунали постріли.

Ті, хто перебував на місці подій, заблокували будинок, а також намагалися перекрити виїзд з території будинку.

При цьому на місці подій також було чутно постріли та сирени.

ЗМІ розкрили особу учасниці скандалу

Однією з перших інформацію про події під Києвом поширила жінка, яка представилася власницею компанії "Мед-престиж", яка вже не працює з 2023 року, повідомляє "Слідство.Інфо".

Фактичний власник компанії розповів журналістам, що автомобіль, який прибув на місце інциденту, він продав у 2024 році. "Слідство.Інфо" встановило особу жінки, яка представилася лікарем. Це Валентина Молода - власниця клініки пластичної та естетичної хірургії.

Начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Київській області Борис Бреус повідомив, що поліцію на місце події викликала саме жінка, яка представилася лікарем.

"Почали збиратися люди. Ця громадянка почала поширювати інформацію про те, що там перебувають люди, які, на її думку, незаконно позбавлені волі й потребують негайної медичної допомоги. Ну і після цього вже почали прибувати як місцеві мешканці, так і представники правоохоронних органів", - розповів Бреус.

Знімок екрана
/ Слідство.Інфо

За даними журналістів, жінка, яка представилася власницею приватної клініки "Мед-престиж", - 49-річна Валентина Молода. Однак, згідно з її сторінкою в Instagram, вона працює в клініці пластичної та естетичної хірургії "Молода-я".

У 2020 році стосовно жінки було зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 КК України - умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. За даними МВС, вона також перебувала в розшуку у цій справі. У червні 2026 року Молоду звільнили від відповідальності у зв’язку із закінченням терміну давності.

Крім того, у 2020 році жінка мала борг у розмірі понад 112 000 грн перед АТ "ДЕЛЬТА БАНК". Згідно з реєстром судових рішень, вона також сідала за кермо в нетверезому стані, спричинила ДТП у Східниці, а згодом - втекла з місця аварії. 12 червня 2022 року в готелі на Львівщині Молода нібито лаялася нецензурною лексикою на адресу співробітників і "приставала" до них. Таким чином, як вважає слідство, жінка порушила громадський спокій і порядок громадян.

Що відомо про клініку "Мед-престиж"

Журналісти з’ясували, що ТОВ "Мед-престиж" зареєстровано в лютому 2012 року в Миколаєві. Власник компанії - громадянин Ізраїлю Михайло Фурман. Раніше чоловік мав російське громадянство, але після початку повномасштабної війни - орієнтовно у 2023–2024 роках - відмовився від нього.

"Слідство.Інфо" поспілкувалося з Фурманом. Він розповів, що клініка "Мед-Престиж" насправді припинила діяльність у 2023 році, але ТОВ не закрито. За словами чоловіка, у компанії було п’ять машин швидкої допомоги: одну віддали миколаївським військовим, решту чотири - продали.

Фурман зазначив, що машина, яка приїхала до Петропавлівської Борщагівки, була продана останньою - у 2024 році.

"Умови продажу були такі, що вони мали видалити всі наші логотипи "Мед-Престиж". Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права", - повідомив Фурман.

Події під Києвом - реакція глави ОП

Увечері 2 листопада керівник Офісу президента України Кирило Буданов особисто відвідав Петропавлівську Борщагівку, щоб на місці ознайомитися з тим, що сталося, та з’ясувати всі подробиці інциденту.

Про його візит стало відомо завдяки прямій трансляції з місця подій. Буданов заявив, що розслідування ситуації перебуватиме під контролем Державного бюро розслідувань, Офісу генерального прокурора та інших компетентних правоохоронних органів.

Як раніше повідомляв "Главред", у Петропавлівській Борщагівці Київської області повідомили, що озброєні чоловіки нібито утримують близько 40 осіб у підвальному приміщенні. На місце прибула бригада швидкої допомоги, однак медиків не пустили всередину будівлі.

Нагадаємо, у поліції Київської області заявили, що до поліції надійшов виклик від співробітників приватної служби швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається біля приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також біля місця події зібралися місцеві мешканці.

Раніше повідомлялося, що в Петропавлівській Борщагівці в Київській області чотирьох військовослужбовців Національної гвардії України госпіталізували після інциденту в приватному будинку, де перебували чоловіки, повернутих до підрозділів після самовільного залишення частини.

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Про джерело: Національна гвардія України

Національна гвардія України (НГУ) - військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами - із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, пише Вікіпедія.

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