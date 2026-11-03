"У мого чоловіка має бути літак": п’яна Волочкова публічно зганьбилася

Ви дізнаєтеся:
- Що витворяла Анастасія Волочкова в літаку
- Які вимоги до кавалера висунула путіністка
Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова знову опинилася в центрі ганебного скандалу. Артистка в стані, схожому на алкогольне сп'яніння, вирушила на гастролі до Краснодара, де прямо на борту літака озвучила вимоги до свого обранця. Відео з витівками путіністки з’явилося в Instagram.
Обурена затримкою рейсу Волочкова голосно скаржилася на кондиціонер і заявляла про нагальну необхідність розслабитися. Балерина стверджувала, що їй терміново потрібні кальян та екзотичні страви.
"У мене голос зник. Кондиціонер продув. Треба терміново освіжити подих кальяном", - заявила путіністка, вголос мріючи про ікру морських їжаків і сашимі.
Не соромлячись оточуючих пасажирів, балерина вальяжно розляглася на сидіннях, закинувши ноги на сусідні крісла. Скориставшись моментом, вона почала філософствувати про особисте життя на камеру й озвучила захмарні вимоги до потенційного супутника життя.
"Людина, яка стане моїм чоловіком, моїм союзником, - у неї все-таки має бути власний приватний літак. Щоб не було перипетій, затримок і всякої такої нісенітниці. Ну, ми летимо до Краснодара чи ні? Все. У мого чоловіка має бути приватний літак", - заявила Волочкова.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Олена Тополя знову заговорила про скандальний витік її особистих відео та шантаж. У новому подкасті співачка публічно висловилася про організатора схеми, який спробував зруйнувати її репутацію.
Також Камалія зізналася, що їхній 20-річний шлюб із Мохаммадом Захуром не був офіційно зареєстрований в Україні. Співачка розповіла, що відмова екс-чоловіка скласти заповіт ставить під загрозу фінансове майбутнє та майнові права їхніх спільних дочок.
Читайте також:
- "Я ніколи не була заміжня": Камалія здивувала заявою про Захура та його заповіт
- "Не з власної волі": відома актриса покинула Україну з сином
- Дівчинка з кліпу KAZKA вразила тренера "Голосу країни": "На перших секундах повернувся"
Про персону: Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред