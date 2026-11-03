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"У мого чоловіка має бути літак": п’яна Волочкова публічно зганьбилася

Христина Трохимчук
3 листопада 2026, 05:55
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Анастасія Волочкова почала мріяти про багатого залицяльника.
Анастасія Волочкова - скандал у літаку
Анастасія Волочкова - скандал у літаку / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Що витворяла Анастасія Волочкова в літаку
  • Які вимоги до кавалера висунула путіністка

Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова знову опинилася в центрі ганебного скандалу. Артистка в стані, схожому на алкогольне сп'яніння, вирушила на гастролі до Краснодара, де прямо на борту літака озвучила вимоги до свого обранця. Відео з витівками путіністки з’явилося в Instagram.

Обурена затримкою рейсу Волочкова голосно скаржилася на кондиціонер і заявляла про нагальну необхідність розслабитися. Балерина стверджувала, що їй терміново потрібні кальян та екзотичні страви.

відео дня
Анастасію Волочкову обурила затримка рейсу
Анастасію Волочкову обурила затримка рейсу / скрін з відео

"У мене голос зник. Кондиціонер продув. Треба терміново освіжити подих кальяном", - заявила путіністка, вголос мріючи про ікру морських їжаків і сашимі.

Не соромлячись оточуючих пасажирів, балерина вальяжно розляглася на сидіннях, закинувши ноги на сусідні крісла. Скориставшись моментом, вона почала філософствувати про особисте життя на камеру й озвучила захмарні вимоги до потенційного супутника життя.

Анастасія Волочкова публічно зганьбилася
Анастасія Волочкова публічно зганьбилася / скрін з відео

"Людина, яка стане моїм чоловіком, моїм союзником, - у неї все-таки має бути власний приватний літак. Щоб не було перипетій, затримок і всякої такої нісенітниці. Ну, ми летимо до Краснодара чи ні? Все. У мого чоловіка має бути приватний літак", - заявила Волочкова.

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Раніше Главред повідомляв, що Олена Тополя знову заговорила про скандальний витік її особистих відео та шантаж. У новому подкасті співачка публічно висловилася про організатора схеми, який спробував зруйнувати її репутацію.

Також Камалія зізналася, що їхній 20-річний шлюб із Мохаммадом Захуром не був офіційно зареєстрований в Україні. Співачка розповіла, що відмова екс-чоловіка скласти заповіт ставить під загрозу фінансове майбутнє та майнові права їхніх спільних дочок.

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Про персону: Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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