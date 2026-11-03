"У мого чоловіка має бути літак": п’яна Волочкова публічно зганьбилася

Анастасія Волочкова почала мріяти про багатого залицяльника.

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Анастасія Волочкова - скандал у літаку / колаж: Главред, скріншот із відео

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Що витворяла Анастасія Волочкова в літаку

Які вимоги до кавалера висунула путіністка

Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова знову опинилася в центрі ганебного скандалу. Артистка в стані, схожому на алкогольне сп'яніння, вирушила на гастролі до Краснодара, де прямо на борту літака озвучила вимоги до свого обранця. Відео з витівками путіністки з’явилося в Instagram.

Обурена затримкою рейсу Волочкова голосно скаржилася на кондиціонер і заявляла про нагальну необхідність розслабитися. Балерина стверджувала, що їй терміново потрібні кальян та екзотичні страви.

відео дня

Анастасію Волочкову обурила затримка рейсу / скрін з відео

"У мене голос зник. Кондиціонер продув. Треба терміново освіжити подих кальяном", - заявила путіністка, вголос мріючи про ікру морських їжаків і сашимі.

Не соромлячись оточуючих пасажирів, балерина вальяжно розляглася на сидіннях, закинувши ноги на сусідні крісла. Скориставшись моментом, вона почала філософствувати про особисте життя на камеру й озвучила захмарні вимоги до потенційного супутника життя.

Анастасія Волочкова публічно зганьбилася / скрін з відео

"Людина, яка стане моїм чоловіком, моїм союзником, - у неї все-таки має бути власний приватний літак. Щоб не було перипетій, затримок і всякої такої нісенітниці. Ну, ми летимо до Краснодара чи ні? Все. У мого чоловіка має бути приватний літак", - заявила Волочкова.

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Про персону: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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