Масована атака РФ на Дніпро: окупанти завдали удару по будинках та інфраструктурі

До 15 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Троє чоловіків - у тяжкому стані.

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Наслідки атаки на Дніпро - подробиці оприлюднили в ОВА / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

Росія атакувала ракетами та дронами Дніпропетровську область

У Дніпрі та районах пошкоджено будинки та інфраструктуру

Поранено п’ятьох людей, двоє з них у важкому стані

На світанку 3 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Дніпру. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пошкоджено будинки, є поранені.

"Чотири людини постраждали. Понад 20 разів ворог атакував чотири райони. Бив безпілотниками та ракетами", - написав Ганжа о 06:59.

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За його словами, у Дніпрі пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки, адміністративні будівлі. У Криворіжжі також пошкоджено інфраструктуру.

Пізніше Ганжа показав наслідки атаки росіян на Дніпро. На фото видно зруйновані російським ударом будівлі. На місці триває пошуково-рятувальна операція.

За словами голови ОВА, п’ятеро людей отримали поранення внаслідок ранкової атаки. Постраждалі госпіталізовані. Двоє чоловіків 1980 та 1981 років народження перебувають у важкому стані.

Крім того, у Нікопольському районі постраждали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Петропавлівська, Миколаївська та Красногригорівська громади. Пошкоджено приватний будинок, підприємство, складське приміщення. Поранення отримали чотири особи.

У Миколаївській громаді Синельниківського району сталася пожежа.

Оновлено. До 15 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Троє чоловіків - у тяжкому стані.

"Пошуково-рятувальну операцію ускладнює постійна загроза повторних ударів. Небезпека для Дніпра зберігається. Залишайтеся у безпечних місцях", - додав Ганжа о 08:44.

У ДСНС повідомили, що в Дніпрі частково зруйновано адмінбудівлю та багатоквартирні житлові будинки. Виникли пожежі. З-під завалів зруйнованих будинків врятовано 9 осіб.

"Всі загоряння ліквідовані. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:35 до 17 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро.

"Рятувальники дістали з-під завалів жінку. Вона жива. Медики надають їй усю необхідну допомогу", - повідомив Ганжа.

Через атаку росіян на Дніпро загинула одна людина. Рятувальники намагаються деблокувати тіло загиблого з-під завалів.

Ракетний удар по Україні 3 листопада 2026 року

Як писав Главред, у ніч на вівторок, 3 листопада, країна-агресор Росія завдала масованого удару по українській енергетиці. Окупанти застосували щонайменше 18 балістичних і гіперзвукових ракет, а також реактивні дрони "Герань-5". Під ударами опинилися десятки українських міст. Цільовими об’єктами стали теплові електростанції.

У ніч на 3 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Під удар потрапив один із медичних закладів у Немишлянському районі міста.

Станом на 06:15 відомо, що кількість постраждалих у результаті ворожого удару по медичному закладу в Немишлянському районі зросла до 62. Усім надається медична допомога. 226 пацієнтів евакуюють до інших медичних закладів.

Крім лікарні, постраждала й житлова забудова поруч: вибиті вікна в чотирьох багатоповерхівках, пошкоджено 10 автомобілів.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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