"Живуть у трьох різних країнах": Єгорова розповіла, чим займаються діти Кличка

Ви дізнаєтеся:
- Чим займаються дорослі діти Віталія Кличка
- Чи говорять у родині про війну в Україні
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова, поділилася в інтерв’ю OBOZ.ua подробицями про життя їхніх трьох спільних дітей. Незважаючи на те, що нащадки зіркової родини роз’їхалися по всьому світу, між ними зберігається нерозривний зв’язок.
Наталія зізналася, що завжди виховувала дітей в атмосфері безумовної любові та взаємної підтримки. Старшому синові Єгору вже 26 років: він знайшов себе в бізнесі й будує кар’єру в трейдинговій компанії. 24-річна донька Єлизавета вивчає психологію, а 21-річний молодший син Максим впевнено йде слідами знаменитого батька - хлопець професійно грає в баскетбол за американський університет і національну збірну України.
"У мене троє дітей, і всі вони абсолютно різні - три окремі особистості. Але водночас між ними неймовірний зв’язок. Сьогодні вони живуть у трьох різних країнах, але залишаються дуже близькими. Для мене це надзвичайно важливо... Старшому синові Єгору 26 років. Він обрав бізнес і зараз працює в трейдинговій компанії. Дочці Єлизаветі незабаром виповниться 24. Вона вивчає психологію... А наймолодшому, Максиму, 21 рік. Він пішов слідами батька у професійному спорті", - розповіла Наталія.
Також зіркова мама підкреслила, що тема України та війни постійно присутня в їхніх сімейних розмовах. Однак для неї важливо не позбавляти дітей можливості будувати власне життя та мріяти про майбутнє.
"Звісно, ми говоримо про Україну та про війну. Це частина історії нашої родини, і вона не може залишатися осторонь їхнього життя. Але водночас для мене дуже важливо, щоб діти мали право жити власним життям, будувати його та мріяти про майбутнє. І, мабуть, одна з речей, якими я найбільше пишаюся як мама, - це навіть не їхні досягнення, а те, наскільки сильно вони люблять одне одного", - підсумувала Єгорова.
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Про персону: Наталія Єгорова
Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996–2022). Співачка, інструкторка з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Мешкає в Німеччині.
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