Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Живуть у трьох різних країнах": Єгорова розповіла, чим займаються діти Кличка

Христина Трохимчук
3 листопада 2026, 10:36
google news Підпишіться
на нас в Google
Наталія Єгорова відверто розповіла про дорослих дітей Віталія Кличка та їхнє життя в різних країнах.
Наталія Єгорова - діти Віталія Кличка
Наталія Єгорова - діти Віталія Кличка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Єгорова

Ви дізнаєтеся:

  • Чим займаються дорослі діти Віталія Кличка
  • Чи говорять у родині про війну в Україні

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова, поділилася в інтерв’ю OBOZ.ua подробицями про життя їхніх трьох спільних дітей. Незважаючи на те, що нащадки зіркової родини роз’їхалися по всьому світу, між ними зберігається нерозривний зв’язок.

Наталія зізналася, що завжди виховувала дітей в атмосфері безумовної любові та взаємної підтримки. Старшому синові Єгору вже 26 років: він знайшов себе в бізнесі й будує кар’єру в трейдинговій компанії. 24-річна донька Єлизавета вивчає психологію, а 21-річний молодший син Максим впевнено йде слідами знаменитого батька - хлопець професійно грає в баскетбол за американський університет і національну збірну України.

відео дня
Наталія Єгорова з дітьми
Наталія Єгорова з дітьми / фото: instagram.com, Наталія Єгорова

"У мене троє дітей, і всі вони абсолютно різні - три окремі особистості. Але водночас між ними неймовірний зв’язок. Сьогодні вони живуть у трьох різних країнах, але залишаються дуже близькими. Для мене це надзвичайно важливо... Старшому синові Єгору 26 років. Він обрав бізнес і зараз працює в трейдинговій компанії. Дочці Єлизаветі незабаром виповниться 24. Вона вивчає психологію... А наймолодшому, Максиму, 21 рік. Він пішов слідами батька у професійному спорті", - розповіла Наталія.

Також зіркова мама підкреслила, що тема України та війни постійно присутня в їхніх сімейних розмовах. Однак для неї важливо не позбавляти дітей можливості будувати власне життя та мріяти про майбутнє.

Віталій Кличко, Наталія Єгорова
Віталій Кличко та Наталія Єгорова / фото: facebook.com, Наталія Єгорова

"Звісно, ми говоримо про Україну та про війну. Це частина історії нашої родини, і вона не може залишатися осторонь їхнього життя. Але водночас для мене дуже важливо, щоб діти мали право жити власним життям, будувати його та мріяти про майбутнє. І, мабуть, одна з речей, якими я найбільше пишаюся як мама, - це навіть не їхні досягнення, а те, наскільки сильно вони люблять одне одного", - підсумувала Єгорова.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ірина Сопонару прокоментувала своє звільнення з "Кварталу 95". Зірка гумору підкреслила, що прийняла рішення про відхід виважено, завершивши важливий етап своєї кар'єри, щоб відкрити шлях для нових творчих проєктів.

Також Анастасія Волочкова, перебуваючи в неадекватному стані через затримку рейсу, влаштувала істерику в салоні літака, вимагала негайно подати їй кальян із делікатесами та почала бурхливо обговорювати критерії відбору для майбутніх кавалерів.

Читайте також:

Про персону: Наталія Єгорова

Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996–2022). Співачка, інструкторка з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Мешкає в Німеччині.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Віталій Кличко Єгорова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакувала Україну в день виборів у США: Зеленський звернувся до Вашингтона

Росія атакувала Україну в день виборів у США: Зеленський звернувся до Вашингтона

10:43Війна
РФ запустила "Циркони", "Іскандери" та майже 300 дронів, є влучання: деталі атаки

РФ запустила "Циркони", "Іскандери" та майже 300 дронів, є влучання: деталі атаки

10:06Війна
Росія скинула авіабомбу на лікарню в Харкові: постраждали 73 людини

Росія скинула авіабомбу на лікарню в Харкові: постраждали 73 людини

09:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Як використовують оцет у пральній машині: про хитрий фокус знають одиниці

Як використовують оцет у пральній машині: про хитрий фокус знають одиниці

Лимони пролежать свіжими цілий місяць: куди їх треба покласти

Лимони пролежать свіжими цілий місяць: куди їх треба покласти

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Чи можна тримати дверцята пралки постійно відкритими: остаточна відповідь виробників

Чи можна тримати дверцята пралки постійно відкритими: остаточна відповідь виробників

Останні новини

12:32

"Оновлення": Ольга Сумська змінила імідж і отримала важливу нагороду

11:41

Встигнути до перших морозів: які роботи потрібно виконати в саду в листопаді

11:35

Чому варто їсти банани ввечері перед сном: експерти назвали 6 важливих причин

11:30

Китайський гороскоп на завтра, 4 листопада: Півням — сміх, Мавпам — зміни

10:43

На все готове. Міністр відновлення Калашник у звіті депутатам видав чужі напрацювання за власні – ЗМІ

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
10:43

Росія атакувала Україну в день виборів у США: Зеленський звернувся до ВашингтонаФото

10:36

"Живуть у трьох різних країнах": Єгорова розповіла, чим займаються діти Кличка

10:29

У РФ назвали цілі нічного удару по Україні: до списку увійшли ТЕС і порти

10:06

РФ запустила "Циркони", "Іскандери" та майже 300 дронів, є влучання: деталі атакиФото

Реклама
09:57

"Ні про що не шкодую": зірка "Кварталу 95" розкрила, чому пішла з шоу

09:30

Росія скинула авіабомбу на лікарню в Харкові: постраждали 73 людиниФото

09:19

США готують запит до НАТО щодо зброї для України: у Bloomberg розкрили подробиці

08:39

Масована атака РФ на Дніпро: окупанти завдали удару по будинках та інфраструктуріФото

08:13

Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: на заводі спалахнула масштабна пожежаВідео

07:32

РФ вдарила балістичними та гіперзвуковими ракетами по ключових ТЕС: що відомо

06:51

Ракета влучила в лікарню в Харкові: багато постраждалих, евакуюють 200 пацієнтів

05:55

"У мого чоловіка має бути літак": п’яна Волочкова публічно зганьбилася

05:31

Навіщо німці восени тримають в авто розрізану картоплину: відповідь може здивувати

04:50

Нарешті зможуть видихнути: яким китайським знакам зодіаку усміхнеться доля

04:09

Колір шкірки може "збрехати": як вибрати стиглі і солодкі банани

Реклама
03:24

Чи треба залишати дверцята пралки відчиненими після прання: відповідь здивує

02:01

Переговори між Україною, США та РФ: у Трампа назвали головну мету зустрічі

01:27

Як виглядати молодше без складної укладки: найкращі стрижки після 50Відео

00:47

Заворушення зі стріляниною під Києвом: з’явилися нові скандальні подробиці

02 листопада, понеділок
23:40

Як використовують оцет у пральній машині: про хитрий фокус знають одиниціВідео

23:21

Водії згадують запізно: як часто слід міняти свічки запалюванняВідео

22:46

На Сонці відбулося чотири спалахи: чи будуть магнітні бурі у перші дні листопада

22:30

Четверо дітей залишилися без татів: удар РФ забрав життя двох рятувальників

22:05

Буданов прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці - перші деталі

21:35

Борти Ту вже в повітрі: РФ готує новий масований обстріл, що відомо

21:08

Українців попередили про зростання цін на АЗС: коли чекати на подорожчання

20:53

Дочка Анджеліни Джолі завдала Бреду Пітту чергового удару

20:42

Светр більше не "кусатиметься": що потрібно додати у воду під час пранняВідео

20:42

Чим посипати яйця з рідким жовтком, щоб вони смакували по-ресторанному

20:36

Секрет алюмінієвої фольги, про який мало хто знає: якою стороною використовуватиВідео

20:23

Понад 12 годин без світла: в Україні діятимуть суворіші графіки відключень

20:15

Расторгуєв брав участь у тортурах, Кудрявцева хапалася за автомат: хто з зірок РФ ненавидить Україну найбільше

19:58

Як назвати сина, який народився у листопаді: красиві імена з особливим значенням

19:58

"Вони тут служать": командувач Нацгвардії - про поранених чоловіків у підвалі на Київщині

19:56

Цвіль у ванній більше не проблема: простий спосіб повернути ідеальну чистотуВідео

Реклама
19:32

Рецепт вишуканого салату з куркою і чорносливом - затьмарить "Олів'є" і "Шубу"

19:12

Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо

19:10

Китай не піде в переговори: Денисенко назвав головну загрозу для КиєваПогляд

19:09

"Купол" над Києвом: "Флеш" розповів про новий захист від "Шахедів"

19:00

Військова техніка РФ в Олешках під час перемир'я: Лубінець пояснив, що було на відео

18:50

Україні варто готуватися до змін у Європі 2027 року: Примаков про ризики для військової допомоги

18:43

ЦПК Шабуніна уникнув сплати майже 23 млн грн податків, задіявши 199 зарплатних ФОПів, – нардеп

18:42

Світ чекає на рідкісне повне сонячне затемнення: коли воно відбудеться

18:29

Неймовірний трофей: виловлений гігантський короп переписав історію рекордів

18:23

При якій температурі варто спати: названо оптимальні градуси для спальніВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини Черкаси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти