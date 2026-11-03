"Живуть у трьох різних країнах": Єгорова розповіла, чим займаються діти Кличка

Наталія Єгорова відверто розповіла про дорослих дітей Віталія Кличка та їхнє життя в різних країнах.

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Наталія Єгорова - діти Віталія Кличка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Єгорова

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Чим займаються дорослі діти Віталія Кличка

Чи говорять у родині про війну в Україні

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова, поділилася в інтерв’ю OBOZ.ua подробицями про життя їхніх трьох спільних дітей. Незважаючи на те, що нащадки зіркової родини роз’їхалися по всьому світу, між ними зберігається нерозривний зв’язок.

Наталія зізналася, що завжди виховувала дітей в атмосфері безумовної любові та взаємної підтримки. Старшому синові Єгору вже 26 років: він знайшов себе в бізнесі й будує кар’єру в трейдинговій компанії. 24-річна донька Єлизавета вивчає психологію, а 21-річний молодший син Максим впевнено йде слідами знаменитого батька - хлопець професійно грає в баскетбол за американський університет і національну збірну України.

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Наталія Єгорова з дітьми / фото: instagram.com, Наталія Єгорова

"У мене троє дітей, і всі вони абсолютно різні - три окремі особистості. Але водночас між ними неймовірний зв’язок. Сьогодні вони живуть у трьох різних країнах, але залишаються дуже близькими. Для мене це надзвичайно важливо... Старшому синові Єгору 26 років. Він обрав бізнес і зараз працює в трейдинговій компанії. Дочці Єлизаветі незабаром виповниться 24. Вона вивчає психологію... А наймолодшому, Максиму, 21 рік. Він пішов слідами батька у професійному спорті", - розповіла Наталія.

Також зіркова мама підкреслила, що тема України та війни постійно присутня в їхніх сімейних розмовах. Однак для неї важливо не позбавляти дітей можливості будувати власне життя та мріяти про майбутнє.

Віталій Кличко та Наталія Єгорова / фото: facebook.com, Наталія Єгорова

"Звісно, ми говоримо про Україну та про війну. Це частина історії нашої родини, і вона не може залишатися осторонь їхнього життя. Але водночас для мене дуже важливо, щоб діти мали право жити власним життям, будувати його та мріяти про майбутнє. І, мабуть, одна з речей, якими я найбільше пишаюся як мама, - це навіть не їхні досягнення, а те, наскільки сильно вони люблять одне одного", - підсумувала Єгорова.

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Про персону: Наталія Єгорова Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996–2022). Співачка, інструкторка з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Мешкає в Німеччині.

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