Четверо дітей залишилися без татів: удар РФ забрав життя двох рятувальників

Ще двоє працівників служби дістали поранення і перебувають у лікарні.

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Внаслідок удару РФ загинули рятувальники / колаж: Главред, фото: ДСНС

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Двоє рятувальників ДСНС загинули через удар РФ

Ще двоє надзвичайників поранені та перебувають у лікарні

У загиблих залишилися дружини та діти

Двоє рятувальників ДСНС загинули внаслідок повторного російського удару по навчальному закладу в Запорізькому районі. Ще двоє надзвичайників отримали поранення, їх госпіталізували. Загиблими виявилися 44-річні Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

За його словами, Денис Коноваленко віддав системі цивільного захисту майже 12 років. Олексій Сущевський прийшов на службу в 2013 році і понад 13 років працював у пожежно-рятувальних підрозділах Запоріжжя.

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Обидва чоловіки мали державні відзнаки. Коноваленка нагородили відзнакою президента України "За оборону України", Сущевського - тією ж відзнакою, а також медаллю "Захиснику Вітчизни".

У загиблих залишилися дружини та четверо дітей: двоє синів 18 і 19 років і дві доньки, 12 і 8 років.

"Немає слів, які могли б полегшити цей біль. Росія забрала життя двох людей, які присвятили себе порятунку інших. Двох колег, побратимів, частину нашої великої рятувальної родини. Від імені всієї Служби висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Дениса та Олексія. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами", - наголосив Даник.

Внаслідок удару РФ загинули рятувальники / фото: ДСНС

Внаслідок удару РФ загинули рятувальники / фото: ДСНС

Що відомо про удар по Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2 листопада російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області.

За його словами, російські війська атакували школу, яку використовували для гуманітарних потреб. Після першого удару по будівлі окупанти завдали повторного удару по укриттю, де перебували люди.

"Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди", - наголосив він.

Відомо, що до 24 людей зросла кількість загиблих, серед них 2 рятувальників і 4 поліцейських. Ще 5 осіб поранені, серед них - 2 рятувальників. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

КАБ / Інфографіка: Главред

Запоріжжя - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 жовтня російські військові застосували FPV-дрон для атаки на муніципальний автобус у Запоріжжі. В результаті удару постраждали четверо людей. Крім того, пошкодження отримала розташована поблизу багатоповерхова будівля.

У ніч проти 26 жовтня російські війська також вдарили по Запоріжжю. Двоє людей дістали поранення, було пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. Серед постраждалих - двоє цивільних різного віку.

25 жовтня російські окупанти вдарили по торговельному об'єкту в Запоріжжі, після влучання там спалахнула пожежа. На місці працювали рятувальники, їм вдалося локалізувати займання. Даних про загиблих чи поранених унаслідок удару немає.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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