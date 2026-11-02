Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Четверо дітей залишилися без татів: удар РФ забрав життя двох рятувальників

Марія Николишин
2 листопада 2026, 22:30
google news Підпишіться
на нас в Google
Ще двоє працівників служби дістали поранення і перебувають у лікарні.
Четверо дітей залишилися без татів: удар РФ забрав життя двох рятувальників
Внаслідок удару РФ загинули рятувальники / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Двоє рятувальників ДСНС загинули через удар РФ
  • Ще двоє надзвичайників поранені та перебувають у лікарні
  • У загиблих залишилися дружини та діти

Двоє рятувальників ДСНС загинули внаслідок повторного російського удару по навчальному закладу в Запорізькому районі. Ще двоє надзвичайників отримали поранення, їх госпіталізували. Загиблими виявилися 44-річні Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

За його словами, Денис Коноваленко віддав системі цивільного захисту майже 12 років. Олексій Сущевський прийшов на службу в 2013 році і понад 13 років працював у пожежно-рятувальних підрозділах Запоріжжя.

відео дня

Обидва чоловіки мали державні відзнаки. Коноваленка нагородили відзнакою президента України "За оборону України", Сущевського - тією ж відзнакою, а також медаллю "Захиснику Вітчизни".

У загиблих залишилися дружини та четверо дітей: двоє синів 18 і 19 років і дві доньки, 12 і 8 років.

"Немає слів, які могли б полегшити цей біль. Росія забрала життя двох людей, які присвятили себе порятунку інших. Двох колег, побратимів, частину нашої великої рятувальної родини. Від імені всієї Служби висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Дениса та Олексія. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами", - наголосив Даник.

Четверо дітей залишилися без татів: удар РФ забрав життя двох рятувальників
Внаслідок удару РФ загинули рятувальники / фото: ДСНС
Четверо дітей залишилися без татів: удар РФ забрав життя двох рятувальників
Внаслідок удару РФ загинули рятувальники / фото: ДСНС

Що відомо про удар по Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2 листопада російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області.

За його словами, російські війська атакували школу, яку використовували для гуманітарних потреб. Після першого удару по будівлі окупанти завдали повторного удару по укриттю, де перебували люди.

"Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди", - наголосив він.

Відомо, що до 24 людей зросла кількість загиблих, серед них 2 рятувальників і 4 поліцейських. Ще 5 осіб поранені, серед них - 2 рятувальників. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Четверо дітей залишилися без татів: удар РФ забрав життя двох рятувальників
КАБ / Інфографіка: Главред

Запоріжжя - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 жовтня російські військові застосували FPV-дрон для атаки на муніципальний автобус у Запоріжжі. В результаті удару постраждали четверо людей. Крім того, пошкодження отримала розташована поблизу багатоповерхова будівля.

У ніч проти 26 жовтня російські війська також вдарили по Запоріжжю. Двоє людей дістали поранення, було пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. Серед постраждалих - двоє цивільних різного віку.

25 жовтня російські окупанти вдарили по торговельному об'єкту в Запоріжжі, після влучання там спалахнула пожежа. На місці працювали рятувальники, їм вдалося локалізувати займання. Даних про загиблих чи поранених унаслідок удару немає.

Читайте також:

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Запоріжжя ГСЧС Запорізька область новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На Сонці відбулося чотири спалахи: чи будуть магнітні бурі у перші дні листопада

На Сонці відбулося чотири спалахи: чи будуть магнітні бурі у перші дні листопада

22:46Синоптик
Буданов прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці - перші деталі

Буданов прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці - перші деталі

22:05Україна
Борти Ту вже в повітрі: РФ готує новий масований обстріл, що відомо

Борти Ту вже в повітрі: РФ готує новий масований обстріл, що відомо

21:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Ідеальні для спальні: 7 кімнатних рослин, які очищують повітря

Ідеальні для спальні: 7 кімнатних рослин, які очищують повітря

Лимони пролежать свіжими цілий місяць: куди їх треба покласти

Лимони пролежать свіжими цілий місяць: куди їх треба покласти

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Чи можна тримати дверцята пралки постійно відкритими: остаточна відповідь виробників

Чи можна тримати дверцята пралки постійно відкритими: остаточна відповідь виробників

Останні новини

23:40

Як використовують оцет у пральній машині: про хитрий фокус знають одиниці

23:21

Водії згадують запізно: як часто слід міняти свічки запалюванняВідео

22:46

На Сонці відбулося чотири спалахи: чи будуть магнітні бурі у перші дні листопада

22:30

Четверо дітей залишилися без татів: удар РФ забрав життя двох рятувальників

22:05

Буданов прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці - перші деталі

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
21:35

Борти Ту вже в повітрі: РФ готує новий масований обстріл, що відомо

21:08

Українців попередили про зростання цін на АЗС: коли чекати на подорожчання

20:53

Дочка Анджеліни Джолі завдала Бреду Пітту чергового удару

20:42

Светр більше не "кусатиметься": що потрібно додати у воду під час пранняВідео

Реклама
20:42

Чим посипати яйця з рідким жовтком, щоб вони смакували по-ресторанному

20:36

Секрет алюмінієвої фольги, про який мало хто знає: якою стороною використовуватиВідео

20:23

Понад 12 годин без світла: в Україні діятимуть суворіші графіки відключень

20:15

Расторгуєв брав участь у тортурах, Кудрявцева хапалася за автомат: хто з зірок РФ ненавидить Україну найбільше

19:58

Як назвати сина, який народився у листопаді: красиві імена з особливим значенням

19:58

"Вони тут служать": командувач Нацгвардії - про поранених чоловіків у підвалі на Київщині

19:56

Цвіль у ванній більше не проблема: простий спосіб повернути ідеальну чистотуВідео

19:32

Рецепт вишуканого салату з куркою і чорносливом - затьмарить "Олів'є" і "Шубу"

19:12

Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо

19:10

Китай не піде в переговори: Денисенко назвав головну загрозу для КиєваПогляд

19:09

"Купол" над Києвом: "Флеш" розповів про новий захист від "Шахедів"

Реклама
19:00

Військова техніка РФ в Олешках під час перемир'я: Лубінець пояснив, що було на відео

18:50

Україні варто готуватися до змін у Європі 2027 року: Примаков про ризики для військової допомоги

18:43

ЦПК Шабуніна уникнув сплати майже 23 млн грн податків, задіявши 199 зарплатних ФОПів, – нардеп

18:42

Світ чекає на рідкісне повне сонячне затемнення: коли воно відбудеться

18:29

Неймовірний трофей: виловлений гігантський короп переписав історію рекордів

18:23

При якій температурі варто спати: названо оптимальні градуси для спальніВідео

18:23

Навіщо дачники вішають порожні банки на паркан: простий спосіб захистити ділянку

17:49

Як розм'якшити листя капусти на голубці без окропу та пари - лайфхак

17:47

У 33 рази дорожчий за золото: за який незвичайний камінь платять шалені грошіВідео

17:45

Скільки можна зберігати соління після відкриття банки: одна деталь вирішує всеВідео

17:16

Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні

17:04

"Знайшла другу прослушку": Олена Тополя розповіла про замовника її зливу

17:04

На Київщині нібито утримують 40 людей у підвалі – що відомо

16:44

Чи можна тримати дверцята пралки постійно відкритими: остаточна відповідь виробників

16:38

Якими будуть відключення світла та тепла в Києві взимку: є кілька сценаріїв

16:22

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

16:02

Що носити замість пуховика зимою 2027: стилістка показала 4 модні альтернативиВідео

16:02

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

15:59

Навіщо на джинсах позаду прямокутна бирка: яка її функція

15:09

Мокрий сніг і густий туман: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні

Реклама
15:06

Мешканців Олешок поділили на 3 категорії: Лубінець розкрив нові деталі евакуації

14:57

Молоді яблуні та груші можуть постраждати взимку: як захистити їх за допомогою фольги

14:56

"Я ніколи не була одружена": Камалія здивувала заявою про Захура та його заповіт

14:38

Лимони пролежать свіжими цілий місяць: куди їх треба покласти

14:30

Нова "Ялта" чи шанс для миру: чого чекати від зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна

13:47

"Не за власним бажанням": відома актриса покинула Україну разом із сином

13:47

Чому яблуні після обрізки гірше родять: садівникам пояснили, чого не варто робити

13:42

Навіщо заморожувати оцет: незвичайний трюк, який полегшує прибирання

12:53

Окупанти мають нові територіальні успіхи на гарячому напрямку: деталі від DeepState

12:48

Дівчинка з кліпу KAZKA вразила тренера "Голосу країни": "На перших секундах повернувся"Відео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини Сум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти