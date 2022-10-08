Паніка в Криму: Керченський міст закрили після потужної "бавовни"

Потужна пожежа на Кримському мосту / Скріншот

Вранці в суботу на залізничній гілці на Кримському мосту виникла сильна пожежа цистерн з пальним, зруйнована частина дороги.

"Ранок на Кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйнована частина дорожнього полотна!",- йдеться в повідомленні прес-служби Повітряних сил Збройних сил України.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомляє ТАРС.

"Обмежено рух автомобільною та залізничною частинами. Ведуться роботи по можливому запуску поромної переправи", - сказав тимчасово виконуючий обов'язки "міністра транспорту" Микола Лукашенко.

Він рекомендував утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Що відбувається в Криму після вибухів на Керченському мосту

У Мережі вже з'являються фото величезних черг на автозаправки на півострові, що виникають після вибухів на Кримському мосту.

Очевидно люди намагаються запастися паливом, побоюючись перебоїв з поставками пального в окупований Крим.

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Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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