Провокацію в Борщагівці готували заздалегідь: Буданов розкрив несподівані деталі

Жінка в медичній формі купила авто швидкої та за три доби розвідала об'єкт, а в її телефоні знайшли листування з телеграм-каналами.

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Що розповів Буданов про події в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне із заяви:

Жінка в медичній формі заздалегідь розвідала об'єкт

У її телефоні знайшли листування з телеграм-каналами

Буданов визнав, що ситуація показала напругу в суспільстві

Події в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де 2 листопада натовп зібрався біля будинку з військовими Нацгвардії, мали ознаки спланованої провокації: жінка у формі медика щонайменше за три доби до цього провела "розвідку" об'єкта. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов в коментарі ТСН.

Буданов розповів про причини використання цивільних будівель для потреб військових. За його словами, через масштабну мобілізацію в Україні бракує постійних місць розташування для всіх підрозділів. Тому приміщення в різних населених пунктах орендують або передають військовим у користування для облаштування складів і тимчасового розміщення особового складу.

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"Це ненормально і неправильно. Але водночас є реальність: місць постійної дислокації на всіх зараз не вистачає і не може вистачати, адже має постійно відбуватися маневр. Стаціонарних казарм у такій кількості просто не існує. Це необхідність", - пояснив очільник ОП.

Окремо Буданов повідомив про обставини, які можуть свідчити про підготовку інциденту заздалегідь. За його словами, одна людина нібито вдягнула форму медичного персоналу, придбала автомобіль швидкої допомоги та разом із водієм щонайменше за три дні до подій проводила розвідку об'єкта.

Під час перевірки телефону цієї особи, за словами глави Офісу президенита, виявили фотографії будівлі, листування та інші пов'язані з нею матеріали. Також знайшли переписку з Telegram-каналами, які згодом почали масово поширювати інформацію про подію.

"Готувалася свідома дія. Є переписка, є фотографії і так далі. Є переписка з певними телеграм-каналами, які розпочали масово на цю розсилку. Я не знаю, до кінця з якою метою це робилось, або з особистих мотивів, підняти свій рейтинг, чи заробити певні гроші, але буде питання, хто ж такі гроші за такі послуги платить. Чи, можливо, все ж таки з трошки іншою, антидержавницькою метою", - заявив Кирило Буданов.

За словами керівника ОП, цю особу затримали. Водночас він застеріг від спроб пояснити весь інцидент виключно діями можливих провокаторів. На його думку, подія також продемонструвала напруженість у суспільстві та наявність проблем, які необхідно вирішувати.

Окремо Буданов розповів про стан людей, які постраждали під час подій. Ті, кому була потрібна допомога, перебувають у лікарні. Водночас, за його словами, більшість із них після перевірки не потребували медичного втручання.

"Ті, кому була потрібна допомога, знаходяться в лікарні. Більшість з них не потребували, як виявилось, жодної медичної допомоги. Але це все згодом стане зрозумілим", - зазначив Буданов.

Посадовець також наголосив, що жодна зі сторін не має права вдаватися до свавілля.

"Робити свавілля не має права ніхто - ні цивільні, ні військові", - наголосив він.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Ввечері 2 листопада біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії, зібралися люди після повідомлень про нібито утримання там людей. Поліція отримала виклик від працівників приватної швидкої, які повідомили, що їм перешкоджають потрапити до пацієнта.

"Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", - повідомила поліція Київської області в Telegram.

Начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Київській області Борис Бреус розповів, що саме жінка, яка представлялася лікаркою, викликала поліцію та почала поширювати інформацію, нібито в будинку незаконно утримують людей. За даними "Слідства.Інфо", вона мала при собі посвідчення журналістки-розслідувачки від громадської організації та називала себе власницею клініки, яка, за даними видання, не працює.

Після подій Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У ДБР зазначили, що частина тверджень, які поширювалися в мережі, наразі не має належного підтвердження.

Події в Петропавлівській Борщагівці - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 2 листопада керівник ОП Кирило Буданов приїхав до Петропавлівської Борщагівки, щоб розібратися в сутичці біля будинку з військовими. Прибувши на місце подій, він наголосив, що справа буде під наглядом ДБР, Генпрокуратури та інших правоохоронних структур. Водночас у Нацгвардії анонсували службове розслідування.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко пояснив, що це будинок тимчасової дислокації підрозділу, куди прибувають військовослужбовці, мобілізовані через ТЦК. За його словами, чотирьох військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частини, відправили до лікарні. Генерал також назвав проблемою саме місце дислокації, адже туди може прилетіти російська ракета.

Тема мобілізації та роботи ТЦК залишається однією з найчутливіших для українського суспільства. Наприкінці серпня Буданов заявив, що Україні необхідно мобілізовувати не менше 30 тисяч осіб щомісяця. Водночас він висловив сподівання, що вдасться змінити підходи до так званої "силової бусифікації", яка іноді має місце.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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