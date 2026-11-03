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Переговори між Україною, США та РФ: у Трампа назвали головну мету зустрічі

Олексій Тесля
3 листопада 2026, 02:01
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У США заявили про плани укладення всеосяжної та довгострокової мирної угоди.
Переговори між Україною, США та РФ: у Трампа назвали головну мету зустрічі
Стів Віткофф виступив із заявою щодо посередництва у переговорах між Україною та РФ / Колаж: "Главред", фото: Офіс президента, сайт Кремля

Головне із заяв Віткоффа:

  • Обговорення будуть зосереджені на питаннях післявоєнної безпеки
  • Вашингтон планує розробити архітектуру післявоєнної безпеки в Європі

США виступлять посередниками на переговорах робочого рівня між Україною та Росією в Абу-Дабі 10 і 11 листопада, повідомив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф.

"Обговорення будуть зосереджені на питаннях післявоєнної безпеки, деескалації, гуманітарних заходах, а також подальших кроках на шляху до миру", – написав він у соціальній мережі Х.

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Крім того, цього тижня в Брюсселі американські переговірники зустрінуться з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО. За словами Віткоффа, вони обговорять гарантії безпеки для України, архітектуру післявоєнної безпеки в Європі та економічні можливості для підтримки відновлення України.

"Ми прагнемо розвинути прогрес, досягнутий у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, для укладення всеосяжної та довгострокової мирної угоди", – додав спецпосланець.

Стів Віткофф
/ Інфографіка: Главред

Новий раунд переговорів: чи варто очікувати реальних кроків до завершення війни

Раніше повідомлялося, що Росія може повернутися до тристороннього переговорного формату за участю України та США вже в листопаді. Однак сам факт відновлення дипломатичних контактів ще не означає, що сторони наблизилися до укладення мирної угоди.

Таку думку висловив політолог Петро Олещук. За його оцінкою, Москва може використати майбутню зустріч насамперед для створення враження дипломатичного прогресу перед президентом США Дональдом Трампом. При цьому розраховувати на припинення бойових дій найближчим часом не доводиться.

Експерт вважає, що ініціатива Кремля провести черговий раунд переговорів у першій половині листопада не свідчить про намір російського керівництва переглянути свою позицію або йти на реальні поступки. Швидше за все, таким чином Москва прагне продемонструвати Вашингтону готовність до діалогу та створити видимість руху до врегулювання конфлікту, продовжуючи військові дії.

Мирні переговори - новини за темою

Нагадаємо, Кремль назвав переговори в Абу-Дабі передчасними. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков відмовився гарантувати Абу-Дабі як місце для тристоронніх контактів. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що дату проведення назвуть найближчим часом, і не підтвердив інформацію про зустріч 10 листопада.

Юрій Ушаков заявив, що подальші плани щодо переговорів залежатимуть від обстановки на фронті та загальної міжнародної ситуації. Ушаков також зазначив, що російська сторона поки що не запропонувала конкретних термінів проведення зустрічі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на цілі Кремля в переговорному процесі. У своєму звіті ISW зазначає, що Кремль прагне домогтися поступок від США та обмежити участь європейських країн у переговорах.

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Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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