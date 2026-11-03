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"Ховатись не буду": Федінчик зробив заяву про нові стосунки

Христина Трохимчук
3 листопада 2026, 13:23
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Андрій Федінчик відверто розповів про своє особисте життя після розлучення з Наталкою Денисенко.
Андрій Фединчик - особисте життя
Андрій Федінчик - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Федінчик

Ви дізнаєтеся:

  • Чи готовий Андрій Федінчик до нових стосунків
  • Як актор ставиться до хейту в мережі

Відомий український актор і військовослужбовець Андрій Федінчик вперше привідкрив завісу таємниці над своїм особистим життям після гучного розлучення з актрисою Наталкою Денисенко, з якою вони прожили у шлюбі вісім років. В інтерв’ю РБК-Україна знаменитість розповів, чи є у нього нові стосунки.

Після розлучення колишнє подружжя продовжує виховувати спільного сина Андрія. Поки Наталка Денисенко вже встигла влаштувати особисте життя і вдруге вийшла заміж за манекенника Юрія Ярошенка, Федінчик зізнається, що його серце поки що вільне і до нового роману він ще не готовий.

відео дня
Андрій Фединчик
Андрій Федінчик - стосунки / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

"Поки що не впевнений. Але якщо зустріну кохання, то, звісно, ховатись не буду", - зазначив Андрій.

Крім того, актор прокоментував хвилю підвищеної уваги та негативу в соціальних мережах, з якою зіткнувся після розриву. За словами Федінчика, він навчився фільтрувати думки оточуючих і без зайвих роздумів позбавляється від токсичних коментаторів.

Андрій Фединчик
Андрій Федінчик відповів на хейт / скрін з відео

"Якщо це конструктивна критика, то важливо брати її до уваги. Погоджуватися з нею чи ні - залежить від твого ставлення. Якщо це просто хейт, то взагалі не звертати уваги, тебе просто хочуть збити зі шляху. Автора блокую і йду далі", - підкреслив актор.

Андрій Федінчик
Андрій Федінчик / інфографіка: Главред

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Про персону: Андрій Федінчик

Андрій Федінчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021).

Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство та юність провів у Житомирі.

Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно та телебачення", який закінчив у 2006 році. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Круті 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора у повнометражному художньому фільмі

Андрій Федінчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024 року військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

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