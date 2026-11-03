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Україна може протидіяти балістиці РФ без "Patriot": Зеленський розкрив план

Юрій Берендій
3 листопада 2026, 13:17
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Starshield може посилити захист від балістичних атак. Зеленський розповів, як доступ до системи допоможе виявляти пускові установки РФ.
Як захистити Україну від балістики РФ - Зеленський розкрив деталі розмов із Трампом
Як захистити Україну від балістики РФ - Зеленський розкрив деталі розмов із Трампом / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як Україна може протидіяти російській балістиці
  • Зеленський кілька разів просив Трампа відкрити доступ до Starshield
  • Президент пояснив, як це допоможе захистити цивільних

Країна-агресорка Росія щодня застосовує балістичні ракети проти України, а Київ досі не має повного доступу до американської супутникової системи Starshield, яка могла б допомогти блокувати їхні запуски. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS NewsHour заявив, що неодноразово порушував це питання перед президентом США Дональдом Трампом, однак рішення залежить не лише від американського лідера, а й від SpaceX.

Главред з'ясував, як Україна може протидіяти балістичним ракетам РФ за допомогою Starshield і яку роль у цьому має Трамп.

відео дня

Як Україна відповіла на кібератаку Росії

В інтерв’ю PBS NewsHour президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія атакувала українську систему оповіщення про повітряні атаки. За словами глави держави, йдеться про чергову спробу дестабілізувати ситуацію всередині країни та створити паніку серед цивільного населення.

Журналістка Амна Наваз звернула увагу, що український застосунок, яким користуються громадяни для отримання повідомлень про загрози, почав розсилати фальшиві сповіщення про хімічну та ядерну небезпеку. Водночас російська влада заявила про аналогічну проблему у власній системі оповіщення.

Зеленський наголосив, що Україна розглядає такі дії як частину масштабної кампанії проти цивільної інфраструктури. Він нагадав, що раніше російські кібератаки були спрямовані на банківську систему, пенсійне забезпечення та соціальні сервіси.

"Вони атакували нашу систему. Це була кібератака - одна з сотень і тисяч таких, які росіяни раніше здійснювали проти банківської системи, пенсійної системи, системи соціальної підтримки та багатьох інших систем допомоги цивільному населенню", - сказав президент.

Глава держави також підтвердив, що Україна здійснила відповідну кібероперацію після встановлення причетності Росії до атаки. За його словами, рішення було ухвалене після того, як українські фахівці та розвідка з’ясували характер дій противника.

"Ми - як завжди, ми заявляли, і я підкреслював це кілька разів, - що ми реагуємо лише на їхні атаки", - заявив Зеленський.

Він підтвердив, що українська сторона відповіла на дії Росії, однак не уточнив, які саме системи стали цілями та яких результатів вдалося досягти.

Чому Україна відновила удари по російській енергетиці

Окрему увагу в інтерв’ю президент приділив українським ударам по російських енергетичних об’єктах. Це питання стало особливо актуальним на тлі закликів Дональда Трампа та його представників до енергетичного перемир’я.

Американський президент раніше просив Україну утриматися від атак на російські нафтопереробні заводи. Зеленський пояснив, що Київ погодився на таку умову, але очікував аналогічних дій від Москви.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ
Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

За словами глави держави, українська сторона була готова не атакувати російські НПЗ за умови, що Росія припинить удари по українській енергетичній інфраструктурі. Однак домовленість не була реалізована, а російські атаки продовжилися.

"Я відповів: "Гаразд, ми не будемо, якщо Росія не атакуватиме нашу енергетичну систему". А Росія зробила це кілька разів. І це були жахливі атаки, масштабні атаки, дуже жорсткі щодо нашого народу. У нас були величезні проблеми з електропостачанням. І саме тому ми відповіли", - пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що українські удари спрямовані на об’єкти, які мають значення для російської економіки та військових можливостей. Йдеться, зокрема, про нафтопереробні заводи, нафтову інфраструктуру, газові об’єкти та виробництво дизельного пального.

Київ також звертався до Трампа з проханням поговорити з Володимиром Путіним про припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Зеленський наголосив, що Україна підтримала ініціативу американського президента, але не отримала аналогічної реакції від Росії.

"Ми не будемо атакувати їхні нафтопереробні заводи. Я сподіваюся, що вони - зрештою - принаймні підтримають рішення не атакувати нашу енергетичну систему. Але вони атакували. Усі ці дні вони атакували нас. І наприкінці цих чотирьох днів ми відповіли", - сказав глава держави.

Україна може протидіяти балістиці РФ без 'Patriot': Зеленський розкрив план
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Хто міг обмежити роботу Starlink і Starshield для України

Після пояснення причин українських ударів по енергетиці журналістка PBS NewsHour запитала Зеленського про роботу супутникових систем Starlink і Starshield, які належать компанії SpaceX Ілона Маска.

Наприкінці попереднього місяця роботу систем уповільнили, що викликало питання щодо їхньої доступності для українських військових. Маск стверджував, що відповідальність за це несе президент США, тоді як Трамп заперечував свою причетність.

Зеленський припустив, що рішення могло бути результатом взаємодії американської влади та SpaceX. Водночас він наголосив, що не має повної інформації про механізм ухвалення рішення та не може назвати конкретних відповідальних осіб.

"Технічно Ілон і SpaceX можуть уповільнити роботу, можуть зупинити її, а потім тактично відновити - так. І зараз це працює", - зазначив президент.

Ілон Маск
Ілон Маск / Інфографіка: Главред

Він також пояснив, що не впевнений у можливості самостійного втручання Маска в роботу Starshield, оскільки ця система має військове призначення та є урядовою версією супутникового зв’язку.

"Я не впевнений, що він може це зробити за допомогою Starshield, адже це військова система. Це урядова версія. Я не впевнений, що він міг би зробити це особисто, самостійно, без будь-яких представників американського уряду", - сказав Зеленський.

Президент додав, що не знає, хто саме з американської сторони міг погодити такі дії. За його словами, певні переговори між представниками сторін, імовірно, відбувалися, однак їхні деталі залишаються невідомими.

"Але я не знаю, хто саме з американської сторони, з уряду, це зробив, хто йому дозволив. Гадаю, це був діалог між деякими людьми, і під час цього діалогу було ухвалено рішення, яке було для нас негативним", - заявив глава держави.

Чому Зеленський не впевнений у підтримці України з боку Маска

Питання доступу до супутникових систем стало приводом для обговорення відносин Зеленського з Ілоном Маском. Президент України нагадав, що на початку повномасштабної війни вони спілкувалися та обговорювали різні питання.

Зеленський подякував Маску за Starlink, який став важливим інструментом зв’язку для України. Водночас він зазначив, що деякі публічні заяви американського підприємця щодо України не відповідають позиції, яку Київ хотів би бачити від партнера.

"Чесно кажучи, я не знаю. Я дуже хотів поговорити з ним про різні питання", - сказав президент.

За словами Зеленського, він неодноразово висловлював вдячність за надану допомогу, однак після останніх подій очікував на контакт із представниками SpaceX.

"Я був дуже вдячний за Starlink. І ми справді дуже вдячні за це. Ми завжди були дуже вдячні за це. Але іноді його колишні заяви про нас, про Україну, його... Я маю на увазі, що це не проукраїнська позиція", - зазначив глава держави.

Президент також підтвердив, що після уповільнення роботи супутникових систем не спілкувався з Маском. Він хотів обговорити ситуацію, однак, за його словами, представники компанії не зв’язалися з українською стороною.

"Але я хотів поговорити з ним після - після всіх цих дій з боку SpaceX, так, але вони не зв’язалися з нами", - сказав Зеленський.

Як Starshield може допомогти Україні блокувати балістичні ракети РФ

Головним питанням інтерв’ю стала можливість використання американських супутникових технологій для протидії російським балістичним ракетам. Зеленський пояснив, що зняття обмежень із системи Starshield могло б змінити можливості української протиповітряної оборони.

За словами президента, Україна потребує не лише додаткових ракет для систем Patriot, а й технологічних інструментів, які допоможуть виявляти та зупиняти балістичні пуски. Він наголосив, що йдеться насамперед про захист цивільного населення від щоденних атак.

"Росія не матиме можливості щодня застосовувати проти нас балістичні ракети, бо ми блокуватимемо їхні запуски. Усе зводиться до зброї. Усе зводиться до балістичних атак проти наших цивільних громадян", - заявив Зеленський.

Україна може протидіяти балістиці РФ без 'Patriot': Зеленський розкрив план
Starlink / Інфографіка: Главред

Президент уточнив, що запропоноване використання Starshield має оборонний характер. Україна не планує застосовувати систему для масованих ударів по російській території, а хоче отримати можливість виявляти балістичні пускові установки.

Зеленський розповів, що неодноразово обговорював це питання з Трампом. За його словами, президент США розуміє потребу України, але остаточне рішення значною мірою залежить від SpaceX.

"Я сказав президенту: "Послухайте, у вас ніколи не вистачить ракет "Patriot", щоб забезпечити ними і Близький Схід, і нас", - адже ми знали, що він надасть і надає більше Близькому Сходу", - розповів глава держави.

Україна може протидіяти балістиці РФ без 'Patriot': Зеленський розкрив план
"Patriot" / Інфографіка: Главред

Зеленський пояснив, що доступ до Starshield дозволив би українським військовим виявляти місця розташування російських балістичних пускових установок і завдавати ударів по них. За його словами, це могло б зменшити ризики для цивільного населення.

"Тільки одне: відкрийте доступ до Starshield, і ми заблокуємо їхні балістичні пускові установки. Це дуже допоможе врятувати життя цивільного населення", - сказав президент.

Він додав, що порушував це питання перед Трампом щонайменше три-чотири рази. Американський лідер, за словами Зеленського, відповідав, що спробує допомогти, однак повноваження щодо доступу до системи переважно належать SpaceX.

"Так, він сказав, що спробує. Це не залежить від нього. Він сказав, що це здебільшого залежить від SpaceX. Він сказав, що підтримує нас. І я був дуже вдячний", - зазначив Зеленський.

Президент також уточнив, що Україна використовуватиме Starshield виключно для виявлення та ураження балістичних пускових установок, а не для атак на російську енергетику.

"Тобто це потрібно саме для того, щоб атакувати пускові установки, бо без Starshield дуже небезпечно - проводити масштабні атаки", - пояснив глава держави.

Чому Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними

Окремий блок інтерв’ю був присвячений відносинам Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Журналістка PBS NewsHour нагадала про попередні заяви американського лідера щодо українського президента, а також про пом’якшення обмежень проти Росії та угоду щодо російського дизельного пального.

Зеленський охарактеризував нинішні відносини з Трампом одним словом - "емоційні". Він пояснив, що під час війни Україна змушена враховувати прагматичні інтереси партнерів, однак не може ігнорувати факт російської агресії.

"Тому що, знаєте, це… іноді в цій війні нам треба бути прагматичними. Хто ворог? Хто розпочав цю війну? Путін. Не шукайте добрих слів, щоб описати його. Не впевнений, що це допоможе", - сказав президент.

Україна може протидіяти балістиці РФ без 'Patriot': Зеленський розкрив план
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Глава держави також відреагував на аргументи щодо впливу російського дизельного пального на ціни у США. За його словами, підтримка України має розглядатися не лише як політичне рішення, а й як інструмент захисту безпеки Європи та країн НАТО.

"Отже, якщо ми говоримо про прагматичні речі, ми маємо підтримувати Україну, бо вона має бути сильною, інакше Путін просунеться далі в Європу та в різні частини країн НАТО", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що посилення України є важливим для США, оскільки в разі подальшого просування Росії американській стороні доведеться ухвалювати складні рішення.

"Тож краще зміцнити Україну, адже ми насправді захищаємо Європу, а не лише себе. Краще чинити сильніший тиск на Путіна, а не на мене, не на мене. Це не я агресивний. Це не я", - заявив глава держави.

Україна може протидіяти балістиці РФ без 'Patriot': Зеленський розкрив план
Хроніка завершення війни РФ проти України Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Що Зеленський сказав про втрату дитинства українськими дітьми

Наприкінці інтерв’ю Амна Наваз запитала Зеленського про його родину та про те, як війна вплинула на дітей. Журналістка згадала, що під час попередньої зустрічі два роки тому синові президента було 11 років, а тепер йому 13.

Зеленський розповів, що українські діти змушені дорослішати через війну та втрачати роки, які мали б бути присвячені звичайному дитинству. Він наголосив, що це стосується не лише його родини, а й усіх українських дітей.

"Шкода, дуже шкода, що вони втратили через росіян, через одну людину, через Путіна - вони втратили своє дитинство. Адже ці роки мали б бути дуже енергійними, дуже солодкими роками. Ми пам’ятаємо своє дитинство", - сказав президент.

Водночас глава держави зазначив, що діти допомагають дорослим зберігати силу та віру в майбутнє. За його словами, вони краще розуміють цінність свободи та справедливості.

"Але водночас наші діти вчать нас, як бути сильними, як любити свою країну, як любити свою свободу, бо наші діти не розрізняють для нас, що добре, а що погано, хто агресивний, а хто ні. І вони дуже чіткі, більш справедливі", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що його син знає про війну майже все, як і багато інших українських дітей. Він наголосив, що діти військових і цивільних стали свідками подій, які не мали б бути частиною їхнього життя.

"Вони дорослі. Вони розумні. Вони дуже патріотичні. Вони несуть у собі світло, так. Тож вони допомагають нам жити й виживати", - сказав Зеленський.

США мають два важелі впливу на Україну: експерт назвав головні ризики

США зберігають можливість впливати на військову підтримку України через постачання американського озброєння та роботу супутникового зв'язку Starlink. Про це повідомив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю Главреду.

Одним із ключових чинників залишається залежність України від американських оборонних технологій, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot. Йдеться не лише про нові закупівлі, а й про подальшу експлуатацію вже наявного обладнання.

"По суті, зараз один із головних важелів - це дозвіл на продаж американського озброєння. Серед критично важливих - ракети для комплексів Patriot, а також обслуговування самих систем. Адже у нас є плани на десятиліття вперед щодо їхніх закупівель та експлуатації", - зазначив Чаленко.

Ще одним потенційним інструментом впливу залишається компанія SpaceX, від якої залежить робота Starlink. Заяви Ілона Маска викликають занепокоєння щодо стабільності супутникового зв'язку поблизу лінії фронту.

Водночас фінансова участь європейських держав створює додаткові чинники, які можуть впливати на рішення щодо роботи сервісу. Зокрема, експерт нагадав про попередження щодо можливих наслідків обмежень для SpaceX.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

"Хоча я не вірю, що він зараз повністю відключить Starlink на прифронтових територіях. Тим більше що значна частина цих послуг фінансується європейськими партнерами. Зокрема, приблизно половину відповідних витрат покриває Польща", - сказав експерт.

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