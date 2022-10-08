"Що далі, росіяни": у Міноборони відреагували на підрив Кримського мосту

Пожежа після вибуху на Кримському мосту / скріншот

У Міністерстві оборони України прокоментували вибухи і пожежу, які сталися на Кримському мосту у суботу вранці.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони України в Twitter.

При цьому в Міноборони нагадали також про недавнє затоплення флагмана ЧФ Росії крейсері Москва.

"Ракетний крейсер "Москва" і Керченський міст — два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму — зникли. Що далі, росіяни?" ,- йдеться в повідомленні.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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