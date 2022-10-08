Чи наважиться Путін на ядерний удар після вибухів на Кримському мосту: відповідь Олега Жданова

Як відповість Путін на вибух на Кримському мосту/ Колаж Главред , скріншот

Росія навряд чи зважиться на нанесення ядерного удару по Україні після вибухів на Кримському мосту, заявив військовий експерт Олег Жданов в ексклюзивному інтерв'ю Главреду.

"Ні, Росія навряд чи зважиться на удар ядерною зброєю, оскільки отримала попередження заходу. Крім того, нам погрожували Апокаліпсисом за буд-які удари по Криму, але вже другий місяць на півострові "хлопки", а тепер ще й удар по Кримському мосту - і нічого", - зазначив експерт.

Також Олег Жданов нагадав, що "напередодні удару по мосту якийсь невідомий безпілотник вдарив по стратегічному аеродрому в Курській області, і вже є інформація, що два літаки Ту-22М3 стали першими втратами серед стратегічних бомбардувальників у цій війні з боку РФ".

"Очільник Монобанку, який займається ще й безпілотниками в Україні, сказав росіянам, щоб підмітали Червону площу – скоро наш безпілотник прилетить і сяде там. Він мав на увазі, що ми можемо запустити безпілотники, і вони можуть впасти на Красній площі", - повідомив Жданов.

"Росії зараз відповідей немає. Вона, звичайно, може завдати масовий ракетний удар, може бути й чергова атака іранськими дронами, але не більше. Піти в наступ на будь-якому напрямку фронту РФ не може, їй би хоча б утримати оборону. Залишається лише ядерна зброя, але є попередження Заходу, що такий крок матиме дуже важкі наслідки для економіки Росії", - підсумував він.

Пожежа і руйнування Кримського моста

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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