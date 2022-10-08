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Потужний вибух і обвал прольотів: подробиці "бавовни" на Кримському мосту

8 жовтня 2022, 08:31

На Кримському мосту обрушилися прольоти автомобільного полотна, розташовані трохи нижче залізниці.

Кримський міст
"Бавовна" на Кримському мосту / скріншот

Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, що виникла рано вранці, 8 жовтня, загорілася в результаті потужного вибуху.

На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Разом з тим обвалені прольоти автомобільного полотна, розташовані трохи нижче. У той же час на цій частині моста пожежі немає, але велика частина прольотів прихована під водою, тому встановити характер пошкоджень поки не можна.

У місцевих пабліках очевидці говорять про те, що близько 6 ранку на мосту прогримів сильний вибух. Уточнюється, що в результаті в довколишніх будинках вибуховою хвилею відкривало вікна і розбило скло.

У той же час окупанти заявили про те, що в Криму запускають поромну переправу через пожежу на Керченському мосту. Міст на даний момент непроїзний.

Ймовірна причина вибуху на Кримському мосту

За даними джерела, потяг з цистернами, що вибухнув, йшов по Кримському мосту з Краснодарського краю до Криму.

Відзначається, що або в самому поїзді була закладена вибухівка, або в автомобілі, що проїжджав поруч.

моста
/ Скріншот

моста
/ Скріншот

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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