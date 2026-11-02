Дочка Анджеліни Джолі завдала Бреду Пітту чергового удару

Суд у Лос-Анджелесі дозволив 18-річній Вів’єн, дочці Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, офіційно змінити прізвище батька. Раніше так вчинили й інші діти цієї пари.

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Бред Пітт та Анджеліна Джолі разом виховували дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що зробила Вів'єн стосовно Пітта

Яке рішення ухвалив суд

18-річна Вів'єн, дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, офіційно відмовилася від прізвища батька. Суд у Лос-Анджелесі схвалив її прохання змінити ім’я з Вів’єн Маршелін Джолі-Пітт на Вів’єн Маршелін Джолі.

Про це повідомив таблоїд Page Six.

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Вів'єн подала відповідну заяву в липні 2026 року, незабаром після свого 18-річчя. У документах причиною зміни імені були вказані особисті обставини. При цьому фактично дівчина користувалася прізвищем матері вже кілька років: зокрема, у програмі бродвейської вистави The Outsiders, над якою вона працювала разом з Анджеліною Джолі, її представили як Вів’єн Джолі.

Що вирішили діти Анджеліни Джолі / фото: ua.depositphotos.com

Рішення Вів’єн стало черговим епізодом у затяжному сімейному конфлікті, що настав після розлучення її батьків. Анджеліна Джолі подала на розлучення у вересні 2016 року, а остаточно врегулювати шлюборозлучний процес колишнім подружжю вдалося лише в грудні 2024-го.

Вів’єн стала ще однією дитиною Джолі та Пітта, яка відмовилася від прізвища батька

Вів’єн - не перша дитина колишньої голлівудської пари, яка вирішила виключити прізвище Пітта зі свого імені. У 2024 році суд задовольнив відповідну заяву старшої сестри дівчини, Шайло. У 2026 році аналогічні зміни були схвалені для Захари та Меддокса.

Таким чином, рішення Вів’єн продовжило тенденцію, яка стала помітною після розлучення батьків. При цьому самі діти не розкривали публічно всіх причин своїх рішень.

У Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів’єн. Стосунки актора з дітьми після розриву з Джолі неодноразово ставали предметом публікацій у пресі.

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Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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