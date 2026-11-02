Борти Ту вже в повітрі: РФ готує новий масований обстріл, що відомо

До атаки окупанти можуть залучити крилаті й балістичні ракети, а також близько 880 ударних дронів.

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Загроза масованого удару по Україні / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

Розвідка зафіксувала підготовку Росії до масштабної атаки

Під загрозою енергетична та логістична інфраструктура

РФ може залучити стратегічну авіацію та сотні безпілотників

Країна-агресор Росія готує новий масований удар по Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, під ударом можуть опинитися передусім логістика й енергетика.

відео дня

"Ми знаємо від нашої розвідки, що Росія готує новий масований удар по енергетиці та логістиці", - наголосив він.

Водночас моніторингові канали пишуть, що відмічено дії РФ, які можуть вказувати на підготовку до імовірного нанесення ракетного удару з застосуванням Ту-95мс/Ту-160/Ту-22м3 протягом цієї ночі та ранку.

Відомо, що в повітрі вже перебувають борти Ту-160 з Далекого Сходу.

"В зоні пуску КР будуть приблизно о 03:30-04:00. Очікуємо на додаткові вильоти з авіабази "Оленья"", - йдеться у повідомленні.

Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Монітори додають, що до атаки росіяни можуть залучити:

до 15 бомбардувальників Ту-95МС та 5 Ту-160;

до 60-70 крилатих ракет Х-101;

до 42 балістичних ракет "Іскандер";

ракети "Калібр", "Циркон" та "Онікс";

близько 880 ударних БПЛА: "Герань-2", "Герань-4" та "Герань-5".

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Які нові дрони почала використовувати Росія

В ГУР наголосили, що Росія почала застосовувати збільшену версію безпілотника "Гербера-2", здатну долати до 1 200 км і нести бойову частину вагою до 25 кг.

Збільшений безпілотник отримав новий паливний бак, який дозволяє йому долати значно більші відстані.

Зазначається, що збільшення дальності польоту російського БпЛА створює загрозу не лише для України.

"Збільшена завдяки великому паливному баку операційна дальність БпЛА свідчить, що регіон його застосування може вийти за межі території України. Саме "Герберу-2" з бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі", - підкреслили в ГУР.

Гербера-2 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 листопада російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. Внаслідок удару загинули 24 людини, серед них 2 рятувальників і 4 поліцейських. Ще 5 осіб поранені, серед них - 2 рятувальників.

1 листопада російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. Внаслідок обстрілу РФ поранення отримали четверо людей.

Володимир Зеленський повідомляв, що у ніч на 1 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередачі.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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